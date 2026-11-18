भारतीय नौसेना 18 नवंबर 2026 को अपनी लंबी दूरी की समुद्री निगरानी यानी लॉन्ग-रेंज मैरिटाइम रिकॉन्सेंस क्षमता के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव मना रही है. यह ऐतिहासिक अवसर भारतीय नौसेना एयर स्क्वॉड्रन 312 यानी INS 312 के कमीशनिंग की पचासवीं वर्षगांठ के साथ जुड़ा हुआ है.

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इस स्क्वॉड्रन को अलबाट्रॉस के नाम से भी जाना जाता है. पिछले पांच दशकों में नौसेना ने भारतीय महासागर और उससे आगे के इलाकों में निरंतर हवाई निगरानी बनाए रखकर देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया है. 1971 के युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि जहाजों और हेलीकॉप्टरों के साथ काम करने में सक्षम तटीय आधारित समुद्री गश्ती विमानों की जरूरत है. इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नौसेना ने लंबी दूरी की समुद्री निगरानी की जिम्मेदारी संभाली.

18 नवंबर 1976 को गोवा स्थित INS हंसा में INS 312 को कमीशन किया गया. उस समय भारतीय वायुसेना से स्थानांतरित किए गए पांच लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन विमानों के साथ इसकी शुरुआत हुई. ये विमान उस दौर में नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता का आधार बने.

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अगले वर्ष 1977 में इल्युशिन आईएल-38 विमानों के आने से नौसेना की समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता और मजबूत हुई. 1988 में टुपोलेव टीयू-142एम विमानों का INS 312 में शामिल होना एक बड़ा कदम साबित हुआ. इन विमानों ने भारतीय महासागर क्षेत्र में नौसेना की गश्त की पहुंच को काफी दूर तक बढ़ा दिया.

साल 2013 में अरक्कोणम स्थित INS राजाली में बोइंग पी-8आई विमानों के आगमन ने इस क्षमता को आधुनिक युग में पहुंचा दिया. पी-8आई विमान व्यापक क्षेत्र की खुफिया जानकारी, निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री हमले की क्षमताएं लेकर आए, जिससे नौसेना की ताकत में गुणात्मक वृद्धि हुई.

महत्वपूर्ण अभियानों में भूमिका

पिछले पचास वर्षों में नौसेना के इन लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में अहम भूमिका निभाई है. ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में इन विमानों ने मूल्यवान सहयोग दिया. इसके अलावा समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और खोज व बचाव मिशनों में भी इनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही है.

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आज INS राजाली अरक्कोणम स्थित INS 312 और गोवा स्थित INS हंसा के INS 316 के पी-8आई विमान भारतीय महासागर और उससे आगे के क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं. ये विमान भारत के समुद्री हितों की रक्षा में दिन-रात लगे रहते हैं.

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इन पांच दशकों में केवल विमान ही नहीं बदले, बल्कि तकनीक, रणनीति और मानव संसाधन भी विकसित हुए. सुपर कॉन्स्टेलेशन से लेकर पी-8आई तक का सफर नौसेना की अनुकूलन क्षमता और दूरदर्शिता को दर्शाता है. हर विमान की अपनी विशेषता थी. सुपर कॉन्स्टेलेशन ने बुनियादी नींव रखी, आईएल-38 और टीयू-142एम ने पहुंच बढ़ाई, जबकि पी-8आई ने आधुनिक सेंसर, रडार और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता प्रदान की.

इस पूरे सफर में नौसेना के विमान चालक, मिशन क्रू, रखरखाव करने वाले कर्मी और सहायक स्टाफ की पीढ़ियों ने अपनी लगन और पेशेवर दृष्टिकोण से इस क्षमता को जीवित रखा और आगे बढ़ाया. स्वर्ण जयंती समारोह इन्हीं अज्ञात नायकों को सम्मान देने का अवसर भी है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा की.

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नौसेना की फ्यूचर प्लानिंग

आज जब हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है, तब लंबी दूरी की समुद्री निगरानी क्षमता और भी महत्वपूर्ण हो गई है. पी-8आई विमान न केवल निगरानी करते हैं, बल्कि वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराकर नौसेना के जहाजों और अन्य प्लेटफॉर्मों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं.

यह क्षमता भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देती है. स्वर्ण जयंती का यह अवसर सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारियों का भी संकेत है. नौसेना निरंतर नई तकनीकों और प्लेटफॉर्मों की ओर देख रही है, ताकि आने वाले दशकों में भी यह चौकसी बनी रहे. भारतीय नौसेना की यह उपलब्धि देश की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल है.

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18 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा यह स्वर्ण जयंती समारोह भारतीय नौसेना के लिए गर्व का विषय है. सुपर कॉन्स्टेलेशन से शुरू हुआ सफर आज पी-8आई के रूप में आधुनिक रूप ले चुका है. आने वाले वर्षों में भी यह क्षमता देश की समुद्री सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बनी रहेगी.

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