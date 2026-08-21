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शॉवर से बूंद-बूंद टपक रहा है पानी? बिना प्लंबर बुलाए इस 10 रुपये की चीज से खोलें बंद छेद; मिनटों में तेज होगी धार

Low Water Pressure: अगर खारे पानी की वजह से आपके शॉवरहेड के छेद बंद हो गए हैं और पानी का प्रेशर कम हो गया है, तो आप बिना प्लंबर बुलाए बंद छेदों को आसानी से खोल सकते हैं. इस तरीके को अपनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये खर्च करने होंगे. चलिए जानते हैं क्या है वो आसान तरीका जिसकी मदद से आप पानी की धार को वापस तेज कर सकते हैं.

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शॉवर के बंद छेदों को खोलने के लिए साइट्रिक एसिड आपके काम आ सकता है. (Photo: ITG)
शॉवर के बंद छेदों को खोलने के लिए साइट्रिक एसिड आपके काम आ सकता है. (Photo: ITG)

Low Water Pressure: क्या आपके घर में भी हर सुबह शॉवर से पानी ना आने को लेकर चिल्लम-चिल्ली होती है? क्या आप भी जब नहाने के लिए शॉवर खोलते हैं, तो पानी की धार पहले जैसी तेज नहीं आ रही है? कभी पानी एक तरफ से ज्यादा निकलता है तो कभी कुछ छेदों से पानी की बूंदें टेढ़ी-मेढ़ी निकलती हैं. अगर आपके शॉवर के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि पानी का प्रेशर ही कम हो गया हो. कई बार इसकी असली वजह शॉवर के छोटे-छोटे छेदों में जमा हुआ चूना और खारे पानी में आने वाले मिनरल्स होते हैं.

हार्ड वॉटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स ज्यादा होते हैं. समय के साथ यही मिनरल्स शॉवरहेड के छेदों में जमकर पानी का रास्ता रोकने लगते हैं. ऐसे में लोग अक्सर बेकिंग सोडा या सिरके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस समस्या के लिए सिर्फ ये 2 चीजें की कारगर नहीं हैं. इनके अलावा साइट्रिक एसिड भी है, जो शॉवर के बंद/जाम पड़े छेदों को खोलने में काफी असरदार है. चलिए जानते हैं आप अपने शॉवर से आने वाले पानी के प्रेशर को बिना प्लंबर कैसे बेहद सस्ते में ठीक कर सकते हैं.

शॉवर के छेदों में क्यों जम जाता है चूना?
पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही तेजी से इन जैसे मिनरल्स शॉवरहेड और पाइप में जमा हो सकते हैं. धीरे-धीरे ये शॉवर के छोटे-छोटे छेदों को ब्लॉक करने लगते हैं. इसका असर पानी की धार पर साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि शॉवर चलाने पर पानी बराबर तरीके से नहीं निकलता और कई बार प्रेशर भी कम महसूस होता है.

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बेकिंग सोडा और सिरका छोड़कर आजमाएं साइट्रिक एसिड
शॉवरहेड में जमी खारे पानी की इस सफेद परत को हटाने के लिए साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये मिनरल डिपॉजिट को ढीला करने में मदद करता है, जिससे जमी हुई परत को साफ करना आसान हो जाता है.

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ऐसे करें शॉवरहेड की सफाई

  1. एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें 2-3 बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड मिलाएं.
  2. अगर शॉवरहेड आसानी से निकल सकता है, तो उसे अलग कर लें.
  3. अब शॉवरहेड को इस घोल में करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक डुबोकर रखें.
  4. इसके बाद पुराने टूथब्रश की मदद से छेदों पर जमी जिद्दी परत को हल्के हाथ से साफ करें.
  5. आखिर में शॉवरहेड को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर वापस लगा दें.

शॉवरहेड निकलता नहीं है तो क्या करें?
अगर आपके शॉवर का शॉवरहेड खोलने वाला नहीं है, तब भी आप ये तरीका आजमा सकते हैं. इसके लिए साइट्रिक एसिड और गुनगुने पानी का लिक्विड घोल एक प्लास्टिक बैग में डालें. इस बैग को शॉवरहेड के चारों ओर इस तरह बांधें कि शॉवर के सारे छेद लिक्विड के कॉनटैक्ट में रहें. इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें. इसके बाद बैग हटाकर शॉवरहेड को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें.

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एक बार साफ करने से काम नहीं चलेगा 
शॉवरहेड को लंबे समय तक साफ न करने पर मिनरल्स की लेयर फिर से जम सकती है. इसलिए इसे केवल तब साफ न करें जब पानी का प्रेशर कम हो जाए. जल्दी-जल्दी सफाई करना ज्यादा अच्छा रहता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, महीने में कम से कम एक बार शॉवरहेड की सफाई करना, इस्तेमाल के बाद सतह को सुखाना और समय-समय पर छेदों को चेक करना मददगार हो सकता है. अगर आपके घर में पानी बहुत ज्यादा हार्ड है, तो फिल्टर या एंटी-लाइमस्केल सिस्टम लगाने के बारे में भी सोचा जा सकता है.

छोटी सी सफाई बचा सकती है बड़ी परेशानी
शॉवर की कमजोर धार को देखकर तुरंत नया शॉवरहेड खरीदने या प्लंबर को बुलाने की जरूरत नहीं है. कई बार समस्या सिर्फ छेदों में जमी मिनरल की परत होती है. नियमित सफाई और समय-समय पर शॉवरहेड की चेक करने से पानी का फ्लो लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है.

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