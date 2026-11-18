ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पीछा करीब आठ साल बाद भी सैंडपेपर कांड नहीं छोड़ रहा है. 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हुए बॉल टेंपरिंग विवाद ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरी टीम को दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इस पुराने विवाद से जुड़े खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को अपनी बात रखने का मौका देने का फैसला किया है. इसके लिए एक स्वतंत्र फोरम बनाया जाएगा, जहां उस दौरे से जुड़े लोग गोपनीय माहौल में अपने अनुभव और नजरिया साझा कर सकेंगे. हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि यह किसी नई जांच की शुरुआत नहीं होगी.

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आठ साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा विवाद

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड बून ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड ने उन खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए एक स्वतंत्र फोरम बनाने का फैसला किया है, जो 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े थे. इस फोरम का मकसद सभी संबंधित लोगों को सुरक्षित और गोपनीय माहौल में अपनी बात रखने का अवसर देना है.

बून ने उम्मीद जताई कि यह पहल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए 'सर्किट ब्रेकर' साबित होगी. उनके मुताबिक, करीब एक दशक से उस विवाद के बाद की घटनाएं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं. यह कई लोगों के लिए मुश्किल दौर रहा है और अब इस पर लगातार हो रही बहस खेल से ध्यान भटका रही है.

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उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि यह खेल के हित में है. उन घटनाओं के बाद से करीब एक दशक तक इसका असर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की चर्चा में बना रहा है. कई लोगों के लिए यह मुश्किल अध्याय रहा है. अब यह बहस खेल से ध्यान भटकाने लगी है. हमारा मानना है कि अब इससे बाहर निकलने का समय है.'

ख्वाजा की किताब ने फिर कुरेदे पुराने जख्म

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इन दिनों एक बार फिर पुराने विवादों को लेकर चर्चा में है. पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की हाल में रिलीज हुई आत्मकथा में किए गए खुलासों के बाद क्रिकेट जगत में नई बहस छिड़ गई है. पिछले एक सप्ताह में 2018 के केपटाउन टेस्ट में क्या हुआ था, इसे लेकर कई अलग-अलग और एक-दूसरे से उलट दावे सामने आए हैं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने भी माना कि इस पूरे घटनाक्रम ने खेल और इससे जुड़े लोगों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. उन्होंने कहा कि सैंडपेपर कांड से कई लोगों को तकलीफ पहुंची है और अब इस मामले से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना जरूरी है.

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ग्रीनबर्ग ने कहा, 'पिछले एक सप्ताह में हमने 2018 के केपटाउन में क्या हुआ था, इसे लेकर कई अलग-अलग और विरोधाभासी बातें सुनी हैं. यह खेल और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बेहद मुश्किल और असहज समय रहा है.'

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उन्होंने पिछले आठ वर्षों में टीम की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए खिलाड़ियों, कप्तानों और कोचों की तारीफ भी की. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सैंडपेपर कांड से पहुंची चोट अब भी महसूस की जा रही है.

न कोई नई जांच, न किसी पर कार्रवाई

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फोरम की भूमिका को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है. यह मंच 2018 की घटनाओं की दोबारा जांच नहीं करेगा. न ही इसका इस्तेमाल किसी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ के खिलाफ फिर से मामला चलाने या नई सजा देने के लिए किया जाएगा.

डेविड बून ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अतीत को फिर से कुरेदना नहीं, बल्कि उन लोगों को अपनी कहानी साझा करने का अवसर देना है, जो अब तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं. वहीं, ग्रीनबर्ग ने साफ किया कि किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. इसमें हिस्सा लेना पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला होगा.

ग्रीनबर्ग के मुताबिक, सभी संबंधित लोगों को स्वतंत्र, सुरक्षित और निजी माहौल में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी इस प्रक्रिया के दौरान जरूरी जगह और समय का सम्मान करते हुए आगामी अहम मुकाबलों पर ध्यान दे सकेंगे.

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क्या था सैंडपेपर कांड?

साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर थी. केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंडपेपर जैसी चीज रगड़ते हुए कैमरे में पकड़ा गया था. इस घटना ने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया था. जांच के बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट पर कार्रवाई हुई थी. स्मिथ और वॉर्नर पर एक-एक साल तथा बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया गया था.

इस विवाद के बाद स्मिथ और वॉर्नर को अपने नेतृत्व के पद भी गंवाने पड़े थे. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गया. अब आठ साल बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कोशिश है कि इस अध्याय से जुड़े लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले और टीम आगे बढ़ सके.

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