Hard Water Stain Hacks: बर्तन धोने के बाद सिंक और नल पर जम जाते हैं खारे पानी के निशान, अपनाएं ये ट्रिक, होगी पूरी सफाई

हम सभी के साथ रोज ऐसा होता है जब किचन में बर्तन धोने के बाद सिंक और नलों पर पानी की बूंदें सूखकर सफेद और धुंधले निशानों में बदल जाती हैं. ये दाग बाथरूम की सिंक, नल और टाइल्स में भी लगे होते हैं. अगर आपके घर में सप्लाई या बोरवेल का खारा पानी आता है तो उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स सिंक और नलों पर पपड़ीदार जिद्दी परत जमा देते हैं. ये निशान सामान्य डिशवॉश या पानी से धोने पर बिल्कुल नहीं छूटते और धीरे-धीरे पूरे सिंक और नलों की चमक छीन लेते हैं.

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अगर आप भी इन जिद्दी सफेद निशानों से परेशान हैं और अपने स्टील सिंक को हमेशा नया जैसा चमकदार रखना चाहते हैं तो आपको महंगे केमिकल्स पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. रसोई में ही मौजूद सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू की मदद से आप बिना मेहनत के खारे पानी के इन दागों को 100% साफ कर सकते हैं.

1. सफेद सिरका का मैजिक स्प्रे से करें सफाई

सफेद सिरके में माइल्ड एसिड होता है जो खारे पानी के कैल्शियम डिपॉजिट्स को तुरंत घोल देता है. एक कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर को सिरके में भिगोकर नल और सिंक पर दाग वाली जगह लपेट दें. इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद कपड़े को हटाएं और स्पंज से हल्का-सा पोंछकर पानी से धो लें. नल शीशे की तरह चमक उठेंगे.

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2. बेकिंग सोडा और नींबू को एक साथ करें यूज

आधा कटा हुआ नींबू लें और उस पर 1 चम्मच बेकिंग सोडा छिड़कें. अब इसे सीधे सिंक और नलों पर जहां सफेद निशान जमे हैं, वहां रगड़ें. बेकिंग सोडा का हल्का खुरदुरापन और नींबू का एसिडिक गुण मिलकर जिद्दी से जिद्दी पपड़ी को उखाड़ फेंकते हैं. 5 मिनट बाद सादे पानी से धो लें.

3. इस घरेलू चीज से चमकाएं नल

अगर नलों के जोड़ों या किनारों पर खारे पानी का जमाव हो गया है तो वहां कोई भी साधारण सफेद टूथपेस्ट लगाएं. एक पुराने टूथब्रश की मदद से 2 मिनट के लिए स्क्रब करें. टूथपेस्ट के क्लींजिंग एजेंट स्टील के नलों की खोई चमक तुरंत वापस ला देते हैं.

4. पानी के दाग दोबारा न जमने देने की सीक्रेट ट्रिक

सिंक और नल को अच्छे से साफ करके सूखे कपड़े से सुखा लें. इसके बाद कॉटन बॉल पर 2 बूंद नारियल तेल, बेबी ऑयल या मोम लेकर नल और सिंक पर हल्का-सा लगा दें. यह एक वॉटरप्रूफ परत बना देता है, जिससे बर्तन धोने के बाद पानी की बूंदें सिंक पर टिकेंगी नहीं और खारे पानी के निशान जमा ही नहीं होंगे.

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