Exclusive: अग्निपथ में बड़ा बदलाव: नौसेना प्रमुख बोले - हर अग्निवीर को मिलेंगे दो मौके

भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने अग्निपथ योजना में हालिया बदलावों के बाद किसी भी सेवा प्रमुख का पहला सुपर-एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है. यह बातचीत आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के अब तक के सबसे बड़े बैच के पासिंग आउट परेड के मौके पर हुई.

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इस बैच में 3000 से अधिक अग्निवीर शामिल हैं जो 16 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं. एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि यह नौवां बैच है और इससे साफ संदेश मिलता है कि नौसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं की कोई कमी नहीं है. पास होने वाले अग्निवीरों का हौसला बहुत ऊंचा है.

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केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया है. पहले चार साल बाद 75 प्रतिशत अग्निवीर बाहर हो जाते थे. अब उन्हें दो साल का अतिरिक्त मौका दिया गया है. एडमिरल ने इसे सेनाओं और युवाओं दोनों के लिए विन-विन स्थिति बताया. उन्होंने कहा कि अब हर अग्निवीर को दो बार मौका मिलेगा.

एक बार चार साल की सेवा के बाद और फिर नियमित सैनिक बनने का अतिरिक्त अवसर. इससे युवाओं के मन में जो असमंजस था वह खत्म हो जाएगा. कई युवा सोचते थे कि चार साल बाद क्या होगा. अब यह स्पष्टता आ गई है. एडमिरल स्वामीनाथन ने पिछले चार साल के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां अग्निवीरों को तैनात किया गया उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. कहीं कोई कमी नजर नहीं आई.

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ये युवा बहुत उत्साही हैं और जल्दी सीखते हैं. ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी वे अच्छा काम कर रहे हैं. नौसेना चाहती है कि सेवा में योग्य और प्रतिभाशाली युवा आएं. इस बदलाव से अग्निवीरों को नियमित सेवा का एक और मौका मिलने से योजना और मजबूत हुई है. चिल्का से पास आउट हो रहा यह सबसे बड़ा बैच नौसेना की आकर्षण क्षमता को भी दर्शाता है.

क्षेत्रीय स्थिति और नौसेना की भूमिका

ईरान-अमेरिका तनाव के संदर्भ में एडमिरल ने साफ कहा कि युद्ध हो रहा है लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है. फिर भी यह हमारे क्षेत्र में हो रहा है इसलिए नौसेना वहां तैनात है. नौसेना ऊर्जा सुरक्षा के तहत देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भारतीय मालवाहक जहाजों की सुरक्षा की जरूरत जहां-जहां पड़ेगी नौसेना हमेशा तैयार रहेगी. क्षेत्र में सबसे बड़े देश होने के नाते भारत की जिम्मेदारी भी बड़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर विजन पर नौसेना आगे बढ़ रही है.

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भविष्य की तैयारियां और आत्मनिर्भरता

नौसेना प्रमुख ने भविष्य की योजनाओं पर जोर देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में कई युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल होंगी. भारतीय नौसेना आगे बढ़ने वाली और आत्मनिर्भर नौसेना है. सभी युद्धपोत देश में ही बनाए जा रहे हैं. चुनौतियों को देखते हुए योजना बनाई जाती है. यह आत्मनिर्भरता नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.

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एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के इस इंटरव्यू से अग्निपथ योजना में किए गए बदलावों की स्वीकार्यता और नौसेना की सकारात्मक सोच साफ झलकती है. युवाओं को अतिरिक्त मौका मिलने से अनिश्चितता कम होगी और सेवा में बेहतर प्रतिभाएं आकर्षित होंगी. साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर नौसेना की सतर्कता बनी रहेगी. चिल्का का यह बड़ा पासिंग आउट परेड नौसेना की प्रशिक्षण क्षमता और युवाओं के उत्साह दोनों को रेखांकित करता है.

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