देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए स्पाइसजेट (SpiceJet) की उड़ानें इन दिनों परेशानी का सबब बनती जा रही हैं. कभी उड़ानें घंटों लेट हो रही हैं, तो कभी आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दी जा रही हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम कई उड़ानों में देरी के चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा. वहीं, बागडोगरा से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द होने के बाद करीब 50 से 70 यात्री फंस गए. यात्रियों का आरोप है कि उन्हें न तो समय पर जानकारी दी गई और न ही दूसरी यात्रा के लिए पर्याप्त मदद मिली.

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ये घटनाएं अब सिर्फ कुछ उड़ानों के लेट होने या कैंसिल होने का मामला नहीं रह गई हैं. पिछले कुछ महीनों से स्पाइसजेट लगातार ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझ रही है. विमानों की कमी, एयरपोर्ट का बकाया, कर्मचारियों की सैलरी में देरी और आर्थिक संकट ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश की एक और एयरलाइन कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है? क्या स्पाइसजेट के पास अपने ऑपरेशन को संभालने के लिए पर्याप्त पैसा और संसाधन बचे हैं?

क्या स्पाइसजेट भी बंद होने की राह पर है?

स्पाइसजेट की मौजूदा स्थिति कई स्तरों पर गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा करती है. एक तरफ उड़ानों की संख्या कम हो रही है, विमान ऑपरेशन से बाहर हैं और यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही हैं. दूसरी तरफ एयरपोर्ट का बकाया, कर्मचारियों की सैलरी, कानूनी विवाद और वित्तीय नतीजे दाखिल करने में देरी जैसी समस्याएं हैं. कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में भारी गिरावट भी उसके कारोबार पर दबाव दिखाती है.

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केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में संसद में जानकारी दी कि 2016 से अब तक देश में 11 एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं. इन एयरलाइंस के बंद होने के पीछे वित्तीय दबाव, विमानों की कमी (एयरक्राफ्ट की उपलब्धता) और आंतरिक प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं प्रमुख कारण रहे हैं. इनमें गो फर्स्ट, जेट एयरवेज, ट्रूजेट, किंगफिशर एयरलाइन, एयर कोस्टा, एयर पेगासस, डेक्कन एयरवेज, दमानिया एयरवेज, मोदिलुफ्ट, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस और एयर सहारा जैसी एयरलाइंस शामिल हैं. ऐसे में स्पाइसजेट को लेकर आशंका स्वाभाविक है.

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लगातार सामने आ रहीं शिकायतें

मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम स्पाइसजेट की कई उड़ानों में देरी हुई. शाम करीब 7 बजे से इंतजार कर रहे यात्री एयरलाइन के काउंटर पर पहुंच गए और उन्होंने उड़ानों की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई. यात्रियों का आरोप था कि उन्हें देरी की वजह और उड़ान के संभावित समय के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही थी. देर रात तक कई उड़ानों पर असर पड़ने की खबरें आईं. मुंबई एयरपोर्ट के फ्लाइट शेड्यूल में 18 नवंबर को स्पाइसजेट की कोई उड़ान लिस्ट नजर नहीं आई. इससे पहले बागडोगरा से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा.

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यात्रियों के मुताबिक, फ्लाइट का समय पहले शाम 6 से 8 बजे और फिर रात 8 से 10 बजे किया गया. इसके बाद आखिरकार उड़ान रद्द कर दी गई. इससे करीब 50 से 70 यात्री फंस गए. यात्रियों का कहना है कि उन्हें अपने स्तर पर होटल और दूसरी फ्लाइट का इंतजाम करना पड़ा. वैकल्पिक उड़ानों के टिकट काफी महंगे होने से उनका खर्च भी बढ़ गया. एक यात्री ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एयरलाइन कंपनी द्वारा यात्रियों को एयरपोर्ट पर फंसा छोड़ दिया गया और उन्हें खुद ही रहने और आगे की यात्रा का इंतजाम करना पड़ा.

क्यों बिगड़े स्पाइसजेट के हालात?

स्पाइसजेट की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी आर्थिक दबाव में है और इसका असर उसके रोजमर्रा के ऑपरेशन पर पड़ रहा है. एयरपोर्ट पर जरूरी शुल्क का भुगतान करने में दिक्कत, कर्मचारियों की सैलरी में देरी, क्रू की कमी और बड़ी संख्या में विमानों का ग्राउंडेड होना एयरलाइन कंपनी के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कई एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बकाया भुगतान नहीं कर पाने के चलते स्पाइसजेट के ऑपरेशन पर पाबंदियां लगाई हैं.

