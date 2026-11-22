Kada Prasad Recipe: जब भी हम किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं तो वहां मिलने वाला कड़ा प्रसाद भी खाते हैं. देसी घी की खुशबू, हलवे का गाढ़ा और मुलायम टेक्सचर और इसका मीठा स्वाद हर किसी का मन मोह लेता है. कई बार लोग घर लौटने के बाद भी इसी प्रसाद के स्वाद को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश, ऐसा ही हलवा घर पर भी बनाया जा सके. अच्छी बात यह है कि गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद बनाने के लिए आपको न तो बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है और न ही किसी खास कुकिंग स्किल की.

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गेहूं का आटा, देसी घी, चीनी और पानी जैसी आम चीजों से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. बस आटे को सही तरीके से भूनना और उसमें गर्म पानी डालते समय लगातार चलाते रहना जरूरी है. तो आइए जानते हैं घर पर गुरुद्वारे जैसा टेस्टी कड़ा प्रसाद बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप गेहूं का आटा

1 कप देसी घी

1 कप चीनी

3 कप पानी

कड़ा प्रसाद घर पर बनाएं कैसे?

गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 कप पानी गर्म करें. इसमें 1 कप चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो गैस बंद कर दें और इस पानी को गर्म ही रखें. अब एक भारी तले वाली कड़ाही लें और उसमें देसी घी डालकर गर्म करें. घी गर्म होने पर इसमें गेहूं का आटा डालें और धीमी से मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. आटे को अच्छी तरह भूनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे प्रसाद में अच्छा रंग और खुशबू आती है. इसे तब तक भूनें, जब तक आटे का रंग सुनहरा भूरा न हो जाए. इसमें करीब 10 से 15 मिनट लग सकते हैं. जब आटा अच्छी तरह भुन जाए तो गैस धीमी कर दें. अब इसमें धीरे-धीरे गर्म चीनी वाला पानी डालें और दूसरी तरफ कलछी से मिश्रण को लगातार चलाते रहें. इससे हलवे में गांठें नहीं पड़ेंगी. ध्यान रखें कि पानी डालते समय गर्म छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें. अब हलवे को लगातार चलाते हुए पकाएं. कुछ ही देर में यह गाढ़ा होने लगेगा. जब मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे, हलवा चमकदार दिखने लगे और घी ऊपर दिखाई देने लगे तो गैस बंद कर दें. बस तैयार है गुरुद्वारे जैसा स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद. इसे गरमा-गरम परोसें और घर पर ही इसके स्वाद का आनंद लें.

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