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सैलरी- 90 लाख, काम- कपड़े धोना! आखिर ये नौकरी कहां मिल रही

लंदन में एक ऐसी नौकरी चर्चा में है, जिसमें सालाना करीब 90 लाख रुपये सैलरी मिलने की बात कही जा रही है. नौकरी में सिर्फ कपड़े धोना ही नहीं, बल्कि डिजाइनर कपड़ों की देखभाल, लग्जरी कार चलाना, पार्टियों में मालिक के साथ रहना और जरूरत पड़ने पर विदेश यात्रा करना भी शामिल है.

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यह नौकरी एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन और रेसिंग ड्राइवर के यहां बताई गई है. ( Photo: ITG)
यह नौकरी एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन और रेसिंग ड्राइवर के यहां बताई गई है. ( Photo: ITG)

पैंट धोने की नौकरी और सालाना 90 लाख रुपये सैलरी! सुनने में यह बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन लंदन में एक ऐसी नौकरी की चर्चा हो रही है, जिसमें कपड़े धोने से लेकर लग्जरी कार चलाने तक कई तरह के काम करने होंगे. सबसे खास बात यह है कि इस नौकरी के लिए करीब 90 लाख रुपये सालाना सैलरी मिलने की बात कही गई है. सोशल मीडिया और वायरल पोस्ट में इस नौकरी को लेकर लोग काफी हैरानी जता रहे हैं.

दरअसल, वायरल जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन की लग्जरी मैगजीन 'द लेडी' में एक खास तरह की नौकरी का विज्ञापन सामने आया है. इस नौकरी के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जो सिर्फ एक काम तक सीमित न रहे, बल्कि घर और मालिक से जुड़े कई तरह के काम संभाल सके. नौकरी की सालाना सैलरी करीब 90 लाख रुपये बताई गई है. इतनी बड़ी रकम सुनकर सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर इस नौकरी में ऐसा क्या करना होगा, जिसके लिए इतनी सैलरी दी जा रही है?

कपड़े धोने और प्रेस करने का काम भी
जानकारी के मुताबिक यह नौकरी एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन और रेसिंग ड्राइवर के यहां बताई गई है. चुने गए व्यक्ति को उनके हेल्पर के तौर पर काम करना होगा. हालांकि यह कोई सामान्य घरेलू काम वाली नौकरी नहीं है. इसमें कपड़ों की देखभाल से लेकर गाड़ी चलाने और सामाजिक कार्यक्रमों में साथ रहने तक कई जिम्मेदारियां शामिल हैं.

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इस नौकरी की सबसे ज्यादा चर्चा इसी वजह से हो रही है कि इसमें मालिक के डिजाइनर कपड़ों की देखभाल करनी होगी. यानी महंगे कपड़ों को धोना, उन्हें सही तरीके से प्रेस करना और संभालकर रखना नौकरी का हिस्सा होगा. आमतौर पर लग्जरी कपड़ों की कीमत काफी ज्यादा होती है और उन्हें सामान्य कपड़ों की तरह नहीं धोया जा सकता. ऐसे में इस काम को काफी सावधानी से करना होगा. नौकरी करने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना होगा कि मालिक के कपड़े हमेशा साफ-सुथरे और सही हालत में रहें. यानी कपड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के पास होगी.

लग्जरी कार भी चलानी होगी
सिर्फ कपड़ों की देखभाल ही नहीं, बल्कि इस नौकरी में ड्राइविंग भी करनी होगी. वायरल पोस्ट के मुताबिक कर्मचारी को मालिक की लग्जरी कार चलानी होगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होगा. यानी अगर मालिक को किसी मीटिंग, कार्यक्रम या दूसरे काम के लिए बाहर जाना है तो कर्मचारी को कार चलाकर उनके साथ जाना पड़ सकता है. इसके अलावा कार की साफ-सफाई और उसकी देखभाल से जुड़े कुछ काम भी जिम्मेदारी में शामिल हो सकते हैं.

पार्टियों में भी रहना होगा साथ
इस नौकरी की एक और दिलचस्प बात यह है कि कर्मचारी को मालिक के सामाजिक कार्यक्रमों और पार्टियों में भी मौजूद रहना होगा. वहां उसे खाने-पीने की व्यवस्था और घर की देखभाल से जुड़े काम संभालने होंगे. मतलब अगर घर में कोई पार्टी हो रही है या कोई खास मेहमान आ रहा है तो कर्मचारी को वहां भी जिम्मेदारी संभालनी होगी. उसे यह देखना होगा कि मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरी चीजें समय पर उपलब्ध रहें.

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साल में सिर्फ 90 दिन लंदन में रहेगा मालिक
इस नौकरी की सबसे खास जानकारी मालिक की लाइफस्टाइल से जुड़ी है. वायरल पोस्ट में बताया गया है कि मालिक साल में केवल करीब 90 दिन ही लंदन में रहता है. बाकी समय वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा करता रहता है. ऐसे में नौकरी करने वाले व्यक्ति को भी मालिक के साथ विदेश यात्राओं पर जाना पड़ सकता है. यानी यह नौकरी सिर्फ लंदन में रहकर काम करने वाली नहीं है. जरूरत पड़ने पर कर्मचारी को अलग-अलग देशों की यात्रा करनी होगी और वहां भी मालिक की जरूरतों का ध्यान रखना होगा.

यही वजह है कि इस नौकरी में कई अलग-अलग तरह के काम शामिल हैं. एक तरफ कपड़े धोने और प्रेस करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ ड्राइविंग, घर की देखभाल, पार्टियों में मदद और विदेश यात्राओं में साथ रहने जैसे काम भी करने होंगे.

90 लाख की सैलरी क्यों?
इतनी ज्यादा सैलरी देखकर लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर एक कर्मचारी को इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं. दरअसल, यह सामान्य नौकरी से काफी अलग बताई जा रही है. इसमें एक ही व्यक्ति को कई तरह की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी और मालिक की निजी जिंदगी से जुड़े कामों में भी मदद करनी होगी. साथ ही, नौकरी में गोपनीयता, भरोसा, अच्छे व्यवहार, ड्राइविंग और महंगे कपड़े और सामान को संभालने जैसी जिम्मेदारियां भी अहम हो सकती हैं. इसलिए ऐसी नौकरी के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भरोसेमंद होना भी जरूरी माना जाएगा.

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फिलहाल इस नौकरी से जुड़ी जानकारी वायरल पोस्ट के जरिए चर्चा में आई है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इसके काम और सैलरी को लेकर हैरानी जता रहे हैं. 90 लाख रुपये सालाना सुनकर नौकरी आसान लग सकती है, लेकिन असल में इसमें दिनभर कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी होंगी और मालिक की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर भी जाना पड़ सकता है. यानी नाम भले ही कपड़े धोने की नौकरी जैसा लग रहा हो, लेकिन काम सिर्फ कपड़े धोने तक सीमित नहीं है. यह एक तरह की पर्सनल असिस्टेंट, ड्राइवर और घरेलू प्रबंधन से जुड़ी मल्टी-रोल नौकरी है.

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