कुछ दिन पहले ही स्पाइसजेट को दुबई से अपनी चार उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं. इसकी वजह दुबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखने वाली कंपनी डनाटा (dnata) की ओर से स्पाइसजेट की चेक-इन सर्विस रोकना बताया गया. रिपोर्ट के अनुसार, स्पाइसजेट पर डनाटा का 1.4 करोड़ यूएई दिरहम से ज्यादा बकाया था. भुगतान नहीं होने के कारण डनाटा ने दुबई एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की चेक-इन सर्विस रोक दी थी.

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एयरलाइन को 'कैश एंड कैरी' व्यवस्था के तहत काम करना पड़ रहा है. इसका मतलब है कि एयरपोर्ट की सेवाएं लेने से पहले स्पाइसजेट को जरूरी शुल्क का भुगतान करना होता है. इन शुल्कों में रूट नेविगेशन चार्ज, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्ज और पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) जैसे भुगतान शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इनका भुगतान करने में परेशानी के कारण एयरलाइन के ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं.

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सैलरी में देरी और क्रू की कमी

ऐसी भी खबरें हैं कि स्पाइसजेट के कर्मचारियों को करीब चार महीने से सैलरी नहीं मिली है. भुगतान में देरी के चलते कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की स्थिति बनी और क्रू की कमी बढ़ी. 19 सितंबर 2026 को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट की चार फ्लाइट कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के कारण उड़ान नहीं भर सकीं. ऑपरेशन के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने से तय शेड्यूल को बनाए रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है.

स्पाइसजेट के पास विमानों की कमी

स्पाइसजेट के पास विमानों की संख्या और वास्तव में उड़ान भरने वाले विमानों के बीच बड़ा अंतर है. रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन के 60 विमानों में से सिर्फ 12 ऑपरेशनल थे. वहीं, अक्टूबर के आखिर में एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) में 20 से ज्यादा विमान रजिस्टर्ड होने की बात सामने आई थी, लेकिन इनमें से 11 ही ऑपरेशन में थे. एयरलाइन रोजाना करीब 65 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स संचालित कर रही है, लेकिन इनमें से 15 से 20 उड़ानें रोजाना रद्द हो रही हैं. कई उड़ानों में 3 से 5 घंटे तक की देरी की भी खबरें हैं. एयरलाइन पर विमान लीज पर देने वाली कंपनियों, तेल कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों का बकाया बताया जा रहा है. स्पाइसजेट को कई जरूरी सेवाओं के लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ रहा है, जिससे कंपनी के ऑपरेशन पर दबाव बढ़ा है.

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15% से गिरकर 0.6% आया मार्केट शेयर

स्पाइसजेट की मुश्किलों का असर उसके कारोबार पर भी साफ दिख रहा है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 2019 में करीब 15% थी, जो घटकर 2026 में महज 0.6% रह गई है. कंपनी ने अपनी उड़ानों में कटौती की है और कई विमान जमीन पर खड़े हैं. सितंबर-अक्टूबर के दौरान एयरलाइन की रोजाना निर्धारित उड़ानों की संख्या 5 से भी कम रहने का दावा भी सामने आया है. कंपनी के ऑपरेशन में आई यह गिरावट ऐसे समय में है, जब उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह पिछले करीब दो साल से 100 विमानों का बेड़ा तैयार करने की बात करते रहे हैं. लेकिन उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल कंपनी अपने मौजूदा बेड़े के एक छोटे हिस्से से ही उड़ानें संचालित कर पा रही है.

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₹9,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है कंपनी?

स्पाइसजेट की मौजूदा परेशानी की सबसे बड़ी वजह उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति मानी जा रही है. उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी का कुल जमा घाटा 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि उस पर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां बताई जा रही हैं. इसमें टीडीएस, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और जीएसटी जैसी वैधानिक देनदारियां भी शामिल हैं. इन मदों में करीब 600 से 650 करोड़ रुपये बकाया होने का अनुमान लगाया गया है. कंपनी ने सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के वित्तीय खुलासे में 2,800 करोड़ रुपये की निगेटिव नेटवर्थ बताई थी.

