scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IRCTC की वेबसाइट डाउन की खबरों पर रेलवे का जवाब, कहा- ज्यादा ट्रैफिक से धीमी हुई सर्विस

आईआरसीटीसी ने 10 नवंबर 2026 की सुबह टिकट बुकिंग वेबसाइट ठप होने की खबरों पर कहा कि ऑनलाइन रिजर्वेशन पोर्टल चालू था. संस्था के मुताबिक एक साथ बहुत ज्यादा लॉगइन से कुछ यूजर्स को देरी हुई, परेशानी अस्थायी थी और अब वेबसाइट, मोबाइल ऐप समेत सभी माध्यमों पर ई-टिकट सेवा सामान्य है.

Advertisement
X
IRCTC ने कहा कि साइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई थी. (सांकेतिक तस्वीर)
IRCTC ने कहा कि साइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई थी. (सांकेतिक तस्वीर)

भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC में मंगलवार, 10 नवंबर की सुबह परेशानी आने की शिकायतों के बाद कंपनी ने स्थिति स्पष्ट की है. कई यूजर्स ने वेबसाइट से कनेक्ट करने और टिकट बुक करने में दिक्कत आने की बात कही थी. इसके बाद वेबसाइट के ठप होने की आशंका जताई जाने लगी. हालांकि, IRCTC ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया कि ऑनलाइन रिजर्वेशन पोर्टल सुबह लगातार चालू था और पूरी तरह बंद नहीं हुआ था.

IRCTC ने बताया कि पोर्टल पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लॉगिन करने की वजह से कुछ यूजर्स को वेबसाइट की उपलब्धता और उसकी परफॉर्मेंस में देरी का सामना करना पड़ा. कंपनी के मुताबिक, ये दिक्कतें अस्थायी थीं और अब सभी माध्यमों से ई-टिकटिंग सेवा सामान्य रूप से काम कर रही है.

यह भी पढ़ें: खाटू श्याम के दर्शन के साथ राजस्थान की सैर, IRCTC का 8 दिन का हवाई टूर पैकेज

सम्बंधित ख़बरें

ट्रेनों की भीड़ का हैरान करने वाला VIDEO, देखें...
Puja Special Trains
रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब 45 पैसे में मिलेगी 10 लाख की सुविधा
Passengers booking tickets online through IRCTC can avail of travel insurance for 45 paise
रेलवे की 45 पैसे में ₹10 लाख वाली सुविधा! अनहोनी में आएगी है काम
बर्थ खाली होने पर आपको पूरी बर्थ भी मिल सकती है. ( Photo: ITG)
RAC टिकट है तो ट्रेन में सीट मिलेगी या पूरी बर्थ? जान लें रेलवे का नियम
सीट तभी मिलेगी जब ट्रेन में वास्तव में कोई बर्थ या सीट खाली उपलब्ध होगी. ( Photo: ITG)
चार्ट बनने के बाद भी मिल सकता है ट्रेन का कन्फर्म टिकट! जानें ये खास नियम

त्योहारों के दौरान बढ़ जाता है टिकट बुकिंग का दबाव

IRCTC ने अपने बयान में कहा कि त्योहारों, छुट्टियों और टिकट बुकिंग के व्यस्त समय में रेलवे टिकटों की मांग कई गुना बढ़ जाती है. खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान लाखों यात्री एक साथ ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लॉगिन करते हैं. इससे ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है.

Advertisement

कंपनी के मुताबिक, एक साथ बड़ी संख्या में लॉगिन की कोशिशों के कारण कुछ यात्रियों को वेबसाइट पर लॉगिन करने में देरी हुई होगी. इसी वजह से कुछ यूजर्स को लगा कि टिकट बुकिंग की वेबसाइट काम नहीं कर रही है. हालांकि, IRCTC ने साफ किया कि पोर्टल चालू था और परेशानी मुख्य रूप से ज्यादा ट्रैफिक के कारण आई.

IRCTC ने तकनीकी सुधार जारी रखने की बात कही

IRCTC ने कहा कि वह यात्रियों को सुरक्षित, बेहतर और आसान टिकट बुकिंग सुविधा देने के लिए लगातार तकनीकी अपग्रेड कर रहा है. इसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर काम किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'पैसे कटे पर टिकट नहीं, तत्काल खुलते ही साइट हैंग!', IRCTC की इन गड़बड़ियों पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला, नोटिस जारी

कंपनी का कहना है कि इन प्रयासों का मकसद लाखों यात्रियों को बिना परेशानी के ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा देना है. फिलहाल IRCTC ने ई-टिकटिंग सेवा को सामान्य बताया है और वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग जारी रखी जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी चुनाव 2027: वोटर लिस्ट के SSR का बदला शेड्यूल, 17 नवंबर को जारी होगा ड्राफ्ट |
    IRCTC की वेबसाइट डाउन की खबरों पर रेलवे का जवाब, कहा- ज्यादा ट्रैफिक से धीमी हुई सर्विस |
    होर्मुज़ में ईरान ने क्यों तबाह किए नेविगेशन सिस्टम? जानें पूरा मामला |
    दिल्ली में मुफ्त LPG सिलेंडर योजना की दूसरी किस्त जारी, 15 लाख परिवारों के खाते में पैसे ट्रांसफर |
    'अच्छा कहने को कुछ नहीं', रामायण देखकर आहत टीवी के 'कृष्ण', बोले- शब्द वापस लेता हूं |
    गुजरात के गोधाणा गांव में नए साल पर गायों को दौड़ाने की अनोखी परंपरा, उड़ने वाली धूल को माथे पर लगाते हैं लोग |
    पानी में तैरेगी... टैंक की तरह घूमेगी! BYD ने पेश की हू-ब-हू Rolls Royce जैसी इलेक्ट्रिक कार |
    क्या है माथे पर चिपकाने वाला TEMPLE डिवाइस? शुभमन गिल से पीवी सिंधु तक कर रहे यूज, Zomato फाउंडर ने कहा स्कैम नहीं |
    खरबपत‍ि कारोबारी की 'जासूस गर्लफ्रेंड', मचा भूचाल, देखें इनसाइड स्टोरी |
    अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर राजनीति तेज, BJP ने दी ये चुनौती
    Advertisement