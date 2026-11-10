हापुड़ में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हवा में उछले मां-बेटे; CCTV में कैद हादसा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है. हादसे में बाइक सवार मां-बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक समेत कई फीट हवा में उछल गए. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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हादसा हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में हुआ. बाइक पर मां और बेटा सवार थे. इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही मां-बेटे उछलकर सड़क पर जा गिरे. दोनों को गंभीर चोटें आईं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

कार में सवार थीं दो महिलाएं

बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार में दो महिलाएं सवार थीं. आरोप है कि टक्कर के बाद दोनों महिलाएं मौके से फरार हो गईं. हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. देखें VIDEO:-

पुलिस कर रही कार सवार महिलाओं की पहचान

थाना प्रभारी हापुड़ देहात पारस मलिक ने बताया कि कार और बाइक के बीच टक्कर हुई है. कार सवार महिलाओं की पहचान और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं. हादसे की वजह और लापरवाही के पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के बाद मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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