VIDEO: पाकिस्तान की ताबड़तोड़ धुलाई...फिर ओम नमः शिवाय का जाप, भारतीय धुरंधरों ने यूं मनाया जीत का जश्न

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. आखिरी गेंद तक चले इस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से धूल चटाकर एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है.

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इस धमाकेदार जीत के बाद युवा भारतीय खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. भारत की जीत के बाद फैन्स लगातार भारतीय युवा खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं.

फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 337 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने शानदार 107 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 80 और कप्तान फरहान यूसुफ ने 60 रन जोड़े.

मोहित उल्वा ने अंतिम गेंद पर जड़ा चौका

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी शानदार रही. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने कप्तानी पारी खेलते हुए 80 रन बनाए, जबकि आर्यवीर सहवाग ने 58 और मनल चौहान ने 47 रनों का अहम योगदान दिया. मुकाबला जब आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक पहुंचा तब क्रीज पर मौजूद मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रनों की पारी खेलते हुए आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट लगाया और भारत को यादगार जीत दिला दी.

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Abhishek sharma celebration recreate under 19 boys 🥰 https://t.co/HcWaOykZbn — cricx (@cham_piyu9063) November 14, 2026

'ओम नमः शिवाय' का जाप कर मनाया जश्न

जीत के बाद युवा भारतीय खिलाड़ियों ने सीनियर टीम के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के ट्रेडमार्क अंदाज में 'ओम नमः शिवाय' का जाप करते हुए जश्न मनाया. अभिषेक शर्मा अक्सर अपनी सफलता और शतकों का श्रेय भगवान शिव को देते हुए इसी अंदाज में जश्न मनाते हैं.

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अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों द्वारा इस सिग्नेचर सेलिब्रेशन को रीक्रिएट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. फैन्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ इस रोमांचक मैच को जीतकर भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया है.



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