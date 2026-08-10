महाराष्ट्र: हॉस्टल में जमीन पर सो रही थीं छात्राएं, जहरीले सांप ने काटा... 3 की मौत

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक आवासीय स्कूल में ज़हरीले सांप के काटने से तीन आदिवासी लड़कियों की मौत हो गई और इतनी ही अन्य लड़कियों का इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद ज़िला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एक एजेंसी के मुताबिक ज़िला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार आधी रात के आसपास धनोरा तालुका मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर जप्तलाई गांव में स्थित सहायता प्राप्त आदिवासी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में हुई.

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तीन छात्राओं का अस्पताल में चल रहा है इलाज

स्कूल के हॉस्टल में ज़मीन पर सो रही नाबालिग लड़कियों को एक ज़हरीले सांप ने काट लिया. उनमें से तीन लड़कियों (उम्र 8, 12 और 14 साल) की मौत हो गई. जबकि 11 से 14 साल की उम्र की तीन अन्य लड़कियों का सांप के काटने का इलाज चल रहा है. ज़िला कलेक्टर अविष्यंत पांडा ने कहा कि घटना कैसे हुई, छात्रों के रहने की जगह पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम थे या नहीं, और क्या स्कूल प्रबंधन ने ज़रूरी सुरक्षा नियमों और सावधानियों का पालन किया था, यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी.

उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की जाएगी. फिलहाल तीन छात्राओं का इलाज चल रहा है. उन्हें तुरंत एंटी-वेनम दवाएं दी गईं और मेडिकल टीमें उनकी हालत पर बारीकी से नज़र रख रही हैं. कलेक्टर ने ज़िला सर्जन को निर्देश दिया कि इलाज में कोई कमी न हो और छात्राओं को विशेष देखभाल मिले.

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जांच के बाद लापरवाह लोगों पर होगी कार्रवाई

पांडा ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग की टीमें घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करेंगी. जांच के दौरान अगर लापरवाही या सुरक्षा में चूक पाई जाती है, तो ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और नियमों के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गढ़चिरौली के सह-अभिभावक मंत्री आशीष जायसवाल ने भी घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

जायसवाल ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि इलाज करा रही छात्राओं को सभी ज़रूरी चिकित्सा सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराई जाए. मंत्री ने एक बयान में कहा कि आदिवासी विकास विभाग की टीम की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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