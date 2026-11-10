IRCTC की वेबसाइट डाउन की खबरों पर रेलवे का जवाब, कहा- ज्यादा ट्रैफिक से धीमी हुई सर्विस

भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC में मंगलवार, 10 नवंबर की सुबह परेशानी आने की शिकायतों के बाद कंपनी ने स्थिति स्पष्ट की है. कई यूजर्स ने वेबसाइट से कनेक्ट करने और टिकट बुक करने में दिक्कत आने की बात कही थी. इसके बाद वेबसाइट के ठप होने की आशंका जताई जाने लगी. हालांकि, IRCTC ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया कि ऑनलाइन रिजर्वेशन पोर्टल सुबह लगातार चालू था और पूरी तरह बंद नहीं हुआ था.

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IRCTC ने बताया कि पोर्टल पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लॉगिन करने की वजह से कुछ यूजर्स को वेबसाइट की उपलब्धता और उसकी परफॉर्मेंस में देरी का सामना करना पड़ा. कंपनी के मुताबिक, ये दिक्कतें अस्थायी थीं और अब सभी माध्यमों से ई-टिकटिंग सेवा सामान्य रूप से काम कर रही है.

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त्योहारों के दौरान बढ़ जाता है टिकट बुकिंग का दबाव

IRCTC ने अपने बयान में कहा कि त्योहारों, छुट्टियों और टिकट बुकिंग के व्यस्त समय में रेलवे टिकटों की मांग कई गुना बढ़ जाती है. खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान लाखों यात्री एक साथ ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लॉगिन करते हैं. इससे ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है.

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There are some media news about IRCTC Railway Ticket Booking website not operational to the users today morning i.e. 10/11/2026. In this respect, it is to clarify that the online reservation portal remained up and operational during these periods, however, the performance in terms of availability to users was seemingly delayed due to the high concurrent logins on the portal. During festive seasons, holidays, and peak booking periods, particularly during Diwali and Chhath Puja, the demand for railway tickets increases manifold as millions of passengers simultaneously attempt to log in to book tickets, resulting in exceptionally high traffic on online reservation platform. Due to this exceptionally high volume of concurrent login attempts on the website and mobile applications, some users may have encountered delayed login etc. These issues were temporary and e-ticketing service through all the channels is normal now. IRCTC continuously undertakes technological upgrades, infrastructure enhancements and process simplification to provide a secure, efficient and seamless ticket booking experience to millions of passengers. — IRCTC (@IRCTCofficial) November 10, 2026

कंपनी के मुताबिक, एक साथ बड़ी संख्या में लॉगिन की कोशिशों के कारण कुछ यात्रियों को वेबसाइट पर लॉगिन करने में देरी हुई होगी. इसी वजह से कुछ यूजर्स को लगा कि टिकट बुकिंग की वेबसाइट काम नहीं कर रही है. हालांकि, IRCTC ने साफ किया कि पोर्टल चालू था और परेशानी मुख्य रूप से ज्यादा ट्रैफिक के कारण आई.

IRCTC ने तकनीकी सुधार जारी रखने की बात कही

IRCTC ने कहा कि वह यात्रियों को सुरक्षित, बेहतर और आसान टिकट बुकिंग सुविधा देने के लिए लगातार तकनीकी अपग्रेड कर रहा है. इसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर काम किया जा रहा है.

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कंपनी का कहना है कि इन प्रयासों का मकसद लाखों यात्रियों को बिना परेशानी के ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा देना है. फिलहाल IRCTC ने ई-टिकटिंग सेवा को सामान्य बताया है और वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग जारी रखी जा सकती है.

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