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यूपी चुनाव 2027: वोटर लिस्ट के SSR का बदला शेड्यूल, 17 नवंबर को जारी होगा ड्राफ्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का शेड्यूल बदल दिया गया है. अब 17 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और 28 दिसंबर तक उनका निपटारा होगा.

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यूपी में वोटर लिस्ट का शेड्यूल बदला, 17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट.(File Photo-ITG)
यूपी में वोटर लिस्ट का शेड्यूल बदला, 17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट.(File Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन(SSR) का कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है. अब प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट 17 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा. इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने या किसी तरह का संशोधन कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी.

संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.

इस विशेष पुनरीक्षण का मकसद 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना है. इस दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ सूची में मौजूद गलतियों को ठीक करने और अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया की जाएगी.

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2027 में होना है विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं. ऐसे में चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है. नई समय-सारिणी के तहत अब 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी और 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी.

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