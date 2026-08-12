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'मुझे मुक्का मारेंगे...', भारतीय द‍िग्गज ने जडेजा का ऑप्शन बता द‍िया, बोले- मानव सुथार बनेंगे उत्तराध‍िकारी

टीम इंडिया में रविचंद्रन अश्विन के बाद अब रवींद्र जडेजा के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है. पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक का मानना है कि 24 साल के मानव सुथार इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट हैं. सुथार ने टेस्ट डेब्यू पर सात विकेट लेकर प्रभावित किया और काउंटी क्रिकेट में भी अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया है.

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जडेजा का विकल्प मिल गया? मुरली कार्तिक ने 24 साल के इस खिलाड़ी को बताया भविष्य का बड़ा सितारा (Photo: BCCI)
जडेजा का विकल्प मिल गया? मुरली कार्तिक ने 24 साल के इस खिलाड़ी को बताया भविष्य का बड़ा सितारा (Photo: BCCI)

टीम इंडिया में स्पिन गेंदबाजी के एक दौर का अंत करीब आता दिख रहा है. रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टेस्ट टीम में उनकी जगह भरने की चुनौती सामने आई थी और अब रवींद्र जडेजा के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसे वह जडेजा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं.

कार्तिक के मुताबिक 24 साल के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार में वह सारी खूबियां हैं, जो उन्हें भविष्य में जडेजा की जगह लेने का दावेदार बनाती हैं. सुथार ने हाल के महीनों में गेंद और बल्ले दोनों से अपनी उपयोगिता साबित की है.

'बहुत अच्छा गेंदबाज है, उससे तुलना की जरूरत नहीं'
मुरली कार्तिक ने सुथार की तुलना सीधे जडेजा से करने से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि सुथार को अपना खेल विकसित करने का समय देना चाहिए. कार्तिक ने याद किया कि जब उन्होंने सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करते देखा, तो उन्हें उनकी गेंदबाजी में कंटीन्यूटी और स्किल साफ नजर आई.

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कार्तिक ने कहा कि सुथार में गेंद को हवा में छोड़ने, उसे टर्न कराने और लगातार सही जगह पर डालने की क्षमता है. यही वजह है कि वह उन्हें भविष्य के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी मानते हैं.

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जडेजा से पंगा लेने वाला बयान भी दे दिया
मुरली कार्तिक ने इस दौरान जडेजा को लेकर मजेदार अंदाज भी अपनाया. उन्होंने कहा कि जडेजा जब उनसे अगली बार मिलेंगे तो शायद उन्हें पंच मार देंगे, लेकिन उनके मुताबिक बात सिर्फ मजाक की नहीं है.

कार्तिक ने कहा कि जडेजा अब अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं, जहां टीम को आगे की तरफ भी देखना होगा. यानी भारतीय क्रिकेट में उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी की पहचान करना और उसे तैयार करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जडेजा के बाद टीम में उनकी जगह भरना आसान नहीं होगा, लेकिन सुथार के प्रदर्शन ने उम्मीद जरूर जगाई है.

टेस्ट डेब्यू में ही मचाया तहलका
मानव सुथार को टेस्ट क्रिकेट में पहला मौका अफगानिस्तान के खिलाफ मिला था और उन्होंने इसे यादगार बना दिया. मुल्लांपुर में खेले गए उस टेस्ट में सुथार ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. दूसरी पारी में भी उन्हें एक विकेट मिला और उन्होंने मैच में कुल सात विकेट अपने नाम किए. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

सुथार की पहली पारी की गेंदबाजी 6/33 रही, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 1/29 का आंकड़ा दर्ज किया. भारत ने यह मुकाबला पारी और 300 रन से जीता, जो टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत बनी.

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सिर्फ गेंद से ही नहीं, सुथार ने बल्ले से भी योगदान दिया. अपने डेब्यू टेस्ट में उन्होंने 28 रन की उपयोगी पारी खेली. यही ऑलराउंड क्षमता उन्हें जडेजा के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर और दिलचस्प बनाती है.

इंग्लैंड में भी दिखाई अपनी काबिलियत
टेस्ट डेब्यू के बाद सुथार ने इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में वारव‍िकशायर के लिए भी खेला. समरसेट के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट झटके. इस तरह मैच में उनके नाम कुल सात विकेट रहे. यह उनका काउंटी क्रिकेट में पहला पांच विकेट का प्रदर्शन था. इससे पहले वह यॉर्कशायर के खिलाफ अपने काउंटी डेब्यू में भी चार विकेट ले चुके थे. यानी लाल गेंद के क्रिकेट में सुथार लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं.

श्रीलंका सीरीज से पहले भी सुथार चर्चा में
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम में स्पिन गेंदबाजी को लेकर काफी चर्चा है. टीम मैनेजमेंट के सामने एक तरफ अनुभवी जडेजा हैं, वहीं दूसरी तरफ सुथार जैसे युवा खिलाड़ी भविष्य की तस्वीर पेश कर रहे हैं. सुथार ने श्रीलंका दौरे से पहले कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ अभ्यास मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने गेंद से दो विकेट लिए और बल्ले से नाबाद 41 रन बनाए. इस प्रदर्शन ने उनकी ऑलराउंड क्षमता को एक बार फिर सामने रखा.

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जडेजा का विकल्प बनना आसान नहीं होगा
हालांकि सुथार की तुलना जडेजा से करना अभी जल्दबाजी होगी. जडेजा ने लंबे समय तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताने वाली भूमिका निभाई है. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट और 3,000 से ज्यादा रन हैं.

लेकिन सुथार की शुरुआत जरूर उम्मीद जगाने वाली है. वह बाएं हाथ के स्पिनर हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं और लाल गेंद से लगातार लंबे स्पेल डालने की क्षमता दिखा चुके हैं. यही वजह है कि भारत के पूर्व स्पिनर ही नहीं, विदेशी दिग्गज भी उन्हें भविष्य के लिए खास खिलाड़ी मान रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने भी सुथार को जडेजा के बाद जिम्मेदारी संभालने की क्षमता वाला खिलाड़ी बताया था.

अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मानव सुथार आने वाले समय में जडेजा की जगह भर पाएंगे. फिलहाल इसका जवाब देना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने टेस्ट डेब्यू, काउंटी क्रिकेट और श्रीलंका दौरे से पहले अभ्यास मैच में प्रदर्शन किया है, उससे इतना साफ है कि भारतीय क्रिकेट को एक संभावित नया बाएं हाथ का स्पिन ऑलराउंडर जरूर मिल गया है.

 

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