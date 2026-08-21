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गुजरात-बिहार के बीच नई अमृत भारत ट्रेन... आज से बुकिंग शुरू, चेक करें रूट-टाइमिंग और स्टॉपेज

बिहार और गुजरात के बीच रेल सफर अब और आसान होने वाला है. भारतीय रेलवे अहमदाबाद और भागलपुर के बीच नई वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है. ट्रेन नंबर 19423 की बुकिंग 21 अगस्त से शुरू होगी, जबकि सेवा 26 अगस्त से अहमदाबाद और 28 अगस्त से भागलपुर से चलेगी.

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अहमदाबाद और भागलपुर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 26 अगस्त से शुरू होगी. (Photo: X/@RailMinIndia)
अहमदाबाद और भागलपुर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 26 अगस्त से शुरू होगी. (Photo: X/@RailMinIndia)

बिहार और गुजरात के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे अहमदाबाद और भागलपुर के बीच नई वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है. ट्रेन नंबर 19423 की टिकट बुकिंग शुक्रवार, 21 अगस्त से पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी. यह ट्रेन अहमदाबाद से भागलपुर की दूरी करीब 36 घंटे 10 मिनट में तय करेगी.

रेलवे ने मौजूदा 09447/09448 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद क्लोन स्पेशल को नियमित सेवा में बदलने का फैसला किया है. अब यह सेवा 19423/19424 अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. ईस्टर्न रेलवे के मुताबिक, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर को गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र अहमदाबाद से बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. इस रूट पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है.

26 अगस्त से शुरू होगी सेवा

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ट्रेन नंबर 19423 अहमदाबाद से 26 अगस्त 2026 से हर बुधवार शाम 6:30 बजे रवाना होगी. यह शुक्रवार सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी. अहमदाबाद से भागलपुर तक का सफर करीब 36 घंटे 10 मिनट का होगा.

वापसी में ट्रेन नंबर 19424 भागलपुर से 28 अगस्त 2026 से हर शुक्रवार शाम 4:45 बजे चलेगी. यह ट्रेन रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. वापसी का सफर करीब 36 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा.

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यह भी पढ़ें: वंदे भारत की धूम... 100% ऑक्यूपेंसी, यात्री संख्या 34% बढ़ी! 2030 तक 800 और ट्रेनें चलाने का टारगेट

सिर्फ जनरल और स्लीपर कोच

नई अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल अनारक्षित और स्लीपर क्लास के कोच होंगे. ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है. यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी.

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

अहमदाबाद से भागलपुर के बीच ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें आनंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी और कोटा शामिल हैं.

इसके बाद ट्रेन सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी और सूबेदारगंज होते हुए आगे बढ़ेगी. बिहार में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज इसके प्रमुख स्टॉपेज होंगे.

यह भी पढ़ें: बुकिंग के वक्त RAC-43 था टिकट... स्टेशन पहुंचा तो WL-44 में बदला, यात्री ने 14 साल लड़ा केस, अब रेलवे देगा मुआवजा

इन यात्रियों को मिलेगा फायदा

नई ट्रेन से बिहार और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और सीधा रेल विकल्प मिलेगा. खास तौर पर भागलपुर, पटना, दानापुर, बक्सर, कोटा, रतलाम, आनंद और अहमदाबाद के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा. जनरल अनारक्षित और स्लीपर क्लास के कोच होने से यह सेवा सामान्य यात्रियों के लिए एक उपयोगी विकल्प है. रेलवे के इस फैसले से बिहार के महत्वपूर्ण कारोबारी शहर भागलपुर और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.

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