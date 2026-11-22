साल 2020 में IIT गुवाहाटी के तीन ग्रेजुएट ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद करना लोगों को थोड़ा हैरान कर सकता है. वे बेंगलुरु में दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट के फर्श पर बैठकर सरसों के तेल और घी के डिब्बे पैक कर रहे थे, दीवारों पर सामान लगा रहे थे और डिलीवरी के लिए ऑर्डर तैयार कर रहे थे. उनके पास पहले कोई ऑफिस या वेयरहाउस नहीं था, कोई पैकिंग मशीन नहीं थी और कोई खास स्टोरेज स्पेस भी नहीं था. एक बेडरूम में स्टॉक रखा जाता था, लिविंग रूम पैकिंग एरिया बन गया था और ड्राइंग रूम को इन्वेंट्री स्पेस बना दिया गया था.

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इस काम को करने के लिए तीन फाउंडर शामिल थे. इसमें कुलदीप परेवा, अखिल कंसल और आयुषी खंडेलवाल का नाम शामिल था. वे किसी दूसरी कॉर्पोरेट नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे थे या कोई पारंपरिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नहीं बना रहे थे. वे एक ऐसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने करीब से देखा था. किसान खेती का सामान उगाने की कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उससे कमाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं.

उनका वेंचर, अन्वेषण, एक फार्म-टू-फोर्क फूड स्टार्टअप है जो किसानों और गांव के प्रोड्यूसर के साथ मिलकर पारंपरिक भारतीय खाने के प्रोडक्ट बनाता और बेचता है, जिसमें बिलोना घी, कोल्ड-प्रेस्ड तेल, कच्चा शहद और दूसरी जरूरी चीजें शामिल होती हैं. इसका मॉडल पारंपरिक प्रोसेसिंग तरीकों, क्वालिटी टेस्टिंग और डायरेक्ट सोर्सिंग को मिलाकर खेती करने वाले प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से जोड़ता है.

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IIT गुवाहाटी से स्टार्टअप तक का सफर

तीनों फाउंडर अलग-अलग एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आते हैं लेकिन उनका IIT गुवाहाटी से कनेक्शन एक था. कुलदीप परेवा ने 2014 से 2018 के बीच इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की. अखिल कंसल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 2017 में ग्रेजुएशन किया, जबकि आयुषी खंडेलवाल भी 2014 से 2018 तक IIT गुवाहाटी में थीं.

परेवा का एंटरप्रेन्योरशिप में आने का फैसला उनके खेती-बाड़ी वाले परिवार के बैकग्राउंड की वजह से था. उन्होंने अपने परिवार और गांव में किसानों को काम में शारीरिक मेहनत के बावजूद ठीक-ठाक इनकम कमाने के लिए संघर्ष करते देखा था.

कंपनी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए अपने LinkedIn पोस्ट में, परेवा ने कहा कि उन्होंने किसानों को हर दिन सिर्फ Rs 150-200 कमाते देखा था. उस अनुभव ने उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि खेती करने वाले अपनी उगाई हुई चीजों के लिए बेहतर रिटर्न कैसे पा सकते हैं.

गोल्डमैन सैक्स में काम करने के बाद भी उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया. कंसल और खंडेलवाल के साथ, उन्होंने किसानों को कच्चा माल बेचने से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में हिस्सा लेने में मदद करने के आइडिया पर अन्वेषण बनाना शुरू किया.

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जब लिविंग रूम पैकिंग यूनिट बन गया

फाउंडर्स के सामने पहली चुनौती बहुत कम रिसोर्स के साथ बिजनेस चलाना था. परेवा ने याद किया कि बेंगलुरु में उनका इंदिरानगर अपार्टमेंट उनका वर्कप्लेस बन गया. उनके को-फाउंडर उनके साथ रहे और तीनों ने ऑपरेशन का लगभग हर हिस्सा खुद ही संभाला. यह काम बहुत मेहनत वाला था. कुछ दिन उन्होंने लगभग 200 ऑर्डर हाथ से पैक किए. वे स्कूटर पर लोकल सेलर्स को प्रोडक्ट भी डिलीवर करते थे और खुद कैन ले जाते थे. इस बीच, अपार्टमेंट सरसों के तेल और घी की खुशबू से भरा हुआ था.

