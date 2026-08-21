‘मुंबई की पार्टियों में होता है ड्रग्स...पार्टनर की अदला-बदली’, TV एक्ट्रेस का शॉकिंग दावा

टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने मुंबई की पार्टी लाइफ को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. एक्ट्रेस ने साफ कहा कि उनके लिए मुंबई पार्टी करने की जगह नहीं, बल्कि काम की जगह है. उन्होंने दावा किया कि इंडस्ट्री की कुछ पार्टियों में ड्रग्स, कास्टिंग काउच और कपल्स के बीच पार्टनर बदलने जैसी चीजें होती हैं.

और पढ़ें

‘पार्टियों में बहुत ड्रग्स होता है’

बॉलीवुड बबल से बातचीत में आंचल ने कहा कि मुंबई में उनका फोकस सिर्फ काम पर रहता है. वह पिछले 10-15 साल से जब भी पार्टी करने का मन होता है, अपने भाई या परिवार के पास चली जाती हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक, वह मुंबई में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय परिवार के साथ समय बिताना, चिल करना और ड्रिंक करना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने मुंबई में कभी ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, क्योंकि उन्हें यहां का पार्टी सिस्टम बहुत खराब लगता है.

आंचल ने मुंबई की शोबिज लाइफ और पार्टियों को लेकर अपने अनुभव के आधार पर कई गंभीर दावे किए. उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और कास्टिंग काउच जैसी चीजें भी होती हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ पार्टियों में पत्नी और गर्लफ्रेंड्स की अदला-बदली तक होती है. हालांकि, आंचल ने यह भी कहा कि इस तरह की चीजों में शामिल होने वाले कुछ लोग अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं.

Advertisement

‘हैप्पी मैरिड कपल्स भी पार्टनर को चीट करते हैं’

आंचल ने उन कपल्स पर भी निशाना साधा जो सोशल मीडिया पर अपनी शादी और रिश्ते को लेकर ‘कपल गोल्स’ देते नजर आते हैं. उन्होंने दावा किया कि बाहर से बेहद खुश नजर आने वाले कुछ मैरिड कपल्स भी अपने पार्टनर को धोखा दे रहे होते हैं.

आंचल के मुताबिक, वह खुद ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि वह निगेटिव लोगों और उनकी बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, इसलिए ऐसे लोगों से मिलना-जुलना भी कम करती हैं. आंचल ने अपनी बात को बेहद मजेदार अंदाज में आगे बढ़ाया. उन्होंने बताया कि अगर उन्हें किसी जगह से नकारात्मक वाइब महसूस होती है तो घर आने के बाद वह पानी में नमक डालकर नहाती हैं. उनका कहना है कि ऐसा करके वह अपना ऑरा क्लीन करती हैं. मतलब खुद को नजर लगने से बचाती हैं.

आंचल का मुंबई में पार्टी करने का अपना अलग फॉर्मूला है- काम पर फोकस करो, निगेटिव लोगों से दूर रहो और अगर वाइब खराब लगे तो नमक वाले पानी से ऑरा साफ कर लो.

---- समाप्त ----