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परिवार होकर भी अकेले पड़े तेज प्रताप, पिता लालू से मिलने को तरसे, चेहरे पर दिखी बेचैनी, छिपाया दर्द

बिहार की राजनीति और सीएम की कुर्सी को लेकर लालू प्रसाद यादव के बेटों में फूट पड़ी हुई है. शो भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप को अपने पिता लालू के इंतजार में बेचैन होेते हुए देखा गया.

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पिता लालू के इंतजार में तेज प्रताप (Photo: Screengrab)
पिता लालू के इंतजार में तेज प्रताप (Photo: Screengrab)

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के 'लाल' तेज प्रताप इन दिनों रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में गर्दा उड़ा रहे हैं. शो में भोजपुरी सितारों के साथ उनकी बॉन्डिंग दिखी. इंडस्ट्री के लिए कुछ करने का जज्बा दिखा. परिवार से दूरी और रिश्तों में आई फूट को लेकर उन्हें परेशान होते हुए भी ऑडियंस ने हालिया एपिसोड में देखा.

तेज प्रताप का जन्मदिन, आएंगे लालू?
बीते एपिसोड में दिखाया गया कैसे तेज प्रताप अपनी बर्थडे पार्टी में पिता लालू के आने का इंतजार करते रहे. परिवार में पड़ी फूट के बाद ये पहली बार है जब उन्होंने फैमिली के बिना जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने पिता को पार्टी के लिए इंवाइट किया था. वो चाहते थे कोई और घर का मेंबर आए या ना आए, अगर जन्मदिन पर उनके पिता का उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा. तेज प्रताप ने अपने घर पर हवन रखा. पार्टी के लोग आए, आसपास के फैंस भी इस जश्न में शामिल हुए. सब लोग थे लेकिन तेज प्रताप की फैमिली नहीं थी.

तेज प्रताप बार-बार मेन गेट और रोड़ पर नजर घुमाते. पिता की राह तकते. लालू की तरफ से कहा गया कि वो 8 बजे तक पार्टी में शामिल हो जाएंगे. मेहमानों की भीड़ बढ़ने लगी. लेकिन लालू के आने का इंतजार खत्म नहीं हुआ. रात के 8 बजे से 10 बज गए, लेकिन अभी तक लालू नहीं आए. गेट पर खड़े होकर तेज प्रताप पिता की राह देखते. जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है, तेज प्रताप की बेचैनी बढ़ती जा रही है. वो बार-बार अपनी टीम से कंफर्म करते कि पिता पार्टी में आ रहे हैं ना?

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उनके अंदर भले ही कितना बड़ा तूफान चल रहा हो, लेकिन तेज प्रताप ने शांति से चीजों को हैंडल किया. फैंस, पार्टी वर्कर्स सब लालू के इंतजार में हैं. तेज प्रताप ने भी जिद पकड़ी हुई है कि जब तक उनके पापा नहीं आएंगे केक नहीं कटेगा.

तेज प्रताप के घर से लालू का घर बस 5 मिनट की दूरी पर है. बावजूद इसके घरवालों संग तेज प्रताप के रिश्तों में कितनी दूरियां आ चुकी है, साफ झलकता है. बगल में घर होने के बावजूद वो वहां नहीं जा सकते. पिता को आने में भी इतना वक्त लग रहा है. शो में यादव परिवार के रिश्ते किस कसौटी पर खड़े हैं, ये मालूम पड़ता है.

बीते एपिसोड में भले ही लालू की एंट्री नहीं हुई, लेकिन अपकमिंग शो में फैंस उन्हें देख पाएंगे. वो लेट आए लेकिन बेटे की खुशी में शामिल हुए. लालू ने बेटे संग केक कटवाया. तेज ने पिता का आशीर्वाद लिया. बाप-बेटे का ये रीयूनियन इमोशनल है. इस पार्टी में परिवार के बाकी लोग शामिल नहीं हुए. क्योंकि बिहार की राजनीति ने लालू के दोनों बेटों और खुशहाल परिवार में ऐसी फूट डाली है, जिसके सुलझने के आसार बहुत कम लगते हैं.
 

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