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मकान के बेसमेंट में चल रही थी MD ड्रग्स फैक्ट्री, अहमदाबाद में NCB की बड़ी कार्रवाई

अहमदाबाद के सरखेज इलाके में NCB ने MD ड्रग्स बनाने वाली कथित फैक्ट्री पर छापेमारी की है. लबेक पार्क-2 स्थित एक मकान के बेसमेंट से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया गया. मकान पर एमएम पठान के नाम का बोर्ड लगा था.

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घर, जहां से संचालित होती थी अवैध ड्रग फैक्ट्री. (Photo: Screengrabs)
घर, जहां से संचालित होती थी अवैध ड्रग फैक्ट्री. (Photo: Screengrabs)

गुजरात के अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने MD ड्रग्स बनाने वाली कथित फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. सरखेज इलाके में फतेवाड़ी के पास एक मकान के बेसमेंट में ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था. NCB की टीम ने छापेमारी कर मौके से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया है. इस कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी ने मकान में रहने वाले एमएम पठान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक NCB की टीम ने रविवार को सरखेज के लबेक पार्क-2 स्थित मकान नंबर L-2/13 में छापेमारी की. मकान के बाहर एमएम पठान के नाम का बोर्ड लगा हुआ था. जांच के दौरान पता चला कि मकान के बेसमेंट में कथित तौर पर MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. टीम ने वहां से ड्रग्स तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बरामद किया.

मंदसौर से मंगवाता था कच्चा माल
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर से ड्रग्स बनाने के लिए कच्चा माल मंगवाता था. NCB अब इस बात की जांच कर रही है कि मंदसौर से कच्चे माल की सप्लाई कौन कर रहा था और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं. एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि तैयार MD ड्रग्स की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी.

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कॉफी शॉप भी जांच के दायरे में
NCB ने आरोपी की कॉफी शॉप की भी जांच शुरू कर दी है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉफी शॉप का इस्तेमाल ड्रग्स कारोबार से जुड़े किसी काम के लिए तो नहीं किया जा रहा था. फिलहाल एमएम पठान से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं.

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