गुरुग्राम में टोल पर परिवार से मारपीट, NHAI ने एजेंसी पर लगाया 15 लाख जुर्माना

द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की दबंगई का मामला सामने आया है. यहां ब्लैकलिस्टेड फास्टैग से टोल भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने कार सवार एक परिवार के दो पुरुषों और एक महिला को घेरकर लात-घूंसों से पीटा. इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने टोल पर लगे भारी लोहे के बूम बैरियर से भी परिवार के लोगों पर हमला किया.

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इस दौरान महिला बीच-बचाव करती और कर्मचारियों से रुकने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोप है कि उन्होंने हमला जारी रखा. इस घटना में परिवार के लोग घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मामले का संज्ञान लिया और टोल संचालन करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है.

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टोल एजेंसी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना

NHAI ने टोल संचालन करने वाली एजेंसी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर कर्मचारियों के हिंसक व्यवहार और लापरवाही के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा एजेंसी का अनुबंध तत्काल निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. नोटिस में एजेंसी से पूछा गया है कि उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट और डिबार क्यों न कर दिया जाए. यानी भविष्य में उसे टोल संचालन से जुड़े काम देने पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए.

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पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगाले

मामले में दिल्ली के कापसहेड़ा थाना पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम बिजवासन टोल प्लाजा पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टोल अधिकारियों और आरोपी कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है.

NHAI ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यात्रियों के साथ हिंसक व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है.

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