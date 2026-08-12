गाजियाबाद-जेवर के बीच कहां-कहां बनेंगे रैपिड-मेट्रो के स्टेशन, ये रहे नाम

गाजियाबाद-जेवर नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है. NCRTC ने 72.44 किलोमीटर लंबे गाज़ियाबाद-जेवर कॉरिडोर पर बनने वाले स्टेशन के नामों की घोषणा कर दी है.

और पढ़ें

इस कॉरिडोर पर गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे स्टेशन प्रस्तावित हैं.

NCRTC ने बताया है कि गाजियाबाद-जेवर रूट पर नमो भारत के 11 स्टेशन होंगे. जबकि इसी रूट में बनने वाली मेट्रो पर 18 स्टेशन होंगे.

इस सुविधा से यात्री गाज़ियाबाद, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच रीजनल रैपिड रेल और लोकल मेट्रो दोनों से यात्रा कर सकेंगे.

NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एक सरकारी कंपनी है. ये कंपनी दिल्ली-NCR में RRTS (Regional Rapid Transit System) कॉरिडोर विकसित और संचालित करती है.

हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि यह कॉरिडोर अभी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के स्टेज पर है.

आइए जानते हैं कि गाजियाबाद-जेवर रूट पर नमो भारत के कौन कौन से 11 स्टेशन होंगे.

1. गाज़ियाबाद साउथ

2. ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2

3.ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3

4. ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12

5. सूरजपुर

6. अल्फा-I

7.इकोटेक-VI

8.दनकौर

9. YEIDA नॉर्थ (सेक्टर 18)

10.YEIDA सेंट्रल (सेक्टर 21)

11. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट.

Advertisement

अब इसी रूट पर बनने जा रहे 18 मेट्रो स्टेशन के नाम जानें

1. सिद्धार्थ विहार

2. ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16सी

3. इकोटेक 12

4. ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर 4)

5. ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10

6. नॉलेज पार्क वी

7. पुलिस लाइन्स सूरजपुर

8. इकोटेक-2

9. नॉलेज पार्क III

10. ओमेगा-II

11. फाई-III

12. इकोटेक-1ई

13. इकोटेक VIII

14. दादूपुर

15. जुनेदपुर

16. येडा सेक्टर 17

17. येडा सेक्टर 15

18. येडा सेक्टर 33

180 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें

इस कॉरिडोर पर 180 kmph की रफ़्तार से चलाने के लिए प्लान किया गया है और उम्मीद है कि इससे गाज़ियाबाद, नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 40-50 मिनट रह जाएगा.

अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद गाज़ियाबाद को ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इलाके और बनने वाले नोएडा एयरपोर्ट से जोड़कर पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है.

एक बार बन जाने के बाद यह कॉरिडोर गाज़ियाबाद, नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और विकल्प देगा और रास्ते में पड़ने वाले कई रिहायशी, कमर्शियल और बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हब तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा.

20 हजार करोड़ की लागत

Advertisement

गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट रैपिड मेट्रो NCRTC की प्रस्तावित परियोजना है. यह करीब 72.5 किमी लंबी एलिवेटेड लाइन होगी, जिसकी लागत लगभग ₹20,640 करोड़ है. यहां एक ही ट्रैक पर तेज नमो भारत ट्रेन और लोकल मेट्रो दोनों चलेंगी. नमो भारत की रफ्तार 160-180 किमी/घंटा तक होगी. यह दिल्ली-मेरठ RRTS और नोएडा मेट्रो से जुड़ेगी. वर्तमान में यह प्रोजेक्ट DPR चरण में है. निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग 5 साल में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमान है.



---- समाप्त ----