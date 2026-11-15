7 हजार सरकारी पद, 2 लाख रुपये तक की सैलरी, कहीं निकल न जाए लास्ट डेट!

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस हफ्ते कई विभागों में भर्ती के मौके सामने आए हैं. अलग-अलग विभागों में 7 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. इनमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस हफ्ते निकली इन भर्तियों में कौन-कौन से पद शामिल हैं, आवेदन के लिए क्या योग्यता मांगी गई है और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी.

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रेलवे में भर्ती

पद का नाम- अप्रेंटिस

पद की संख्या- 4652

आवेदन शुरू होने की तारीख- 11 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट-11 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- 10वीं पास होने के साथ ITI की डिग्री

सैलरी- रेलवे अप्रेंटिस नियमों के मुताबिक

एज- अधिकतम 24 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट बेसिस

ऑफिशियल वेबसाइट- rrcnr.org

कृषि वैज्ञानिक बोर्ड भर्ती

पद का नाम- अप्रेंटिस

पद की संख्या- 1393

आवेदन शुरू होने की तारीख- 18 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट-17 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, B.F.Sc, बीई, बीटेक की डिग्री

सैलरी- 29, 200 से लेकर 1,12,400 रुपये

एज- अधिकतम 30 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- CBT एग्जाम

ऑफिशियल वेबसाइट- asrb.gov.in

DSSSB

पद का नाम- जूनियर इंजीनियर समेत अन्य

पद की संख्या- 1260

आवेदन शुरू होने की तारीख- 12 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट-11 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- 10वीं पास होने के साथ ITI की डिग्री

सैलरी- 8000 से लेकर 1,51,100 रुपये

एज- अधिकतम 32 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- टियर-1 और 2 पेपर के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम

ऑफिशियल वेबसाइट- dsssb. delhi.gov.in

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जामिया में भर्ती

पद का नाम- अपर डिविजन क्लर्क समेत अन्य

पद की संख्या- 85

आवेदन शुरू होने की तारीख- 12 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट-11 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- पद के मुताबिक, 12वीं पास, ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री

सैलरी- 18,000 से लेकर 2,15,900 रुपये

एज- अधिकतम 40 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम

ऑफिशियल वेबसाइट- jmi.ac.in

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