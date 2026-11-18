अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को 27 साल से ज्यादा की जेल हुई है. उसका नाम आसिफ मर्चेंट है. अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए काम करता था. आरोप है कि उसने अमेरिका में नेताओं की हत्या कराने के लिए सुपारी किलर तलाशे थे. इसके लिए 5 हजार डॉलर की शुरुआती रकम भी दी गई. हालांकि, जिन्हें वह सुपारी किलर समझ रहा था, वे FBI के अंडरकवर एजेंट थे.

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ब्रुकलिन की संघीय अदालत ने 48 साल के आसिफ मर्चेंट को 330 महीने यानी 27 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. उसे सीमाओं के पार आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश और सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश का दोषी पाया गया.

कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था ईरान

इस साजिश के पीछे जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने का मकसद था. अधिकारियों का आरोप है कि IRGC ने इसी हमले का बदला लेने के लिए मर्चेंट को अमेरिका भेजा था.

अदालत में मर्चेंट ने स्वीकार किया कि वह IRGC के लिए काम करता था. करीब 2022 में वह इस संगठन से जुड़ा था. इसके बाद एक रिश्तेदार के जरिए उसकी मुलाकात संगठन के हैंडलर यूसुफ मेरहारदाद से हुई. करीब डेढ़ साल के दौरान दोनों की तेहरान में लगभग 15 बार मुलाकात हुई. इन बैठकों में मर्चेंट को खुफिया गतिविधियों से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई. साथ ही अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

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ट्रंप के अलावा बाइडेन और निक्की हेली भी थे संभावित निशाने

मर्चेंट ने अदालत में बताया कि उसे लगता था कि साजिश का मुख्य निशाना डोनाल्ड ट्रंप होंगे. इसके अलावा जो बाइडेन और निक्की हेली के नाम भी संभावित निशाने के तौर पर सामने आए थे. उस समय तीनों अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे.

अप्रैल 2024 में ईरान से अमेरिका पहुंचने के बाद मर्चेंट ने अपने एक परिचित से मदद मांगी. उस व्यक्ति ने इसकी जानकारी FBI को दे दी और जांच एजेंसी का मुखबिर बन गया. इसके बाद मर्चेंट ने जिन लोगों को सुपारी किलर समझकर संपर्क किया, वे असल में FBI के अंडरकवर एजेंट थे.

सुपारी किलर समझकर FBI एजेंटों को दिए 5 हजार डॉलर

मर्चेंट ने इन लोगों से तीन बार मुलाकात की. उसने बताया कि वह विदेश में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नेता की हत्या कराना चाहता है. इसके बाद उसने शुरुआती भुगतान के तौर पर 5 हजार डॉलर दिए. यह रकम उसने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों की मदद से जुटाई थी. जांच के दौरान मर्चेंट के लैपटॉप, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट से भी सबूत मिले. इनमें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव और ट्रंप की रैलियों से जुड़ी इंटरनेट सर्च शामिल थीं. उसने गूगल मैप्स पर न्यू जर्सी में ट्रंप की एक रैली की जगह भी खोजी थी. उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर सुलेमानी की तारीफ करने वाली पोस्ट भी मिलीं.

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अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मर्चेंट को टेक्सास के रिचमंड में उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह अमेरिका छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाने वाला था. अब अदालत ने उसे इस साजिश के मामले में 27 साल 6 महीने की सजा सुनाई है.



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