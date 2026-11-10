पूरा तेजस अपना... पायलट सीट ब्रिटेन की क्यों, खुद कब बनाएगा भारत?

भारत अपना फाइटर जेट तेजस खुद डिजाइन करता है. मिसाइल बनाता है. चंद्रमा तक सैटेलाइट भेजता है. फिर भी हर तेजस के कॉकपिट में एक छोटी सी चीज ब्रिटेन की होती है- मार्टिन-बेकर की आईएन16जी इजेक्शन सीट. आम आदमी सोचता है कि सीट तो कुर्सी ही है, उसे बनाने में क्या बड़ी बात. लेकिन इजेक्शन सीट कुर्सी नहीं है.

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यह विमानन की सबसे मुश्किल प्रणालियों में से एक है. पायलट की जान बचाने वाली यह सीट हर हाल में काम करना चाहिए- चाहे विमान रनवे पर खड़ा हो या आसमान में सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा हो. सीट को महज दो-तीन सेकंड में कई काम एक साथ करने होते हैं.

पहले कैनोपी तोड़ना, फिर रॉकेट से पायलट को विमान की पूंछ से दूर ले जाना, सीट को संतुलित रखना, पायलट को अलग करना और पैराशूट खोलना. यह सब अपने आप सही क्रम में होना चाहिए. साथ ही पायलट की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटना चाहिए. एक पल में 12 से 14 जी का झटका लगता है.

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ज्यादा जोर लगा तो चोट, कम जोर लगा तो विमान से बाहर नहीं निकल पाएगा. यह संतुलन बनाने के लिए सालों की पढ़ाई, डमी टेस्ट और असली उड़ान परीक्षण लगते हैं. एयर फोर्स को ऐसी सीट चाहिए जिसका असली इजेक्शन का लंबा रिकॉर्ड हो. मार्टिन-बेकर के पास सात दशक का अनुभव है. उन्होंने 7800 से ज्यादा जिंदगियां बचाई हैं. यही भरोसा नई सीट बनाने वालों के लिए सबसे बड़ी दीवार है.

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भारत के पास पहले क्या कमी थी

अब तक भारत में सिर्फ स्थिर परीक्षण ही होते थे. असली हाई-स्पीड डायनामिक टेस्टिंग कम थी जो सीट की असली परीक्षा है. फाइटर जेटों के ऑर्डर कम होने से महंगा कार्यक्रम चलाना मुश्किल था. विदेशी विमानों के साथ सीट भी आ जाती थी इसलिए खुद बनाने का जोर नहीं बना.

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तेजस को अर्जेंटीना बेचने की कोशिश में ब्रिटेन ने अपने पार्ट्स पर रोक लगा दी. मार्टिन-बेकर सीट भी उसी में शामिल है. विदेशी सीट का मतलब है कि भारत अपना विमान किसे बेचेगा इस पर भी विदेशी वीटो लग सकता है. इसलिए स्वदेशी सीट बनाना सिर्फ गर्व की बात नहीं, व्यापार और सुरक्षा की जरूरत भी है.

दिसंबर 2025 में DRDO ने चंडीगढ़ के टीबीआरएल में पहली बार हाई-स्पीड रॉकेट-स्लेज टेस्ट किया. इसमें कैनोपी काटना, इजेक्शन का क्रम और पायलट की रिकवरी जांची गई. एडीए और एचएएल भी साथ थे. अब भारत के पास खुद की डायनामिक इजेक्शन टेस्टिंग सुविधा है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है.

तेजस के लिए इजेक्शन सीट के पैराशूट पहले से स्वदेशी हैं- एडीआरडीई का डिजाइन और कानपुर के ओपीएफ में बनते हैं. DRDO और एडीए पूरी तरह स्वदेशी इजेक्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं. अभी और कई डायनामिक ट्रायल, क्वालिफिकेशन, हवा में परीक्षण और प्रमाणन बाकी हैं जो सालों लेंगे.

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तेजस मार्क-2 और एएमसीए के शुरुआती विमानों में मार्टिन-बेकर सीट ही लगेगी. बाद के बैच और टीईडीबीएफ में स्वदेशी सीट लगाने की योजना है. मार्टिन-बेकर का कर्नाटक में 380 करोड़ का प्लांट लोकल प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा लेकिन डिजाइन अभी भी उनका ही रहेगा. वायुसेना इस प्रयास का समर्थन करती है लेकिन सावधानी बरत रही है. वह प्रमाणित सीट ही पसंद करती है.

आगे क्या होने वाला है?

वायुसेना सही है कि बिना पूरी जांच के कोई पायलट नई सीट पर उड़ान न भरे. लेकिन भारत को सिर्फ असेंबली पर नहीं रुकना चाहिए. पूरी तरह भारतीय और प्रमाणित सीट तेजस मार्क-2 और एएमसीए के लिए बन जाए तो फाइटर जेटों पर से आखिरी विदेशी रोक भी हट जाएगी. आधिकारिक समयसीमा और बजट अभी साफ नहीं है. कौन सा विमान सबसे पहले इसे उड़ाएगा यह भी पता नहीं. लेकिन दिशा सही है. धीरे-धीरे भारत इस मुश्किल सिस्टम में भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है.

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