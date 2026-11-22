मंदाकिनी के घाट, कामदगिरि की परिक्रमा, गुप्त गोदावरी की गुफाएं और लकड़ी के रंग-बिरंगे खिलौने… चित्रकूट की पहचान कई वजहों से खास है. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा यह जिला धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है. मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का बड़ा हिस्सा यहीं बिताया था. दूसरी ओर, राजनीतिक रूप से यह जिला बांदा-चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां 2024 के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं चित्रकूट का इतिहास, भूगोल, धार्मिक स्थल, अर्थव्यवस्था और सियासत की पूरी कहानी.

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चित्रकूट बनने तक का सफर

चित्रकूट नाम का अर्थ ही अपने आप में इसकी प्राकृतिक पहचान को दर्शाता है. जिला प्रशासन के मुताबिक, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैली विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में स्थित है. इस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि चित्रकूट का नाम आते ही केवल एक जिले की नहीं, बल्कि एक बड़े तीर्थ क्षेत्र की तस्वीर सामने आती है. चित्रकूट की सबसे बड़ी पहचान भगवान राम से जुड़ी मान्यताएं हैं. धार्मिक परंपराओं के अनुसार, वनवास के 14 वर्षों में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने करीब साढ़े 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे. इसी वजह से इसे राम की तपोभूमि कहा जाता है.

चित्रकूट में स्थित कामदगिरि पर्वत को प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है. यहां श्रद्धालु करीब पांच किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं. परिक्रमा मार्ग में भरत मिलाप मंदिर सहित कई धार्मिक स्थल आते हैं. हर अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. सोमवती अमावस्या, दीपावली, रामनवमी, मकर संक्रांति और शरद पूर्णिमा के अवसर पर भी यहां विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं.

मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित रामघाट चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. यहां शाम के समय होने वाली आरती श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहती है. मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास को इसी रामघाट पर भगवान राम के दर्शन हुए थे. रामघाट की धार्मिक पहचान के साथ इसका प्राकृतिक वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है.

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गुप्त गोदावरी से हनुमान धारा तक, पर्यटन स्थलों की लंबी श्रृंखला

चित्रकूट में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की लंबी श्रृंखला है. गुप्त गोदावरी यहां की प्रसिद्ध गुफाओं में शामिल है. जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक, यह चित्रकूट से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है. मान्यता है कि भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहां कुछ समय तक रहे थे. गुफाओं के भीतर पानी और प्राकृतिक चट्टानों की बनावट इसे खास बनाती है.

हनुमान धारा, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, सती अनुसूया आश्रम और भरत कूप भी यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. कामदगिरि और रामघाट के अलावा इन स्थानों पर भी देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. चित्रकूट का धार्मिक पर्यटन केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की पहाड़ियां, जंगल, झरने और नदी घाट भी इसकी पहचान का हिस्सा हैं.

चित्रकूट का भूगोल और प्रशासनिक ढांचा

चित्रकूट उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है. जिले का बड़ा हिस्सा विंध्य पर्वतमाला के प्रभाव वाले भूभाग में आता है. मंदाकिनी और पयस्वनी नदियां यहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हैं. जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चित्रकूट का क्षेत्रफल 3,164 वर्ग किलोमीटर है. 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 9,91,697 थी. इनमें 5,27,696 पुरुष और 4,64,001 महिलाएं थीं. जिले में चार तहसील और पांच विकासखंड हैं. जिले की चार तहसीलें कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर हैं. जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यहां 653 गांव हैं.

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तुलसीदास और रहीम जैसे साहित्यकारों से भी जुड़ा है चित्रकूट

चित्रकूट की पहचान केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. यह क्षेत्र साहित्य और संस्कृति के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. जिला प्रशासन के इतिहास संबंधी विवरण में गोस्वामी तुलसीदास के चित्रकूट प्रवास और अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल अब्दुर्रहीम खानखाना यानी रहीम के यहां आने का उल्लेख है. इसी विवरण में संत कवि महामति प्राणनाथ के चित्रकूट प्रवास का भी जिक्र मिलता है. राजापुर को गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है. यहां स्थित तुलसी मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है. इस तरह चित्रकूट की विरासत में रामकथा, भक्ति साहित्य और बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का मेल दिखाई देता है.

लकड़ी के खिलौनों से देशभर में पहचान

चित्रकूट की अर्थव्यवस्था में खेती की अहम भूमिका है, लेकिन यहां के पारंपरिक उद्योग भी जिले को अलग पहचान देते हैं. जिला प्रशासन की वेबसाइट पर खेती के अलावा पत्थर तोड़ने, फुटवियर, बीड़ी, लकड़ी के खिलौने और मूर्ति निर्माण जैसे व्यवसायों का उल्लेख है. चित्रकूट की काष्ठ कला और लकड़ी के खिलौने खास तौर पर प्रसिद्ध हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना में चित्रकूट के लिए लकड़ी के खिलौनों को चुना गया है. जिला प्रशासन के मुताबिक, वन क्षेत्र होने के कारण यहां लकड़ी उपलब्ध रही है और बड़ी संख्या में कारीगर इस पारंपरिक काम से जुड़े हैं. चित्रकूट का सीतापुर गांव लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगरों के लिए जाना जाता है. जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार, यहां करीब 50 परिवार इस काम से जुड़े हैं. स्थानीय लकड़ी से रंग-बिरंगे खिलौने तैयार किए जाते हैं, जिन्हें प्रदेश के दूसरे हिस्सों में मेलों और प्रदर्शनियों में बिक्री के लिए भेजा जाता है. लकड़ी के खिलौनों के अलावा यहां फर्नीचर, दरवाजे-खिड़कियों की चौखट और दैनिक उपयोग की लकड़ी की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं. यह उद्योग बड़े कारखानों के बजाय पारंपरिक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ है.

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चित्रकूट की राजनीति: दो विधानसभा सीटों वाला जिला

राजनीतिक दृष्टि से चित्रकूट का महत्व बुंदेलखंड क्षेत्र में है. जिले में दो विधानसभा क्षेत्र हैं चित्रकूट और मानिकपुर. चित्रकूट सीट से समाजवादी पार्टी के अनिल प्रधान और मानिकपुर सीट से अपना दल (सोनेलाल) के अविनाश चंद्र द्विवेदी विधायक हैं.

बांदा-चित्रकूट लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास

चित्रकूट जिले की दोनों विधानसभा सीटें बांदा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं. इसलिए लोकसभा चुनाव में जिले की राजनीतिक भूमिका बांदा के चुनावी परिणाम से जुड़ जाती है. इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला कई बार बदलता रहा है. 2014 में भाजपा के भैरों प्रसाद मिश्रा ने जीत दर्ज की थी. 2019 में भाजपा ने आरके सिंह पटेल को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी पलट दी. यहां से समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल ने जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा के आरके सिंह पटेल को हराया.

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