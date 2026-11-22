पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक भारत दौर पर हैं. इस बीच वो शनिवार को दिल्ली के पुराना किला में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद मंच में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पुराने किले के इतिहास पर बात करते हुए मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी का जिक्र किया.

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2025 के पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में आई असहजता के बीच मलिक पहली बार भारत दौरे पर आए हैं. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता वाले सत्र 'सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां' को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि पुराना किला अपने आप में इतिहास की कई परतों की एक कहानी है.

मुसादिक मलिक ने कहा, 'ये (पुराना) किला, जहां हम बैठे हैं, अपने आप में एक कहानी है. एक किला, जिसकी नींव हुमायूं ने रखी थी, जो तैमूरी (राजवंश) से जुड़े थे और मध्य एशिया से आए थे. और, शेरशाह सूरी ने इसे आगे बनाया, जो एक अफगान थे.

उन्होंने आगे कहा, 'एक दीवार, दो प्रतिद्वंद्वी, यानी दो शासक और एक किला, मतलब दो परतें और एक खाई.'

संवाद की अहमियत पर की बात

संवाद के मायने समझाते हुए पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि संवाद अलग-अलग पहचानों और विविधता के बीच होता है और वो इसी संवाद के लिए यहां आए हैं. उन्होंने कहा, 'मतलब, कई आवाजें, कई पहचानें, और उनका संवाद, और उनके बीच विचारों का मुक्त प्रवाह... पहचानों का मुक्त प्रवाह. इसी में समझदारी है, इसे अपनाने और संवारने में ही समझदारी है. तो, इसमें समझदारी है, और इसके लिए हिम्मत की भी जरूरत है. और हम यहां इन दो चीजों का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं.'

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शेखावत बोले- साझा सांस्कृतिक विरासत मजबूत सेतु

वहीं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान कहा, 'साझा सांस्कृतिक विरासत SCO देशों को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु है.' उन्होंने आगे कहा कि ऐतिहासिक संबंधों ने देशों को करीब लाने में बड़ी भूमिका निभाई है. शेखावत के मुताबिक, हमारी सभ्यताएं सिर्फ अतीत की विरासत नहीं हैं, बल्कि जीवित परंपराएं हैं जिनका ज्ञान हमारे वर्तमान को रोशन करता है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है.

उन्होंने विश्वास जताया कि यह मंच एससीओ सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक स्थायी माध्यम बनेगा.

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महाभारत काल से जुड़ा इतिहास और प्रदर्शनी

संस्कृति और विदेश मंत्रालय द्वारा 20 से 22 नवंबर 2026 तक आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. प्रधानमंत्री ने पुराना किला को 'असाधारण विरासत' बताते हुए कहा था कि विद्वानों के मुताबिक इस किले का इतिहास हजारों साल पहले महाभारत काल तक जाता है. ये दिल्ली के सबसे प्राचीन नगर इंद्रप्रस्थ की जगह पर बना है.

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