हैदराबाद के एक किराये के मकान में मंगलवार की शाम एक महिला की लाश मिली. महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत दिया.

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घटना बहादुरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के हसन नगर की है. पति-पत्नी यहां एक मकान की पहली मंजिल पर किराये पर रहते थे. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला का शव कमरे के अंदर मिला. उसी घर में कपल की करीब 2 से 3 साल की छोटी बेटी भी थी. बच्ची सुरक्षित मिली है और फिलहाल मकान मालिक की देखरेख में है.

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. दोनों करीब 10 दिन पहले ही हसन नगर के इस मकान में रहने आए थे. पति एक कबाड़ गोदाम में मजदूरी करता था. पुलिस को गोदाम के मालिक ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे उसकी महिला से बात हुई थी. इसके बाद ही हत्या होने की आशंका जताई जा रही है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद बहादुरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची. महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति अभी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल महिला की पहचान और बाकी जानकारी की जा रही है.

हत्या की वजह की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने शुरुआती तौर पर घरेलू विवाद को घटना की वजह बताया है, लेकिन विवाद किस बात पर हुआ था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद मामले से जुड़ी और जानकारी शेयर की जाएगी. फिलहाल इस घटना में सबसे अहम बात यह है कि जिस घर में महिला की हत्या हुई, वहां मौजूद उसकी छोटी बेटी सुरक्षित है. बच्ची अभी मकान मालिक की देखरेख में है. पुलिस हत्या की वजह और घटना से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.

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