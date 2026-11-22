चीन का खानपान आज पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां नूडल्स, चावल, अलग-अलग तरह के मांस और कई खास डिशेज लोगों की पसंद हैं. लेकिन चीन में खाने-पीने का तरीका हमेशा से ऐसा नहीं था. समय के साथ यहां के लोगों का लाइफस्टाइल, खानपान और खाने का तरीका काफी बदल गया है. चीन के इतिहास में खाने से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं भी रही हैं, जिनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं. इनमें धूप में सुखाकर दही को सुरक्षित रखने और जमीन पर बैठकर सामूहिक रूप से खाना खाने जैसी परंपराएं शामिल हैं. इन बदलावों के पीछे सिर्फ लोगों की पसंद नहीं, बल्कि पलायन, सामाजिक परिस्थितियों और इतिहास की भी बड़ी भूमिका रही है.

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करीब 2100 साल पुरानी है सूखे दही की कहानी

आज के समय में दही को फ्रिज में रखना आम बात है, लेकिन पुराने समय में जब फ्रिज नहीं होते थे, तब लोग दूध और दही को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे. चीन में भी करीब 120 ईसा पूर्व यानी लगभग 2100 साल पहले दही से एक खास तरह का सूखा खाद्य पदार्थ बनाया जाता था. इसे 'मिलिक' (Milik) कहा जाता था. यह खाने की चीज इतनी सख्त होती थी कि इसे चबाना आसान नहीं था. इसकी तुलना आज इस्तेमाल होने वाली बहुत सख्त टॉफी से की जा सकती है. हालांकि, इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था.

मिशिगन यूनिवर्सिटी की चीनी अध्ययन की प्रोफेसर मिरांडा ब्राउन के मुताबिक, उस समय चीन के उत्तरी इलाकों में सर्दियां काफी मुश्किल होती थीं. ऐसे में लोगों के लिए खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक बचाकर रखना जरूरी था. सूखे दही से उन्हें प्रोटीन मिलता था और दूध की कमी के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था.

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कैसे बनाया जाता था सूखा दही?

इसे बनाने का तरीका भी काफी दिलचस्प था. गर्मियों में जब जानवर ज्यादा दूध देते थे, तब लोग खट्टे दूध में झरने का पानी मिलाते थे. इसके बाद इस मिश्रण को खुले बर्तन में उबाला जाता था. जब पानी काफी हद तक सूख जाता, तब बचे हुए गाढ़े मिश्रण को कपड़े से छान लिया जाता था. इसके बाद इसे कुछ समय तक लटकाकर सुखाया जाता था. जब यह मिट्टी जैसी गाढ़ी चीज बन जाती, तो लोग हाथों से इसकी छोटी-छोटी गोलियां तैयार करते थे. इन गोलियों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर रख लिया जाता था. इस तरह तैयार हुआ दही कई सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता था. सर्दियों में जब ताजा दूध आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, तब लोग इसे खाते थे.

फिर चीन में क्यों गायब हो गया यह खाना?

इतनी उपयोगी चीज होने के बावजूद धीरे-धीरे चीन में इसका चलन कम हो गया. इसके पीछे एक वजह लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और खानपान में बदलाव माना जाता है. समय के साथ चीन की आबादी बढ़ी और बड़ी संख्या में लोग उत्तरी इलाकों से दक्षिण की तरफ जाने लगे. दक्षिणी चीन में खेती के लिए अलग तरह के संसाधन और खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे. ऐसे में लोगों की डाइट में दूध से बनी चीजों की जगह दूसरे खाद्य पदार्थों ने लेनी शुरू कर दी. हालांकि, मध्य एशिया और चीन के शिनजियांग जैसे इलाकों में आज भी सूखे दही से मिलते-जुलते फूड प्रोडक्ट खाए जाते हैं.

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कभी चीन में जमीन पर बैठकर खाते थे लोग

चीन की आज की खानपान संस्कृति की एक खास पहचान है कि लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. बड़ी-बड़ी प्लेटों में खाना परोसा जाता है और सभी लोग एक ही डिश से अपनी पसंद का खाना लेते हैं. इसे कम्युनल डाइनिंग यानी सामूहिक रूप से खाना खाना कहते हैं. लेकिन इतिहास बताता है कि चीन में हमेशा से ऐसा नहीं होता था. पुराने समय में लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और हर व्यक्ति के लिए अलग बर्तन और खाने की व्यवस्था होती थी.

इसका सबूत हान राजवंश (202 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी) के समय की एक प्राचीन पेंटिंग में मिलता है. यह पेंटिंग ता-हू-टिंग (Ta-hu-t'ing) के एक मकबरे में मिली थी. इसमें कुछ लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए दिखाया गया है. हर व्यक्ति के सामने खाने की अलग प्लेट रखी हुई है. इतिहासकारों का मानना है कि उस समय अलग-अलग बैठकर खाना खाना सामाजिक हैसियत दिखाने का तरीका भी हो सकता था. खासकर अमीर और ऊंचे दर्जे के लोग मेहमानों को सम्मान देने या अपना रुतबा दिखाने के लिए अलग-अलग खाने की व्यवस्था करते थे.

लोगों के साथ खाने का तरीका भी बदला

चीन में सामूहिक रूप से खाना खाने की परंपरा एक दिन में शुरू नहीं हुई. इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाओं और लोगों के पलायन की भूमिका रही. इतिहासकारों के मुताबिक, 304 से 439 ईस्वी के बीच चीन में सोलह राज्यों का दौर था. यह राजनीतिक उथल-पुथल का समय था. इस दौरान पुराने सामाजिक नियम कमजोर पड़े और अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों की परंपराएं आपस में मिलने लगीं. इसी दौरान लोगों के एक साथ बैठकर खाना खाने का चलन बढ़ने लगा. अलग-अलग इलाकों से आए लोगों के खानपान और रहन-सहन का असर भी चीन की खाने की संस्कृति पर पड़ा.

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इसके अलावा, मध्य एशिया से चीन में एक खास तरह की मोड़कर रखी जाने वाली लकड़ी की कुर्सी आई, जिसे 'हुचुआंग' (Huchuang) कहा जाता था. इस कुर्सी ने लोगों के बैठने के तरीके को बदलने में मदद की. पहले जहां लोग जमीन पर बैठकर छोटे और नीचे रखे टेबल पर खाना खाते थे, वहीं कुर्सियों के आने से ऊंची मेजों का इस्तेमाल बढ़ा. इससे एक साथ मेज के चारों ओर बैठकर खाना खाना आसान हो गया. धीरे-धीरे यह तरीका आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया. आज चीन में परिवार और दोस्त एक साथ बैठकर कई तरह की डिशेज खाते हैं. खाने की प्लेटें बीच में रखी जाती हैं और सभी लोग उनमें से खाना लेते हैं. इस तरह चीन की आज की खानपान संस्कृति सिर्फ खाने की चीजों से नहीं बनी, बल्कि सदियों के सामाजिक बदलाव, लोगों के पलायन और नई चीजों के आने से भी विकसित हुई है.

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