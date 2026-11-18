सर्दियों के मौसम में खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर घरों में हरी धनिया या पुदीने की चटनी बनाई जाती है. लेकिन अगर आप रोज-रोज एक ही स्वाद से बोर हो चुके हैं और खाने में थोड़ा तीखा व चटपटा ट्विस्ट लाना चाहते हैं तो आंवले की चटपटी हरी चटनी एक बेहतरीन विकल्प है. विटामिन-सी और पोषक तत्वों से भरपूर आंवला न केवल पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि इस चटनी का खट्टा और तीखा स्वाद सादे से सादे दाल-चावल, पराठे या पकौड़ों का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. आइए जानते हैं इसे मिनटों में बनाने का सबसे आसान तरीका.

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आवश्यक सामग्री:

ताजे आंवले: 3-4 (छोटे टुकड़ों में कटे हुए, गुठली निकली हुई)

हरा धनिया: 1 कप (डंठल समेत धोया हुआ)

हरी मिर्च: 3-4 (स्वादानुसार)

अदरक: 1 इंच का टुकड़ा

लहसुन की कलियां: 5-6 (वैकल्पिक)

भुना जीरा पाउडर: 1 छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

सरसों का तेल: 1 छोटा चम्मच (कच्चा तेल)

काला नमक और सादा नमक: स्वादानुसार

पानी: 1-2 चम्मच (पीसने के लिए)

परफेक्ट स्वाद और रंग की सीक्रेट ट्रिक्स:

धनिया के डंठल का इस्तेमाल: धनिया पत्ती के साथ मुलायम डंठल भी पीसें, इससे चटनी का रंग गाढ़ा हरा रहता है और फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है.

कच्चा सरसों तेल: चटनी पीसने के बाद अंत में 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल मिलाने से आंवले का कसैलापन कम होता है और पारंपरिक ढाबा स्टाइल स्वाद मिलता है.

बनाने की विधि:

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तैयारी करें: आंवलों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. चाकू की मदद से काटकर गुठली अलग कर दें और आंवले के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें.

सामग्री जार में डालें: मिक्सी के चटनी जार में कटे हुए आंवले, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियां डालें.

मसाले मिलाएं: अब इसमें भुना जीरा पाउडर, हींग, काला नमक और सादा नमक डालें.

पीसें: सिर्फ 1-2 चम्मच ठंडा पानी डालकर चटनी को दरदरा या स्मूथ पीस लें (ज्यादा पानी न डालें).

सरसों तेल मिलाएं: चटनी को एक बाउल में निकालें और ऊपर से 1 छोटा चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें.

आपकी गरमा-गरम पराठों और लंच की थाली के लिए चटपटी और तीखी आंवले की चटनी तैयार है! इसे कांच के जार में भरकर फ्रिज में 8-10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं.

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