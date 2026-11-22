गुजरात के भुज-खावड़ा नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषड़ सड़क हादसा हो गया. खावड़ा के पास ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई. यह टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके दो टुकड़े हो गए. हादसे में एक आर्मी परिवार के सात लोगों की मौत हो गई है.

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शनिवार रात वेकारिया के रेगिस्तानी इलाके में एक कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई. कार में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे. हादसे में छोटे बच्चों और महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई है. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

उत्तराखंड का यह परिवार कच्छ घूमने आया था. मृतकों में पति-पत्नी और उनकी 3 महीने की बच्ची, पिता-बेटी, और मां-बेटी शामिल हैं. शनिवार रात करीब 9:30 बजे एक कार खवाड़ा से भुज की तरफ आ रही थी.

यह टक्कर इतनी तेज थी कि कार के दो टुकड़े हो गए और कार बुरी तरह पिचक गई. दुर्घटना के बाद घटनास्थल का मंजर हृदयविदारक हो गया. सड़क पर शव बिखरी हुई हालत में पड़े थे. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का भी माहौल हो गया.

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मृतकों की पहचान सौरव सिंह, जसपाल सिंह नेगी, सविता सौरवसिंह नेगी, सिविका सौरवसिंह नेगी, रिंकी नितिन गुंसाई, वामिका नितिन गुंसाई, राजेशसिंह रावत और रक्षिता राजेश रावत के रूप में हुई है. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही, आसपास के लोग और 108 एम्बुलेंस का काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा. सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भुज के जी.के. जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद, आर्मी के अधिकारी फौरन जी.के. जनरल हॉस्पिटल पहुंचे. फिलहाल मामले में पुलिस कार्रवाई की जा रही है.

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