लेकिन शुरुआती सेटअप से यह भी पता चलता था कि वे कौन सा बिजनेस बनाना चाहते थे. केवल तैयार प्रोडक्ट्स को सोर्स करके किसी ब्रांड नेम से बेचने के बजाय, अन्वेषण एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना चाहते थे जो किसानों के साथ ज्यादा करीब से काम कर सके. यह किसी बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स की आम शुरुआत नहीं थी. लेकिन फाउंडर्स बिजनेस को समझने, कस्टमर रिलेशनशिप बनने के साथ ही सप्लाई चेन बनाने के लिए शुरुआती काम करने को तैयार थे.

यह QR-कोड-बेस्ड ट्रेसेबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कस्टमर यह समझ पाते हैं कि उनके प्रोडक्ट कहां से आते हैं और कैसे बनते हैं. इस तरीके का मकसद एक ही समस्या के दो पहलुओं को हल करना है. किसानों को बेहतर मार्केट एक्सेस और रिटर्न चाहिए जबकि कंज्यूमर अपने खरीदे गए खाने के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं.

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दो बेडरूम और किसान की परेशानी

धीरे-धीरे तीने ग्रेजुएट की मेहनत रंग लाई और आखिरकार बिजनेस अपार्टमेंट सेटअप से आगे बढ़ गया. आगे की जर्नी को लेकर लिंक्डइन पोस्ट में परेवा ने आगे बताया कि अन्वेषण ने 250 से अधिक किसानों के साथ काम किया है, पूरे भारत में 20 से ज्यादा प्रोसेसिंग फैसिलिटी शुरू की हैं और 150 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई है.

उन्होंने जिन बदलावों पर जोर दिया, उनमें से एक था इस वेंचर से जुड़े किसानों की बदलती रोल. कच्चे खेती के सामान के सप्लायर बने रहने के बजाय, वे प्रोसेसिंग और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट बनाने में तेजी से हिस्सा ले रहे थे.



कंपनी का बड़ा मॉडल छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स, खाना बनाने के पुराने तरीकों और क्वालिटी चेक के आस-पास बना है. इसका मकसद किसानों को बाजार तर बेहतर पहुंच देना है, साथ ही कंज्यूमर्स को ज्यादा सोर्सिंग ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोडक्ट देना है.

IIT गुवाहाटी के तीन ग्रेजुएट्स के लिए, यह सफर सिर्फ एक फ़ूड ब्रांड बनाने से कहीं ज्यादा रहा है. इसका मतलब है इंजीनियरिंग क्लासरूम और कॉर्पोरेट करियर से निकलकर खेती, प्रोडक्शन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की रोजमर्रा की जिंदगी में आना.

परेवा ने कहा कि वह आज भी उस अपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं जहां से बिजनेस शुरू हुआ था, खासकर उस ड्राइंग रूम के बारे में जो कभी इन्वेंट्री स्पेस के तौर पर काम करता था. उन्होंने उन किसानों को क्रेडिट दिया जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में फाउंडर्स पर भरोसा किया और कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई.

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बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में तीन ग्रेजुएट ऑर्डर पैक करते थे, जिससे जो शुरू हुआ वह किसानों और प्रोसेसिंग सुविधाओं के बड़े नेटवर्क वाला एक बिजनेस बन गया. उनका सफर दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक ऐसे बिजनेस की ओर ले जा सकती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, जब ग्रेजुएट किसी ऐसी समस्या के आस-पास बिजनेस बनाने का फैसला करते हैं जिसे उन्होंने खुद देखा हो.

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