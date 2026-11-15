scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: पाकिस्तान की ताबड़तोड़ धुलाई...फिर ओम नमः शिवाय का जाप, भारतीय धुरंधरों ने यूं मनाया जीत का जश्न

भारतीय टीम एक वक्त हारी हुई सी नजर आ रही थी. भारत का जब आठवां विकेट गिरा, तब ऐसा लग रहा था कि अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथों में मुकाबला चली गई है, लेकिन मोहित उल्वा ने कमाल की पारी खेलते हुए टीम को आखिरी गेंद पर जीत दिला दी.

Advertisement
X
भारत ने पाक को हराया. (PHOTO: SCREENGRAB/AFP)
भारत ने पाक को हराया. (PHOTO: SCREENGRAB/AFP)

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. आखिरी गेंद तक चले इस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से धूल चटाकर एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है. 

इस धमाकेदार जीत के बाद युवा भारतीय खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. भारत की जीत के बाद फैन्स लगातार भारतीय युवा खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे  हैं. 

फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 337 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने शानदार 107 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 80 और कप्तान फरहान यूसुफ ने 60 रन जोड़े.

सम्बंधित ख़बरें

Farhan Yousaf Pakistan captain
337 रन बनाकर भी भारत से कैसे हारा PAK? कप्तान फरहान ने बताई वजह
IND Under-19 won Asia cup by 1 wicket
सांसें रोक देने वाला मैच! अंडर-19 एशिया कप में भारत ने PAK को हराया
Mohit Ulva (Left) Manal Chauhan (Right)
शोर सहवाग- द्रविड़ के बेटों का था, पर फाइनल में कैसे महफिल लूट ले गए ये 2 खिलाड़ी
India U19 vs Pakistan U19 Asia cup Final
टीम इंड‍िया ने PAK ख‍िलाड़‍ियों को च‍िढ़ाया, जीत के बाद जमकर जश्न, VIDEO
Mohit Ulva
'भरोसा था', PAK को धूल चटाने वाले मोहित ने खोला जीत का राज

मोहित उल्वा ने अंतिम गेंद पर जड़ा चौका

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी शानदार रही. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने कप्तानी पारी खेलते हुए 80 रन बनाए, जबकि आर्यवीर सहवाग ने 58 और मनल चौहान ने 47 रनों का अहम योगदान दिया. मुकाबला जब आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक पहुंचा तब क्रीज पर मौजूद मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रनों की पारी खेलते हुए आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट लगाया और भारत को यादगार जीत दिला दी.

Advertisement

'ओम नमः शिवाय' का जाप कर मनाया जश्न 

जीत के बाद युवा भारतीय खिलाड़ियों ने सीनियर टीम के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के ट्रेडमार्क अंदाज में 'ओम नमः शिवाय' का जाप करते हुए जश्न मनाया. अभिषेक शर्मा अक्सर अपनी सफलता और शतकों का श्रेय भगवान शिव को देते हुए इसी अंदाज में जश्न मनाते हैं. 

ये भी पढ़ें- India vs New Zealand 5th ODI Live Score: सिराज ने दिलाई टीम इंडिया को पहली सफलता, टिम सीफर्ट आउट 

अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों द्वारा इस सिग्नेचर सेलिब्रेशन को रीक्रिएट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. फैन्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ इस रोमांचक मैच को जीतकर भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Silver Price Crash: चांदी का फूटा बुलबुला, हाई से ₹2.43 लाख सस्ती, सोना भी धड़ाम |
    'BJP में अकेले फैसला...', 209 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने की चर्चा पर बोले यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी |
    दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में छाई धुंध, देखें अलग-अलग स्थानों का AQI |
    Sharad Kapoor in Hollywood: बॉलीवुड से मांगा काम, अब हॉलीवुड में मिली फिल्म! शरद कपूर के करियर में आया बड़ा ट्विस्ट |
    ब्रेकअप का खौफनाक बदला! गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या, खून से सना मिला फ्लैट |
    'पत्नी खड़ी रही, पति पड़ोसी को चाकू से गोदता रहा', 7 दिन के अंदर विवाद का खूनी बदला |
    ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होगी न्यूनतम पेंशन? जानें EPFO की क्या है तैयारी |
    पिज्जा गोल होता है, फिर उसका डिब्बा चोकोर ही क्यों होता है? |
    आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें संध्या अर्घ्य का शुभ समय |
    बन गया महा-रिकॉर्ड! पहली बार बिकीं 3 लाख इलेक्ट्रिक कारें, इन गाड़ियों की डिमांड
    Advertisement