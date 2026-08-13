scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऐसे बर्थडे बंप दिए कि लाल हो गई बच्चे की पीठ... वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक बच्चे को बर्थडे बंप सेलिब्रेशन की वजह से पीठ पर काफी चोट आई हैं.

Advertisement
X
बर्थडे बंप कई बार मुश्किल बन जाता है. (Photo: Insta/Sangeeta mahto)
बर्थडे बंप कई बार मुश्किल बन जाता है. (Photo: Insta/Sangeeta mahto)

बर्थडे है तो केक कटेगा, पार्टी होगी, चॉकलेट्स या मिठाई बंटेगी... लेकिन, Gen-Z और Gen-Alpha के बीच बर्थडे सेलिब्रेशन स्टाइल में थोड़ा चेंज है. अब इसमें बर्थडे बंप आदि भी शामिल हो गए हैं. हालांकि, मौज-मस्ती का ये तरीका कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इसका डरावना उदाहरण है, जिसमें बर्थडे बंप के चलते एक बच्चे को चोट लग गई है. वीडियो में बच्चे के घर वाले चोट वाली जगह पर बर्फ लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि उसकी मां उसे ऐसा करने के लिए डांटती हुई दिखाई दे रही हैं. सवाल है कि आखिर बर्थडे सेलिब्रेशन का ये नया ट्रेंड कितना सुरक्षित है?

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्चे को बर्थडे बंप की वजह से पीठ पर चोट आई है. वहीं, वीडियो में बच्चे की मां कहती नजर आ रही हैं कि आजकल किस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है. साथ ही चोट दिखाते हुए कहती हैं कि हो सकता है कि उनके बच्चे ने भी किसी को मारा होगा और अब इसे पीटा गया है, जिसकी वजह से उनकी स्किन लाल हो गई है और चोट के निशान पड़ गए हैं. 

साथ ही महिला सवाल उठाती हैं कि आखिर ये किस तरह का सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ भी हो रहा है. साथ ही बच्चों को समझाती हैं कि ये गलत है और अगर ऐसा फ्यूचर में होगा तो उन्हें सजा मिलेगी. 

वीडियो के वायरल होने के बाद इस तरह के सेलिब्रेशन की काफी चर्चा हो रही है. अभी तक (खबर लिखे जाने तक) वीडियो के करीब 3 मिलियन व्यूज हो गए हैं और लोग कमेंट्स अपनी राय दे रहे हैं.  लोगों का भी कहना है कि इस तरह से सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं है. साथ ही कुछ लोग महिला की इस बात पर तारीफ कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे की गलती को मान रही है और इसके लिए उन्हें डांट भी रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Spain solar eclipse, Danny Leon eclipse video
Video: चांद ने सूरज को ढका, उसी पल हवा में उड़ा स्केटबोर्डर
मिरयम छोटी या सामान्य गॉसिप बताने के लिए 5,000 से 10,000 कोलंबियाई पेसो तक लेती हैं. ( Photo: ITG)
चुगली करना है महिला का काम, इतना पैसा बनाया कि खरीदे 2 घर!
इस घटना के बाद उस शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया. ( Photo: ITG)
ऑफिस में बेटे को नहीं मिली एंट्री, नौकरी जा चुके शख्स का पोस्ट वायरल
2 crore income, 2 crore salary, high salary, high income
2 करोड़ कमाने के बाद भी खुश नहीं, आखिर वजह क्या है?
सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति का अनोखा रूप बता रहे हैं. ( Photo: ITG)
नुकीली कीलों पर लेट कर कांवड़ यात्रा! अलीगढ़ के भक्त का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

है क्या बर्थडे बंप?

दरअसल, ये परंपरा ब्रिटेन में देखने को मिलती थी. यहां बर्थडे सेलिब्रेशन का एक तरीका था. इस सेलिब्रेशन में जिस शख्स का बर्थडे होता है, उसे हवा में बार-बार उछाला जाता है. माना जाता है कि उम्र के हिसाब से उन्हें उछाला जाता था, जैसे किसी का 18वां जन्मदिन है तो उसे 18 बार उछाला जाता है. कई डॉक्यूमेंट में ऐसा करने का प्रमाण मिला है. अब ये ही ट्रेंड कई सालों से भारत में भी लोकप्रिय होता जा रहा है.

लेकिन, अब धीरे-धीरे इसमें मारपीट भी शामिल हो गई है. कुछ लोग बर्थडे बंप के दौरान बर्थडे बॉय या गर्ल को उछालते हैं और पीठ के नीचे मारते भी हैं. मगर कुछ लोग बर्थडे बॉय को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीटते हैं. ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन का एक तरीका है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Psychology Facts: हर वक्त चैट म्यूट कर रखने वाले लोग कैसे होते हैं? |
    2.20 घंटे में 760 KM, 3 राज्य होंगे कनेक्ट... भारत के अगले बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान ये रहा |
    80वें स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी साजिश का इनपुट, दिल्ली-NCR से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट |
    मिचेल स्टार्क ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बने सबसे सफल खब्बू गेंदबाज, कपिल देव की भी बराबरी की |
    हाथों में पर्च‍ियां लेकर हो रही थी सामू‍ह‍िक नकल, PGDCA एग्जाम कैंस‍िल, व‍िश्वभारती कॉलेज सस्पेंड |
    AI से लिखे कंटेंट में छिपा होगा वॉटरमार्क, अब नहीं हो पाएगा कॉपी पेस्ट? |
    ‘दादा, कप्तानी छोड़ दो...’, भज्जी-युवराज ने रचा था गांगुली के खिलाफ पूरा ड्रामा, द्रविड़ भी थे 'साजिश' में शामिल |
    बेबी का अफेयर और मैरिज प्रेशर... बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर मार डाला, फिर शव के साथ क्या हुआ? |
    'ये पहले बार हुआ जब विपक्ष संसद में बहस से भागता रहा', बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू |
    मस्जिदों से 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाने का आरोप, कलकत्ता HC ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब
    Advertisement