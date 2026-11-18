Uttar Pradesh News: फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर शहजलपुर के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई. इसी घटना के दौरान दूसरी बाइक पर सवार दो युवक भी हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. रिश्तेदार के घर से लौट रहे दंपति को ट्रक द्वारा रौंदे जाने के बाद मची अफरा-तफरी के कारण यह पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

और पढ़ें

भीड़ से बचने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई दूसरी बाइक

जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार पति-पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के यहां से घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान नेशनल हाईवे पर शहजलपुर के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें रौंदते हुए निकल गया.

इस घटना के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सड़क पर अचानक जमा हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहे दूसरी बाइक के सवार ने खुद को बचाने का प्रयास किया. इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे डिवाइडर से जा टकराई.

अस्पताल में तीन मृत घोषित, एक को किया गया रेफर

इस दोहरे सड़क हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को शिकोहाबाद स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय भिजवाया. अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने बाइक सवार पति-पत्नी समेत कुल तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

वहीं, इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य युवक को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----