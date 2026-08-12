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Sara Tendulkar ने बिना पल्लू पहनी बनारसी साड़ी, मॉडर्न ब्लाउज ने बढ़ाया ग्लैमर, कीमत जानकर होंगे हैरान!

सारा तेंदुलकर ने अपने लेटेस्ट फैशन लुक से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह आइवरी कॉर्सेट को पेस्टल ग्रीन बनारसी साड़ी के साथ स्टाइल किया. डायमंड जूलरी, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और एलिगेंट हेयरस्टाइल ने उनके मॉर्डन-देसी लुक में चार चांद लगा दिए.

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सारा का फैशन सेंस लोगों को बहुत पसंद आता है. (PHOTO: Instagram@saratendulkar)
सारा का फैशन सेंस लोगों को बहुत पसंद आता है. (PHOTO: Instagram@saratendulkar)

Sara Tendulkar Modern Saree Look: फैशन की दुनिया में इन दिनों ट्रेडिशनल आउटफिट्स को मॉर्डन ट्विस्ट देने का ट्रेंड खूब पसंद किया जा रहा है. इसी ट्रेंड को खूबसूरती से कैरी करती नजर आईं सारा तेंदुलकर. क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा अक्सर ही सुर्खियों में छाई रहती हैं, भले ही सारा ने मूवी में कदम ना रखा हो. मगर उनकी पॉपुलैरिटी फिल्म स्टार्स से कम नहीं हैं. एक बार फिर सारा अपने लेटेस्ट फोटोशूट की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं और उनकी फोटोज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनके लेटेस्ट लुक को काफी पसंद कर रहे हैं. 

वोग मैगजीन के लेटेस्ट कवर शूट के लिए सारा तेंदुलकर ने ट्रेडिशनल और मॉर्डन फैशन का खूबसूरत फ्यूजन दिखाया. सारा ने ऐसा लुक चुना, जिसमें इंडियन हैंडलूम की खूबसूरती और मॉर्डन फैशन का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला. सिंपल बनारसी साड़ी के साथ मॉर्डन ब्लाउज पहन सारा ने सबका ध्यान खींच लिया.

आइवरी कॉर्सेट ने बदला पूरा लुक

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सारा का लुक सबसे ज्यादा उनके आइवरी कॉर्सेट ब्लाउज की वजह से चर्चा में है. ऑफ-व्हाइट प्योर सैटिन सिल्क और ऑर्गेंजा सिल्क से तैयार इस कॉर्सेट में स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैपलेस डिजाइन दिया गया है. इसका स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला पैटर्न सारा के लुक को ग्लैमरस और मॉर्डन टच देता नजर आया. सारा ने कतान सिल्क साड़ी के साथ कॉर्सेट स्टाइल सैटिन ब्लाउज पेयर किया है, जिसकी कीमत ₹17,500 है. 

जहां आमतौर पर बनारसी साड़ी के साथ ट्रेडिशनल ब्लाउज देखने को मिलता है, वहीं सारा ने कॉर्सेट पहनकर पूरे लुक को एकदम नया अंदाज दिया. फिटेड सिल्हूट ने साड़ी की फ्लोइंग ड्रेपिंग के साथ खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बनाया.

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बनारसी साड़ी में दिखी शाही खूबसूरती

सारा को लोग उनकी नेचुरल ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं और अपने नए लुक में भी वो बेहद हसीन लग रही हैं. इस मॉर्डन कॉर्सेट को पेस्टल ग्रीन कटान सिल्क बनारसी हैंडलूम साड़ी के साथ स्टाइल किया. साड़ी का हल्का पेस्टल ग्रीन रंग उनके पूरे लुक में सॉफ्ट और एलिगेंट बना रहा था. 

साड़ी पर नजर आने वाले पारंपरिक फ्लोरल मोटिफ्स और बनारसी बुनाई ने इसे रॉयल टच दिया. खास बात यह रही कि साड़ी पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं था. इसकी खूबसूरती इसकी बारीक बुनाई, सिल्क की चमक और खूबसूरत ड्रेप में नजर आई. सारा ने टिलफी ब्रांड की वांडा पेस्टल ग्रीन प्योर कतान सिल्क बनारसी साड़ी पहनी है, जिसकी कीमत करीबन 38 हजार रुपये बताई जा रही है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कॉर्सेट और साड़ी का शानदार कॉन्ट्रास्ट

सारा के इस लुक की सबसे खास बात थी कॉर्सेट और साड़ी का कॉम्बिनेशन. एक तरफ कॉर्सेट का स्ट्रक्चर्ड और शार्प सिल्हूट था, तो दूसरी तरफ बनारसी साड़ी की सॉफ्ट और फ्लोइंग ड्रेपिंग. दोनों का यह कॉन्ट्रास्ट लुक को मॉर्डन और एडिटोरियल फील दे रहा था. सारा ने अपने आउटफिट में जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज या एम्बेलिशमेंट नहीं एड किया, जिसकी वजह से कॉर्सेट और साड़ी दोनों ही लुक के सेंटर में बने रहे.

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डायमंड जूलरी ने बढ़ाया ग्लैमर

अपने इस आउटफिट के साथ सारा ने गोलूभाई बादलिया डायमंड का बेहद खूबसूरत  सेलेस्टियल कैस्केड नेकलेस स्टाइल किया है. पेस्टल ग्रीन और ऑफ-व्हाइट कलर के साथ हीरे के इस हार की चमक सारा के पूरे लुक में एक रॉयल स्पार्क एड कर रही है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग डायमंड कफ भी पहने हैं, जो उनके चेहरे की चमक को कई गुना बढ़ा रहे हैं.

सॉफ्ट ग्लैम मेकअप में दिखीं सारा

मेकअप की बात करें तो सारा ने अपने लुक को काफी क्लीन और सॉफ्ट रखा. उन्होंने हल्के डिफाइंड आईज, शेप्ड आइब्रो और ग्लोइंग बेस चुना. न्यूड-रोजी टोन की लिपस्टिक ने उनके मेकअप को नेचुरल और एलिगेंट फिनिश दी. बालों को उन्होंने पीछे की ओर बांधकर एक एलिगेंट अपडू बनाया हुआ था.

ट्रेडिशनल साड़ी को मिला मॉर्डन ट्विस्ट

सारा तेंदुलकर का यह लुक उन लोगों के लिए शानदार इंस्पिरेशन है, जो साड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि कुछ अलग और मॉर्डन अंदाज में पहनना चाहते हैं. 

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