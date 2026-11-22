पोस्ट ऑफिस की ओर से संचालित स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes), बच्चे, बूढ़े या जवानों सबके लिए हैं. बात सुरक्षित निवेश की हो या फिर तगड़े रिटर्न की, ये सरकारी योजनाएं हर लिहाज से पॉपुलर हो रही हैं. इनमें निवेश पर सरकार की ओर से ब्याज भी मोटा दिया जाता है, जिससे छोटी-छोटी बचत के जरिए भी मोटा फंड जुटाया जा सकता है. इनमें शामिल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) की बात करें, तो एकमुश्त पैसा जमा करने पर आप सिर्फ ब्याज से ही 5 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं.

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Risk Free हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम

अपनी बचत (Savings) को ऐसी जगह पर निवेश (Investment) करना चाहते हैं, जहां शानदार रिर्टन के साथ आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स शानदार ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें किए गए किसी भी छोटे-बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है. यानी ये जीरो रिस्क या रिस्क फ्री सेविंग स्कीम (Zero Risk Saving Scheme) होती हैं.

सरकार दे रही 7.50% तक का धांसू ब्याज

Post Office Time Deposit Scheme में निवेश पर सरकार धांसू ब्याज ऑफर कर रही है और ये अधिकतम 7.50 फीसदी तक है. इस सरकारी योजना (Govt Scheme) में निवेश की अवधि के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दिया जाता है, जैसे 1 साल के टाइम डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट पर 6.90%, दो साल के निवेश पर 7.00%, तीन साल के निवेश पर 7.10% और 5 साल तक निवेश पर 7.50% का ब्याज मिलता है.

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सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में महज 1000 रुपये से शुरुआती निवेश के जरिए अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. यानी जितना चाहे पैसा लगाएं और उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाएं. इसमें सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है. आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता ओपन करा सकते हैं.

ब्याज से कैसे होगी 5 लाख की कमाई?

अब समझते हैं इस स्कीम में एक बार पैसा लगाने पर ही 5 लाख की कमाई के गणित के बारे में, तो कैलकुलेशन बेहद आसान है आपको Post Office Time Deposite खाते में अधिकतम निवेश अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के लिए एकमुश्त 11.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा. इस पर 7.5 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल रकम 16,67,440 रुपये मिलेंगे. इस रकम में सिर्फ ब्याज से होने वाली कमाई 5,17,440 रुपये होगी.

Tax में छूट का लाभ भी मिलेगा

PO Time Deposit Scheme में अन्य टैन्योर के लिए निवेश करने पर ब्याज की बात करें, तो 1 साल के निवेश पर 6.9%, 2 साल के लिए निवेश पर 7% और 3 साल के निवेश पर 7.1% का ब्याज दिया जाता है. मतलब 1 से पांच साल तक के लिए पैसा लगा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेशक को न सिर्फ तगड़ा ब्याज मिलता है, बल्कि इसमें किए गए निवेश पर टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाता है और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत Tax Benefits मिलते हैं.

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