देश में महिलाओं के रोजगार को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. जहां शहरों में महिलाओं की नौकरी और आर्थिक भागीदारी को लेकर अक्सर चर्चा होती है, वहीं ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं तेजी से वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं. अक्टूबर 2026 में ग्रामीण महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) बढ़कर 39.5% पहुंच गई. वहीं, शहरी महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 25.9% रहा. यानी महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ने की रफ्तार गांवों में शहरों के मुकाबले ज्यादा रही है.

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यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से 16 नवंबर को जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अक्टूबर 2026 बुलेटिन में सामने आई है. रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल में ग्रामीण महिलाओं की LFPR में 1.1 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ी है.

एक साल में कितनी बढ़ी महिलाओं की भागीदारी?

PLFS के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में ग्रामीण महिलाओं की LFPR 38.4% थी, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 39.5% हो गई. इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी 25.4% से बढ़कर 25.9% पहुंची.

सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच भी ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में 0.6 प्रतिशत अंक का इजाफा हुआ. इसके बाद यह 39.5% पर पहुंच गई. दूसरी ओर, शहरी महिलाओं की LFPR सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में 25.9% पर स्थिर रही.

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क्षेत्र अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2026 ग्रामीण महिलाएं 38.4% 39.5% शहरी महिलाएं 25.4% 25.9% कुल महिलाएं 34.2% 35.0%

महिलाओं के रोजगार दर में हो रहा सुधार

रिपोर्ट में महिलाओं के वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR) को लेकर भी खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में भी सुधार दर्ज किया गया है. यह बताता है कि कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग सच में काम कर रहे हैं. अक्टूबर 2026 में महिलाओं का कुल WPR बढ़कर 33.3% हो गया, जो एक साल पहले 32.4% था. यानी इसमें 0.9 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई. ग्रामीण महिलाओं का WPR अक्टूबर 2025 में 36.9% था, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 38% हो गया. वहीं, शहरी महिलाओं का WPR इसी अवधि में 22.9% से बढ़कर 23.7% पहुंचा.

शहरों में महिलाओं की बेरोजगारी दर अब भी ज्यादा

महिलाओं की बेरोजगारी दर के मामले में ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है. अक्टूबर 2026 में ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.8% रही, जबकि शहरी महिलाओं में यह 8.7% दर्ज की गई. हालांकि, पिछले एक साल में दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी है. अक्टूबर 2025 में ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 4% और शहरी महिलाओं की 9.7% थी. अक्टूबर 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें 0.2 प्रतिशत अंक और शहरी क्षेत्रों में 1 प्रतिशत अंक की कमी आई. कुल मिलाकर महिलाओं की बेरोजगारी दर अक्टूबर 2025 के 5.4% से घटकर अक्टूबर 2026 में 5% पर आ गई.

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क्या है LFPR और WPR का मतलब?

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) यानी श्रम बल भागीदारी दर बताती है कि 15 साल या उससे ज्यादा उम्र की आबादी में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं. या काम की तलाश में जुटे हुए हैं. इसमें नौकरी करने वाले और बेरोजगार होकर काम तलाश रहे, दोनों तरह के लोगों को शामिल किया जाता है. वहीं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR) बताता है कि 15 साल या उससे ज्यादा उम्र की कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग वास्तव में रोजगार में हैं.

PLFS का यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से किया जाता है. अक्टूबर 2026 के आंकड़े करंट वीकली स्टेटस यानी सर्वे से पहले के सात दिनों के आधार पर तैयार किए गए हैं. इस महीने देशभर में कुल 3,70,475 लोगों से जानकारी जुटाई गई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 2,11,474 और शहरी क्षेत्रों के 1,59,001 लोग शामिल थे.

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