scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर GST कंसलटेंट से 29 लाख की लूट, अधिकारी-पुलिस बनकर 7 घंटे बनाया बंधक, 5 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर GST अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर एक GST कंसलटेंट से 29 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने करीब ढाई साल तक पीड़ित की रेकी की और फिर उसे कार में बंधक बनाकर जेवर की तरफ ले गए. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी लूट की रकम बरामद करने का दावा किया है.

Advertisement
X
फिल्म देखकर बनाया लूट का प्लान!(Photo: Arun Tyagi/ITG)
फिल्म देखकर बनाया लूट का प्लान!(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा में फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर एक कारोबारी को डराकर लाखों रुपये की लूट का मामला सामने आया है. बिसरख थाना पुलिस ने GST कंसलटेंट संदीप को कथित तौर पर GST अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर कार में बंधक बनाने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने करीब 29 लाख रुपये की रकम ऐंठी थी.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, 20 जुलाई को संदीप को एक गाड़ी ने ओवरटेक किया. इसके बाद आरोपियों ने खुद को GST विभाग का अधिकारी बताते हुए उन्हें GST में गड़बड़ी की बात कहकर कार में बैठा लिया. इस दौरान दो आरोपी यूपी पुलिस की वर्दी में भी थे, जिससे पीड़ित पर दबाव बनाया गया.

यह भी पढ़ें: नाम बड़ा, दर्शन छोटे! ग्रेटर नोएडा की महागुन मायवुड्स में पानी-बिजली के लिए सड़क पर उतरे लोग

सम्बंधित ख़बरें

maharashtra ats raid noida drug factory
मुंबई और ग्रेटर नोएडा में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 9.4 करोड़ की ड्रग्स जब्त
Greater Noida International
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग बारिश से जलमग्न, वीडियो वायरल
sawan-shivratri-kanwar-yatra
दिल्ली-NCR में कांवड़ यात्रा का असर, घर से निकलने से पहले जानें रूट डायवर्जन
High voltage drama between wife and second woman over husband in Greater Noida God City Two
ग्रेटर नोएडा में पति को लेकर पत्नी और युवती के बीच ड्रामा
greater noida wife caught husband with another woman video viral
पति को दूसरी युवती के साथ फ्लैट में देख भड़की पत्नी, वीडियो वायरल

आरोपी संदीप को कार में लेकर यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते जेवर की तरफ चले गए. पीड़ित को बताया गया कि उसे लखनऊ ले जाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले 50 लाख रुपये की मांग रखी. बाद में 29 लाख रुपये पर सौदा तय हुआ. इसके बाद आरोपी वापस लौटे और पीड़ित के भाई से 29 लाख रुपये की रकम ले ली.

Advertisement

7 घंटे तक कार में बंधक बनाकर रखा

पुलिस के मुताबिक, पूरी वारदात के दौरान GST कंसलटेंट को करीब 7 घंटे तक कार में बंधक बनाकर रखा गया. रकम मिलने के बाद उसे छोड़ दिया गया. घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. शुरुआती स्तर पर पुलिस ने जांच-पड़ताल की, लेकिन तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ.

इसके करीब 19 दिन बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया. केस सामने आने के बाद पुलिस ने जांच के लिए पांच टीमों का गठन किया. टीमों ने आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों की पड़ताल शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को वारदात की योजना और आरोपियों की भूमिका से जुड़े अहम सुराग मिले.

डीसीपी के अनुसार, आरोपियों ने इस वारदात को अचानक अंजाम नहीं दिया था. पुलिस की जांच में सामने आया कि वे करीब ढाई साल से GST कंसलटेंट की रेकी कर रहे थे. उन्हें कथित तौर पर जानकारी थी कि संदीप GST से जुड़े काम में कुछ गड़बड़ी करता है. इसी जानकारी को आधार बनाकर उसे डराने और रकम वसूलने की योजना तैयार की गई.

पांच राज्यों से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बिजनौर निवासी कशिश चौहान को मुख्य आरोपी बताया गया है. इसके अलावा दिल्ली निवासी राजेश पवार, मथुरा निवासी विवेक शर्मा, देवरिया निवासी अंकित शाही और एटा निवासी अंशुल को भी पकड़ा गया है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा करीब 4 लाख 50 हजार रुपये कीमत के सोने के आभूषण, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी और सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

ग्रेटर नोएडा

पुलिस का कहना है कि बरामद नकदी और सोने के आभूषण समेत अन्य सामान को मामले में हुई लूट से जोड़कर देखा जा रहा है. आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे और लंबे समय तक की गई रेकी के दौरान उन्होंने किस तरह जानकारी जुटाई.

ढाई साल तक रेकी, फिर बनाया पूरा प्लान

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों को पीड़ित के बारे में लंबे समय से जानकारी थी. करीब ढाई वर्ष तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद उन्होंने योजना को अंजाम दिया. इसके लिए GST अधिकारी और पुलिसकर्मी का रूप धारण किया गया, ताकि पीड़ित को कार्रवाई का डर दिखाकर आसानी से अपने साथ ले जाया जा सके.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले GST में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दबाव बनाया और फिर उसे लखनऊ ले जाने की बात कही. इस दौरान 50 लाख रुपये की मांग रखी गई. डर और दबाव के बीच 29 लाख रुपये देने पर सहमति बनी. पीड़ित के भाई से रकम लेने के बाद आरोपी वहां से निकल गए.

Advertisement

पूरे घटनाक्रम में फिल्म ‘स्पेशल 26’ की तरह सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर कार्रवाई करने का नाटक रचा गया. हालांकि, पुलिस ने जांच के बाद कथित साजिश का पर्दाफाश कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'मुझे मुक्का मारेंगे...', भारतीय द‍िग्गज ने जडेजा का ऑप्शन बता द‍िया, बोले- मानव सुथार बनेंगे उत्तराध‍िकारी |
    'सैलरी 51 हजार, बेटे के स्कूल की फीस 9 लाख जमा की... यह कैसे?' हाईकोर्ट में माइनिंग अफसर से तीखा हिसाब-किताब |
    Sara Tendulkar ने बिना पल्लू पहनी बनारसी साड़ी, मॉडर्न ब्लाउज ने बढ़ाया ग्लैमर, कीमत जानकर होंगे हैरान! |
    Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण को ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा मोक्ष, जरूर करें ये 4 उपाय |
    टाइगर ने किया हिरण का शिकार, हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल |
    500 के नोट, जज साहब और जांच! Justice Yashwant Varma को जांच कमिटी का ऑर्डर सुनाई नहीं दिया? |
    खेत में गन्ने की बंधाई करने गए किसान को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला |
    ₹121 करोड़ का फ्लाईओवर... गड्ढा भरने के नाम पर कैसे हुई खानापूर्ति? देखें ये रिपोर्ट |
    '70 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां गायब', मोहसिन रजा ने CM योगी से SIT जांच की मांग |
    महिला अफसर को सुरक्षा नहीं दे पाई पुलिस, कराना पड़ा एबॉर्शन, HC के आदेश पर मिलेगा 25 लाख मुआवजा
    Advertisement