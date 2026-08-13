ऐसे बर्थडे बंप दिए कि लाल हो गई बच्चे की पीठ... वायरल हुआ वीडियो

बर्थडे है तो केक कटेगा, पार्टी होगी, चॉकलेट्स या मिठाई बंटेगी... लेकिन, Gen-Z और Gen-Alpha के बीच बर्थडे सेलिब्रेशन स्टाइल में थोड़ा चेंज है. अब इसमें बर्थडे बंप आदि भी शामिल हो गए हैं. हालांकि, मौज-मस्ती का ये तरीका कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इसका डरावना उदाहरण है, जिसमें बर्थडे बंप के चलते एक बच्चे को चोट लग गई है. वीडियो में बच्चे के घर वाले चोट वाली जगह पर बर्फ लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि उसकी मां उसे ऐसा करने के लिए डांटती हुई दिखाई दे रही हैं. सवाल है कि आखिर बर्थडे सेलिब्रेशन का ये नया ट्रेंड कितना सुरक्षित है?

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वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्चे को बर्थडे बंप की वजह से पीठ पर चोट आई है. वहीं, वीडियो में बच्चे की मां कहती नजर आ रही हैं कि आजकल किस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है. साथ ही चोट दिखाते हुए कहती हैं कि हो सकता है कि उनके बच्चे ने भी किसी को मारा होगा और अब इसे पीटा गया है, जिसकी वजह से उनकी स्किन लाल हो गई है और चोट के निशान पड़ गए हैं.

साथ ही महिला सवाल उठाती हैं कि आखिर ये किस तरह का सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ भी हो रहा है. साथ ही बच्चों को समझाती हैं कि ये गलत है और अगर ऐसा फ्यूचर में होगा तो उन्हें सजा मिलेगी.

वीडियो के वायरल होने के बाद इस तरह के सेलिब्रेशन की काफी चर्चा हो रही है. अभी तक (खबर लिखे जाने तक) वीडियो के करीब 3 मिलियन व्यूज हो गए हैं और लोग कमेंट्स अपनी राय दे रहे हैं. लोगों का भी कहना है कि इस तरह से सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं है. साथ ही कुछ लोग महिला की इस बात पर तारीफ कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे की गलती को मान रही है और इसके लिए उन्हें डांट भी रही है.

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है क्या बर्थडे बंप?

दरअसल, ये परंपरा ब्रिटेन में देखने को मिलती थी. यहां बर्थडे सेलिब्रेशन का एक तरीका था. इस सेलिब्रेशन में जिस शख्स का बर्थडे होता है, उसे हवा में बार-बार उछाला जाता है. माना जाता है कि उम्र के हिसाब से उन्हें उछाला जाता था, जैसे किसी का 18वां जन्मदिन है तो उसे 18 बार उछाला जाता है. कई डॉक्यूमेंट में ऐसा करने का प्रमाण मिला है. अब ये ही ट्रेंड कई सालों से भारत में भी लोकप्रिय होता जा रहा है.

लेकिन, अब धीरे-धीरे इसमें मारपीट भी शामिल हो गई है. कुछ लोग बर्थडे बंप के दौरान बर्थडे बॉय या गर्ल को उछालते हैं और पीठ के नीचे मारते भी हैं. मगर कुछ लोग बर्थडे बॉय को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीटते हैं. ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन का एक तरीका है.



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