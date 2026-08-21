5 साल के रिलेशन में बॉयफ्रेंड ने हड़पे 20 लाख, शादी का झांसा देकर करता रहा रेप!

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ चार साल तक रेप किया गया. आरोप है कि उससे करीब 20 लाख रुपये भी ऐंठ लिए गए. नजीबाबाद थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त 2026 को एक महिला ने नजीबाबाद थाने में तहरीर दी. इसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी की सावेज नाम के युवक से करीब चार साल से बातचीत थी.

इस दौरान सावेज ने युवती से शादी करने का भरोसा दिया. आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ कई बार रेप किया. पीड़िता के परिवार का आरोप है कि चार साल तक आरोपी शादी की बात कहकर उसे भरोसे में लेता रहा. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने अलग-अलग बहाने बनाकर युवती से करीब 20 लाख रुपये भी ले लिए.

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परिजनों के मुताबिक, जब युवती और उसके परिवार ने रकम वापस मांगी तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा. शिकायत में जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है.

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पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि युवती से रकम कब और किस माध्यम से ली गई. जांच में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया जा सकता है.

पुलिस के अनुसार, नजीबाबाद थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद घटनाक्रम से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं. फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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