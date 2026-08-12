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अरुणाचल में चीन के घुसपैठ के दावों के बीच जयशंकर और राजनाथ ने की बैठक

अरुणाचल में चीनी सेना की घुसपैठ की सोशल मीडिया अफवाहों के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हो रही है. सरकार ने धीमी घुसपैठ के दावों को खारिज किया. सेना और आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह सतर्क हैं.

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीन के मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं. (Photo:X/@rajnathsingh)
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीन के मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं. (Photo:X/@rajnathsingh)

अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ या धीमी घुसपैठ की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं. इन रिपोर्टों के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर रहे हैं. यह बैठक सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 

सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को इन सोशल मीडिया दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि चीन द्वारा अरुणाचल में कोई धीमी घुसपैठ नहीं हो रही है. भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह तैयार हैं. वे सीमा पर प्रभुत्व बनाए रखने, चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए सतर्क हैं. ये दावे अक्सर बिना ठोस सबूत के फैलाए जाते हैं. 

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लंबे समय से विवाद बना हुआ है. अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है और उस पर अपना दावा जताता है लेकिन भारत इसे अपना अविभाज्य और अभिन्न अंग मानता है. हाल के दिनों में ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधियों की कुछ अनपुष्ट रिपोर्टें आई थीं. 

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कुछ स्थानीय संगठनों ने भी धीरे-धीरे कब्जे की बात कही थी लेकिन भारतीय सेना ने पहले भी ऐसे दावों को गलत और आधारहीन बताया था. वर्तमान में सरकारी सूत्रों का जोर इस बात पर है कि सीमा पर गश्त और निगरानी नियमित रूप से चल रही है. दोनों देशों की गश्त टीमें कभी-कभी आमने-सामने आ जाती हैं क्योंकि सीमा का पूरा सीमांकन नहीं हुआ है. ऐसे मामलों को मौजूदा तंत्रों और प्रोटोकॉल के जरिए सुलझाया जाता है.

विदेश मंत्रालय का रुख और द्विपक्षीय संबंध

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में साफ कहा था कि भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद जरूरी है. सीमा की स्थिति ही द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेगी. मंत्रालय ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है. इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता.

Chinese army incursion Arunachal

हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र यानी डब्ल्यूएमसीसी की बैठक हुई थी जिसमें सीमा स्थिति की समीक्षा की गई. भारत ने फिर जोर दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए आवश्यक है. दोनों पक्ष मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमत हुए ताकि गलतफहमी या गलत अनुमान से बचा जा सके.

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भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल और अन्य सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल, हेलीपैड और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है. सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं जिससे गश्त आसान हो गई है. सेना और आईटीबीपी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित अभ्यास करते हैं. 

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ये बल न सिर्फ सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि स्थानीय समुदायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई वीडियो और दावे अक्सर पुराने या अन्य स्थानों के होते हैं जिन्हें गलत संदर्भ में पेश किया जाता है. सरकार और सेना ऐसे दावों की जांच करती रहती है ताकि अनावश्यक भय न फैले.

ऐतिहासिक चुनौतियां

भारत-चीन सीमा विवाद 1962 के युद्ध के बाद से जारी है. एलएसी पर अलग-अलग धारणाएं हैं जिसके कारण कभी-कभी तनाव बढ़ जाता है. गलवान घाटी जैसी घटनाओं के बाद दोनों देश सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहे हैं. अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियां पारंपरिक रूप से जंगलों और चरागाहों का उपयोग करती हैं. 

कभी-कभी चीनी उपस्थिति के आरोप इन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं. लेकिन आधिकारिक रुख हमेशा यह रहा है कि भारतीय क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चुनौती यह है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना तेजी से फैलती है जिससे जनता में चिंता बढ़ सकती है. इसलिए तथ्यों पर आधारित जानकारी देना जरूरी है. 

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जयशंकर और राजनाथ सिंह की आज की बैठक सीमा सुरक्षा, हालिया रिपोर्टों और आगे की रणनीति पर केंद्रित हो सकती है. विदेश मंत्रालय कूटनीतिक मोर्चे पर काम करता है जबकि रक्षा मंत्रालय सैन्य तैयारियों का ध्यान रखता है. दोनों मंत्रियों का समन्वय सीमा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. 

जनता और मीडिया की भूमिका

सोशल मीडिया युग में गलत खबरें आसानी से वायरल हो जाती हैं. नागरिकों को आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए. सेना और सरकार नियमित रूप से स्थिति की जानकारी देती रहती है. सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करते हैं जो देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है. लंबे समय में सीमा विवाद का स्थायी समाधान बातचीत से ही संभव है लेकिन तब तक सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है.

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