scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यूपी में तीसरी बार योगी को CM नहीं बनने देंगे...', ओवैसी का ऐलान, विपक्षी दलों से गठबंधन को तैयार AIMIM

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.

Advertisement
X
औवैसी ने शामली (मुजफ्फरनगर) में कहा कि वह बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर कोशिश करेंगे.
औवैसी ने शामली (मुजफ्फरनगर) में कहा कि वह बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर कोशिश करेंगे.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते. इसके लिए उनकी पार्टी अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है.

रविवार को शामली जिले के कैराना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, 'हम हरसंभव प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार न बने.' उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें. ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर अन्य विपक्षी दलों का उद्देश्य भी यही है तो AIMIM उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है.

विपक्षी दलों की चुप्पी पर उठाए सवाल

सम्बंधित ख़बरें

asaduddin owaisi and akhilesh yadav up politics
'रावण बोलोगे तो रिवर फ्रंट की फाइल खुल जाएगी...', अखिलेश यादव पर ओवैसी का पलटवार
'चीन को लेकर दोस्ताना रवैया क्यों?', ओवैसी ने साधा PM मोदी पर निशाना
anil rajbhar claims bjp victory slams akhilesh yadav
'पूरा विपक्ष मिलकर भी BJP को नहीं रोक सकता', UP MLC चुनाव पर बोले मंत्री
Umrah
हूती हमलों के बीच सऊदी से लौट रहे उमरा जायरीन, रिजिजू ने किया कंफर्म
AIMIM President Asaduddin Owaisi
मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय उमरा यात्री, ओवैसी ने सरकार से मांगी मदद

ओवैसी ने बीजेपी के साथ-साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाने में नाकाम रही हैं. AIMIM प्रमुख ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मस्जिदों को तोड़ा गया और 'हाफ एनकाउंटर' की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन विपक्षी दल इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं. ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों से जुड़े ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं?

Advertisement

अखिलेश यादव पर भी बोला हमला
उन्होंने बदायूं और फिरोजाबाद की लोकसभा सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सीटों से पहले मुस्लिम नेता सांसद बनते थे, लेकिन बाद में अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य सांसद बन गए. ओवैसी ने कहा, 'सांसद की पार्लियामेंटरी सीट से सलमान एमपी बनता था, वहां अखिलेश के भाई एमपी बन गए. फिरोजाबाद से मुसलमान एमपी बनता था, वहां अखिलेश के परिवार के लोग एमपी बन गए.'

उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और उनका परिवार मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी पर अपना अधिकार समझता है.

'अखिलेश के परिवार के बच्चों को सीटें गिफ्ट करेगा अब्दुल?'

ओवैसी ने अखिलेश यादव के परिवार पर तंज कसते हुए कहा, 'अखिलेश और उनका परिवार यह कह रहा है कि उनके परिवार में जितने बच्चे-बच्चियां पैदा होंगे, तो तुम्हारा काम यह है अब्दुल! तुम्हारी सालगिरह पर तुम केक नहीं काटना, सांसद और विधायक की सीट हमारे परिवार के बच्चे और बच्चियों को गिफ्ट में दे देना.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ब्राजील में ट्रंप के विरोधी ने फिर जीता राष्ट्रपति चुनाव |
    Micromax Co-Founder से रचाई शादी, एक्ट्रेस ने छोड़ा शोबिज, 7 साल की बेटी पर लगाई बड़ी पाबंदी |
    करवा चौथ पर शुक्र उदय, जानिए किन राशियों को मिलेगा लाभ |
    'रावण बोलोगे तो रिवर फ्रंट की फाइल खुल जाएगी...', अखिलेश यादव पर ओवैसी का पलटवार |
    मुद्दे पीछे, बयान आगे: राजनीति में प्रतिक्रिया देने की जल्दी क्यों? |
    Aaj ka Rashifal 26 अक्टूबर 2026: कुंभ राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    महर्षि वाल्मीकि जयंती आज, जानें शुभ मुहूर्त और रामायण के रचयिता की रोचक बातें |
    'पैसा-शोहरत सब बेकार है, असली जिंदगी तो...', हरभजन सिंह ने बताया अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट |
    पिछले दो साल से CSK क्यों पिछड़ रही? धोनी ने बताई टीम की परेशानी |
    टेसू-झांझी का विसर्जन कर रहे थे, तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला... यूपी के फिरोजाबाद में चार की मौत
    Advertisement