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हालांकि, कंपनी के ताजा वित्तीय नतीजे उपलब्ध नहीं हैं. इसकी वजह यह है कि स्पाइसजेट ने अपने तिमाही नतीजे समय पर शेयर बाजारों में दाखिल नहीं किए हैं. यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने करीब 5,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटाई, फिर भी उसकी आर्थिक हालत क्यों नहीं सुधरी? साल 2023 में स्पाइसजेट ने Carlyle Aviation Partners के 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा के बकाये की रिस्ट्रक्चरिंग की थी. इसके तहत कर्ज का एक बड़ा हिस्सा कंपनी की 7.5 फीसदी हिस्सेदारी में बदला गया.

जनवरी 2024 में कंपनी ने 744 करोड़ रुपये जुटाए. इसके अलावा, कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत भी उसे मदद मिली. 2022 के आखिर में इस योजना के संशोधित प्रावधानों के तहत कंपनी को करीब 1,000 करोड़ रुपये मिलने की बात सामने आई थी. सितंबर 2024 में स्पाइसजेट ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपये जुटाए थे. इतनी बड़ी रकम जुटाने के बाद भी कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ. इससे यह सवाल उठता है कि जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल कहां हुआ और कंपनी की नकदी की स्थिति इतनी कमजोर कैसे बनी रही?

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शेयरों की ट्रेडिंग पर भी लटक रही तलवार

स्पाइसजेट की मुश्किलें अब शेयर बाजार तक पहुंच गई हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने 7 दिसंबर तक मार्च और जून तिमाही के लंबित वित्तीय नतीजे दाखिल नहीं किए, तो 10 दिसंबर से उसके शेयरों में ट्रेडिंग रोक दी जा सकती है. स्पाइसजेट ने कहा है कि ऑडिट पूरा होने में ज्यादा समय लगने के कारण नतीजे दाखिल करने में देरी हुई है. कंपनी ने 13 नवंबर को 7 दिसंबर तक नतीजे घोषित करने की बात कही थी. स्पाइसजेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सालाना आम बैठक (AGM) आयोजित करने की समयसीमा बढ़ाने की अनुमति मिलने की भी जानकारी दी है. कंपनी के मुताबिक, यह बैठक 31 दिसंबर तक की जा सकती है. किसी सूचीबद्ध कंपनी के लिए समय पर वित्तीय नतीजे दाखिल करना जरूरी है. ऐसे में स्पाइसजेट के सामने अब ऑपरेशन के साथ-साथ शेयर बाजार के नियमों का पालन करने की चुनौती भी है.

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कर्ज और कानूनी विवाद ने बढ़ाया दबाव

स्पाइसजेट का कानूनी विवाद भी उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है. कंपनी का अपने पूर्व नियंत्रक, कारोबारी कलानिधि मारन और उनकी कंपनी KAL Airways के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्पाइसजेट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 144.51 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था. हाई कोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन पहले 45 दिन के भीतर 50 करोड़ रुपये जमा कराने का वादा कर चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.

जस्टिस विनोद कुमार ने कहा कि कंपनी अपने ही वादे को पूरा नहीं करने के बाद बार-बार समय नहीं मांग सकती. कोर्ट ने गुरुग्राम की एक संपत्ति को सिक्योरिटी के तौर पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया. यह प्रस्ताव पहले भी खारिज किया जा चुका था. यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी ने पहले अदालत में अपनी देनदारियां चुकाने के लिए सरकारी सहायता के तहत मिलने वाले फंड का इंतजार करने की बात कही थी. इससे कंपनी की नकदी की कमी और भुगतान क्षमता पर सवाल और गहरे हुए हैं.

18 नवंबर की बोर्ड मीटिंग से क्या उम्मीद?

इन तमाम चुनौतियों के बीच स्पाइसजेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 18 नवंबर 2026 को बैठक होनी है. कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इस बैठक में नई पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इसके लिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटीज या दूसरे अनुमत वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के जरिए भी पैसा जुटाने पर विचार कर सकती है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब कंपनी को अपने ऑपरेशन चलाने, एयरपोर्ट का बकाया चुकाने, कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखने और कानूनी देनदारियां पूरी करने के लिए पूंजी की जरूरत है.

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