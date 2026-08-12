युवक ने उठाया खौफनाक कदम, 32वीं मंजिल पर क्रेन से लटककर दी जान

अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर निर्माणाधीन इमारत में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 32वीं मंजिल पर लगी क्रेन से एक युवक का शव लटकता मिला. यह घटना निरमा यूनिवर्सिटी के पास बन रही एक इमारत की है. मृतक की पहचान 22 वर्षीय प्रीतमसिंह के रूप में हुई है. वह मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था और निर्माणाधीन साइट पर क्रेन ऑपरेटर के तौर पर काम करता था.

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पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे एक मजदूर की नजर क्रेन पर पड़ी. इस दौरान उसने युवक का शव लटकता देखा तो तत्काल प्रोजेक्ट इंजीनियर को फोन कर इसकी जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने के बाद सोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और बचाव टीम ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन से शव को नीचे उतारा. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

सोला पुलिस थाना के इंस्पेक्टर के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है. पुलिस को मौके से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, जिससे सुसाइड की स्पष्ट वजह का पता चल सके.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाले मजदूरों और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले प्रीतमसिंह की किसी से बातचीत या विवाद हुआ था या नहीं.

प्रोजेक्ट इंजीनियर के मुताबिक उन्हें सुबह एक मजदूर ने फोन कर क्रेन पर युवक के लटके होने की जानकारी दी थी. फिलहाल युवक के सुसाइड करने की वजह रहस्य बनी हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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