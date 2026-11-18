कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस नेता का जन्मदिन मनाने के लिए हाईवे पर बड़ा आयोजन किया गया. मंगलवार को पुराने बेंगलुरु-मैसूर हाईवे पर संजय सर्किल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडाल लगाया और सड़क किनारे कार्यक्रम आयोजित किया. आरोप है कि इस आयोजन की वजह से सड़क से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी हुई.

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इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. मांड्या बीजेपी ने जन्मदिन समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. बीजेपी ने सवाल उठाया कि सार्वजनिक सड़क पर निजी कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत किसने दी थी.

प्रियंक खड़गे पर भी साधा निशाना

बीजेपी ने मंत्री प्रियंक खड़गे पर तंज कसते हुए पूछा कि कांग्रेस नेता के जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए किससे अनुमति ली गई थी. पार्टी ने यह सवाल भी उठाया कि जब आरएसएस के कार्यक्रमों के लिए कथित तौर पर अनुमति नहीं दी जाती, तो फिर सार्वजनिक हाईवे पर इस तरह के आयोजन की इजाजत कैसे मिल गई.

बीजेपी ने इस आयोजन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कार्यक्रम की अनुमति और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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