विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस इस समय अपने 20वें सीजन में है और हाल ही में शो के पूर्व उपाध्यक्ष और टैलेंट मैनेजर आनंद चव्हाण ने सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो के बारे में कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं. जिसमें शाहरुख खान और करण जौहर का जिक्र भी किया है.

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सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में, अशोक चव्हाण ने शो के शुरुआती दिनों को याद किया, और कैसे टीम शुरू में प्रतियोगियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और अपनी पसंदीदा लिस्ट तैयार कर ली थी. यह लिस्ट स्वाभाविक रूप से शाहरुख खान और करण जौहर जैसे फिल्म उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ शुरू हुई.

करण जौहर और शाहरुख का नाम

पहले सीजन के लिए बॉलीवुड हस्तियों से संपर्क करने के बारे में बात करते हुए आनंद चव्हाण ने कहा, 'बिग बॉस के पहले सीजन के लिए, हमने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों (A-listers) से संपर्क किया था, जिनमें शाहरुख खान और करण जौहर भी शामिल थे. उस समय तक हम होस्ट चुनने के चरण तक भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि शो के फॉर्मेट में तब तक होस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं था.'

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आनंद ने आगे कहा, 'हमारा पूरा ध्यान कंटेस्टेंट पर था, और जाहिर है कि हमारी विशलिस्ट में सबसे बड़े कलाकार शामिल थे. ऐसा सोचने में कुछ भी गलत नहीं है. जब हमने इन कलाकारों से संपर्क किया, तब हमें एहसास हुआ कि हर किसी के साथ हमारा अनुभव अलग-अलग रहने वाला है. हालांकि, इन देरी की वजह से शो की तय लॉन्च डेट पर कोई असर नहीं पड़ा. शो अपनी योजना के अनुसार ही लॉन्च हुआ. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सेलिब्रिटीज के सहमत न होने की वजह से शो में देरी हुई हो.'

सलमान को लेकर भी खुलासा

आनंद ने बताया कि कई जानी-मानी हस्तियों ने सलमान की जगह लेने में दिलचस्पी दिखाई थी. इन प्रस्तावों को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं पहली बार यह बात शेयर कर रहा हूं कि ऐसे सुझाव आते थे कि चैनल इतना पैसा खर्च कर रहा है, अगर हमें ले लेते तो कोई खर्च नहीं होता.'

हालांकि, आनंद ने स्पष्ट किया कि मेकर्स ने कभी भी सलमान को हटाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने शो में अपनी एक खास जगह बना ली थी. यह बताते हुए कि इन प्रस्तावों के बावजूद होस्ट क्यों नहीं बदला गया, उन्होंने कहा, 'आखिरकार, जिस इंसान ने जो जगह बनाई है, वह बहुत मायने रखती है.'

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इस शो का पहला सीजन 2006 में शुरू हुआ था, जिसे अरशद वारसी ने होस्ट किया था. उस सीजन में रवि किशन, राखी सावंत, कश्मीरा शाह, अमित साध, राहुल रॉय और रूपाली गांगुली जैसे प्रतियोगी शामिल थे. राहुल ने वह सीजन जीता था.

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