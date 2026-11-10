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स्वदेशी तोप बनाएंगी ये दो भारतीय डिफेंस कंपनियां, 48 KM तक रेंज, 2028 में मिलेगी सेना को

भारत फोर्ज को ATAGS तोप की बल्क प्रोडक्शन क्लियरेंस मिली है. 155mm/52 कैलिबर स्वदेशी तोप का उत्पादन FY2027 से शुरू होगा. डिलीवरी FY2028 से होगी. 307 तोपों का ऑर्डर है. इसकी रेंज 48 किमी तक है.

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ये है भारतीय सेना के लिए बनी स्वदेशी ATAGS तोप. ये तस्वीर परीक्षण के दौरान की है. (File Photo: DRDO)
ये है भारतीय सेना के लिए बनी स्वदेशी ATAGS तोप. ये तस्वीर परीक्षण के दौरान की है. (File Photo: DRDO)

भारत फोर्ज को एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की बल्क प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल गई है. यह क्लियरेंस मिलने के बाद कंपनी वित्तीय वर्ष 2027 से इस स्वदेशी तोप का उत्पादन शुरू करेगी और वित्तीय वर्ष 2028 की पहली तिमाही से सेना को डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है. 

रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2025 में 6900 करोड़ रुपये के डील के तहत 307 ATAGS तोपें और उनसे जुड़ी हाई मोबिलिटी टोइंग वाहन खरीदने का फैसला किया था. इसमें भारत फोर्ज को 184 तोपें और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को 123 तोपें बनाने का काम मिला है. भारत फोर्ज अपनी हिस्सेदारी की तोपें करीब चार साल में डिलीवर करेगी.

ATAGS को DRDO ने प्राइवेट इंडस्ट्री के सहयोग से डेवलप किया है. यह प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुई थी और एक दशक से ज्यादा समय के परीक्षणों के बाद अब बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है. यह तोप पुरानी और छोटी कैलिबर वाली तोपों की जगह लेगी और सेना की लंबी दूरी की फायर पावर को बढ़ाएगी. आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत यह सौदा निजी क्षेत्र से तोप खरीद का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है.

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ATAGS की मुख्य विशेषताएं और स्पेसिफिकेशन

ATAGS 155 मिलीमीटर कैलिबर और 52 कैलिबर बैरल वाली एक आधुनिक टोड हॉवित्जर तोप है. इसका वजन करीब 18 टन है. यह ऑल-इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम से लैस है, जिससे रखरखाव आसान होता है. इसमें ऑटोमैटिक गोला-बारूद हैंडलिंग सिस्टम है, जिससे तेजी से फायरिंग संभव है. 

परीक्षणों में यह एक्सटेंडेड रेंज अम्यूनिशन के साथ 48 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुकी है, जो इसी श्रेणी की कई वैश्विक तोपों से बेहतर है. कुछ रिपोर्ट्स में बर्स्ट फायरिंग रेट 30 सेकंड में छह राउंड तक बताई गई है. इसमें एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमैटिक गन अलाइनमेंट और पोजिशनिंग सिस्टम शामिल है, जिससे सटीकता बढ़ती है. यह अलग-अलग मौसम और ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है. तोप को खींचने के लिए खास 6x6 हाई मोबिलिटी वाहन भी शामिल किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: चीन की तोप के सहारे भारत से मुकाबले की तैयारी, PAK देख रहा दिन में ख्वाब

उत्पादन वित्तीय वर्ष 2027 के दूसरे हिस्से में तेजी से शुरू होने की योजना है. भारत फोर्ज ने बताया है कि राजस्व मान्यता वित्तीय वर्ष 2028 की पहली तिमाही से शुरू होगी. कंपनी सालाना करीब 46 तोपों की औसत दर से डिलीवरी करेगी. 

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ATAGS Bulk Production

सेना की कुल जरूरत 1400 से 1500 टोड तोपों की बताई जाती है, इसलिए यह 307 तोपों का ऑर्डर शुरुआती कदम है. वजन थोड़ा ज्यादा होने के कारण विशेष टोइंग वाहनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी लंबी रेंज और आधुनिक फीचर्स इसे खास बनाते हैं.

यह विकास भारत की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन योजना का हिस्सा है. पहले विदेशी तोपों पर निर्भरता थी, अब स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. डीआरडीओ, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के सहयोग से यह प्रोजेक्ट सफल हुई है. इससे न सिर्फ सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा. लंबे विकास काल के बाद अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होना देश की रक्षा तैयारियों के लिए सकारात्मक संकेत है.

ATAGS जैसी प्रणालियों से सीमाओं पर बेहतर निगरानी और जवाबी कार्रवाई संभव होगी. भविष्य में और ज्यादा ऑर्डर आने की संभावना भी बनी हुई है. यह कदम दिखाता है कि भारत धीरे-धीरे उच्च तकनीक वाले हथियार खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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