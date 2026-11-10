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जब US मरीन कॉर्प्स की नींव पड़ी, आज समुद्र और जमीन दोनों जगह करती है जंग

दुनिया में जब भी ताकतवर सेनाओं की बात होती है तो अमेरिकी सेना का नाम जरूर आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास एक ऐसी सैन्य ताकत भी है, जो समुद्र और जमीन दोनों जगह दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है. इसे US मरीन कॉर्प्स कहा जाता है. इसकी खासियत है कि यह जरूरत पड़ने पर समुद्र के रास्ते दुश्मन के इलाके में उतरकर जमीन पर भी जंग लड़ सकती है.

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आज के दिन ही यूएस मरीन कॉर्प्स का गठन हुआ था (Photo - Pexels)
आज के दिन ही यूएस मरीन कॉर्प्स का गठन हुआ था (Photo - Pexels)

10 नवंबर 1775 को अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की नींव रखी गई थी. उस समय अमेरिका ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था. अमेरिकी कांग्रेस ने अपने नौसैनिक बेड़े की मदद के लिए दो बटालियन मरीन सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव पास किया था. इस प्रस्ताव को भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले जॉन एडम्स ने तैयार किया था. फिलाडेल्फिया में पास हुए इसी प्रस्ताव के साथ कॉन्टिनेंटल मरीन की शुरुआत हुई, जिसे आज अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की स्थापना की तारीख माना जाता है.

शुरुआती दौर में मरीन सैनिकों की जिम्मेदारी सिर्फ समुद्र में लड़ना नहीं थी. उन्हें जरूरत पड़ने पर जहाजों से उतरकर दुश्मन की जमीन पर भी हमला करना होता था. अमेरिकी क्रांति के दौरान इन सैनिकों ने कई अहम सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया.

मार्च 1776 में अमेरिकी मरीन ने अपना पहला बड़ा अभियान चलाया. कैप्टन सैमुअल निकोलस के नेतृत्व में मरीन सैनिकों ने बहामास के न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर ब्रिटिश सेना के कब्जे को चुनौती दी और उस पर कब्जा कर लिया. यह किसी दुश्मन के इलाके में अमेरिकी मरीन की पहली बड़ी लैंडिंग कार्रवाई थी.

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सैमुअल निकोलस कॉन्टिनेंटल मरीन के पहले कमीशंड अधिकारी थे. उन्हें अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का पहला कमांडेंट भी माना जाता है. अमेरिका को 1783 में ब्रिटेन से आजादी मिल गई. इसके बाद देश की शुरुआती नौसेना यानी कॉन्टिनेंटल नेवी को भंग कर दिया गया. इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल मरीन का अस्तित्व भी खत्म हो गया.

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हालांकि, समुद्र में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को एक बार फिर अपनी नौसैनिक ताकत मजबूत करने के लिए मजबूर किया. फ्रांस के साथ समुद्री टकराव बढ़ने के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने मई 1798 में औपचारिक रूप से अमेरिकी नौसेना की स्थापना की.

इसके करीब दो महीने बाद 11 जुलाई 1798 को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए. इसके जरिए अमेरिकी मरीन कॉर्प्स को एक स्थायी सैन्य बल के रूप में स्थापित किया गया. इसे अमेरिकी नौसेना विभाग के अधीन रखा गया. इस तरह मरीन कॉर्प्स को दोबारा संगठित रूप मिला और वह अमेरिकी सेना का स्थायी हिस्सा बन गई.

300 से ज्यादा बार विदेशी जमीन पर उतरे मरीन सैनिक
इसके बाद अमेरिकी मरीन ने कई बड़े सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया. शुरुआत में उन्होंने फ्रांस के साथ हुए क्वासी-वॉर में लड़ाई लड़ी. इसके बाद 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तरी अफ्रीका के बार्बरी समुद्री लुटेरों के खिलाफ भी अभियान चलाए.

तब से लेकर अब तक अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने अमेरिका के लगभग सभी बड़े युद्धों में हिस्सा लिया है. कई सैन्य अभियानों में मरीन सैनिक सबसे पहले दुश्मन के इलाके में पहुंचने वाले अमेरिकी सैनिक रहे हैं. अब तक वे विदेशी तटों पर 300 से ज्यादा बार लैंडिंग ऑपरेशन कर चुके हैं.

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आज 2 लाख से ज्यादा मरीन सैनिक हैं तैनात
आज अमेरिकी मरीन कॉर्प्स दुनिया की प्रमुख सैन्य ताकतों में गिनी जाती है. इसमें 2 लाख 15 हजार से ज्यादा सक्रिय और रिजर्व सैनिक हैं. ये सैनिक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद 35 से ज्यादा बड़े सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों से काम करते हैं.

इनमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में कैंप पेंडलटन, नॉर्थ कैरोलिना में कैंप लेज्यून और वर्जीनिया में मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको जैसे प्रमुख ठिकाने शामिल हैं. इसके अलावा जापान के इवाकुनी में भी मरीन कॉर्प्स का एक बड़ा एयर स्टेशन है.

अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में 'सेम्पर फिदेलिस' (Semper Fidelis) है. इसका मतलब होता है- 'हमेशा वफादार'. यही वाक्य इस सैन्य बल की पहचान और उसके सैनिकों के बीच अनुशासन, भरोसे और समर्पण का प्रतीक माना जाता है.

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