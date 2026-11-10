सिर्फ सैलरी से नहीं चलेगा काम! Gen Z क्यों बना रही है कमाई के कई रास्ते?

जेन जी सिर्फ एक नौकरी या कमाई के जरिये पर निर्भर नहीं रहना चाहते. वे चाहते हैं कि उनकी सैलरी के अलावा भी पैसे आने के दूसरे रास्ते हों. कोई नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो कोई ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया के जरिए कमाई की कोशिश कर रहा है. इस सोच के पीछे सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी और फ्यूचर को सिक्योर रखने की चाह भी है.

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एक कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहते युवा

महंगाई, बढ़ते खर्च और नौकरी को लेकर अनिश्चितता ने युवाओं को कमाई के दूसरे रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया है. उन्हें लगता है कि अगर किसी वजह से नौकरी चली जाए या सैलरी में बढ़ोतरी न हो, तो कमाई का दूसरा जरिया मदद कर सकता है.

सिर्फ सैलरी नहीं, आर्थिक आजादी भी है मकसद

रुकम कैपिटल की 2026 में जारी एक स्टडी के मुताबिक, भारत के 80% जेन जी एक से ज्यादा जरियों से कमाई करना चाहते हैं या पहले से ऐसा कर रहे हैं. इनमें फ्रीलांसिंग, साइड हसल, निवेश, कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग जैसे विकल्प शामिल हैं. स्टडी में 4,002 युवाओं को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच थी.

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अपनी पसंद का काम करने का मौका

एक से ज्यादा इनकम सोर्स होने का फायदा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है. इससे युवाओं को अपनी पसंद का काम करने का मौका भी मिलता है. कोई ऑफिस के बाद फोटोग्राफी करता है, कोई कंटेंट बनाता है, तो कोई अपनी क्रिएटिव स्किल्स से फ्रीलांसिंग करता है. इससे वे अपने इंटरेस्ट को कमाई के जरिये में बदल सकते हैं.

फ्यूचर के लिए सुरक्षा चाहते हैं युवा

जेन जी ये भी समझती है कि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना हमेशा सही ऑप्शन नहीं हो सकता. नौकरी में बदलाव, छंटनी या अचानक बढ़ने वाले खर्चों के बीच कमाई का दूसरा जरिया आर्थिक मदद दे सकता है. यही वजह है कि युवा अब सिर्फ अच्छी सैलरी वाली नौकरी नहीं, बल्कि कमाई के कई रास्ते बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं.

हालांकि, एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय अपनी क्षमता और वक्त के हिसाब से शुरुआत करना जरूरी है. आखिरकार, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने का मकसद जिंदगी को आसान बनाना है, न कि काम का बोझ बढ़ाना.

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