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Best Winter Destinations: बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत वादियां, भारत की इन 4 जगहों में बसता है मिनी स्विट्जरलैंड

Best Winter Destinations: भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जो सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप देश में रहकर ही स्विट्जरलैंड जैसा नजारा देख सकते हैं.

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भारत का मिनी स्विट्जरलैंड (Photo- ITG)
भारत का मिनी स्विट्जरलैंड (Photo- ITG)

Best Winter Destinations: स्विट्जरलैंड घूमने का सपना बहुत से लोग देखते हैं. बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान, घने जंगल और खूबसूरत झीलें यहां की पहचान हैं. लेकिन स्विट्जरलैंड की यात्रा करना हर किसी के बजट में नहीं होता. फ्लाइट, होटल और घूमने-फिरने का खर्च मिलाकर विदेश यात्रा काफी महंगी पड़ सकती है. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो इसके लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है.

भारत में ही ऐसी कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां पहुंचकर आपको स्विट्जरलैंड जैसा एहसास हो सकता है. हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर तक कई ऐसी जगहें हैं, जहां सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां और शानदार प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं. कुछ जगहें अपने हरे-भरे घास के मैदानों के लिए मशहूर हैं तो कुछ बर्फबारी और स्कीइंग के लिए जानी जाती हैं. अगर आप इस सर्दी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

खज्जियार (Khajjiar), हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में स्थित खज्जियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है. यह जगह चारों तरफ से देवदार के घने जंगलों से घिरी हुई है. यहां दूर-दूर तक फैले हरे-भरे मैदान और उनके बीच मौजूद छोटी-सी खूबसूरत झील देखने लायक है. सर्दियों में यहां बर्फबारी होने पर पहाड़ और मैदान सफेद चादर से ढक जाते हैं. अगर आप शांति और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो खज्जियार अच्छा विकल्प हो सकता है.

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गुलमर्ग (Gulmarg), जम्मू-कश्मीर
जब भी भारत में बर्फबारी और खूबसूरत पहाड़ों की बात होती है तो जम्मू-कश्मीर का नाम जरूर आता है. यहां स्थित गुलमर्ग अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाती है. यहां आप गोंडोला केबल कार की सवारी का मजा ले सकते हैं. ऊंचे पहाड़ों के बीच केबल कार से घूमना एक अलग ही अनुभव देता है. इसके अलावा यहां स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं.

औली (Auli), उत्तराखंड
उत्तराखंड का औली भी स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां से हिमालय की ऊंची-ऊंची चोटियों और नंदा देवी पर्वत का शानदार नजारा दिखाई देता है. सर्दियों में औली की ढलानें बर्फ से ढक जाती हैं, जिससे यह जगह और भी खूबसूरत लगती है. औली भारत के मशहूर स्कीइंग डेस्टिनेशन में से एक है. अगर आपको बर्फबारी देखने के साथ स्कीइंग का शौक है तो यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

मुनस्यारी (Munsiyari), उत्तराखंड
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुनस्यारी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां से पंचाचूली की बर्फ से ढकी पांच चोटियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. चारों तरफ फैले पहाड़, हरे-भरे जंगल और शांत वादियां इस जगह को बेहद खास बनाते हैं. सर्दियों में यहां बर्फबारी होने पर पूरा इलाका बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो मुनस्यारी घूमने जा सकते हैं.

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घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सर्दियों में इन जगहों पर जाने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर चेक कर लें. गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और आरामदायक जूते साथ रखें. खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद हो सकती हैं, इसलिए यात्रा की प्लानिंग पहले से करना बेहतर है.

तो इस सर्दी में स्विट्जरलैंड जाने का सपना पूरा करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. भारत की इन खूबसूरत जगहों पर घूमकर आप बर्फीली वादियों और पहाड़ों का शानदार अनुभव ले सकते हैं.

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