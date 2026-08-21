scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5 साल के रिलेशन में बॉयफ्रेंड ने हड़पे 20 लाख, शादी का झांसा देकर करता रहा रेप!

बिजनौर के नजीबाबाद से हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में कहा गया है कि बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर रेप किया. इसी के साथ करीब 20 लाख रुपये ले लिए और धमकी भी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
शादी का झांसा देकर बॉयफ्रेंड करता रहा रेप. (Photo: Representational)
शादी का झांसा देकर बॉयफ्रेंड करता रहा रेप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ चार साल तक रेप किया गया. आरोप है कि उससे करीब 20 लाख रुपये भी ऐंठ लिए गए. नजीबाबाद थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त 2026 को एक महिला ने नजीबाबाद थाने में तहरीर दी. इसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी की सावेज नाम के युवक से करीब चार साल से बातचीत थी.

इस दौरान सावेज ने युवती से शादी करने का भरोसा दिया. आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ कई बार रेप किया. पीड़िता के परिवार का आरोप है कि चार साल तक आरोपी शादी की बात कहकर उसे भरोसे में लेता रहा. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने अलग-अलग बहाने बनाकर युवती से करीब 20 लाख रुपये भी ले लिए.

सम्बंधित ख़बरें

Malda Medical College
जिसको करनी थी सुरक्षा उसी का रेप, मेडिकल कॉलेज का सिक्योरिटी मैनेजर अरेस्ट
पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार. (Photo: Representational)
रेप का आरोपी पुलिसवाला मुंबई से अरेस्ट, गेस्ट हाउस में महिला से रेप का आरोप
मामले का डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने लिया संज्ञान. (Photo: Representational )
पुणे में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 25 साल का युवक गिरफ्तार
Kerlala court
रेप के झूठे केस पर POCSO कोर्ट सख्त, मां पर लगाया ₹5 हजार का जुर्माना
TMC Ex Mla Nirmal Ghosh
रेप केस में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक को भीड़ ने पहनाई जूतों की माला

यह भी पढ़ें: बेटी से रेप का झूठा केस कर पड़ोसी को फंसाया, POCSO कोर्ट ने मां पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

परिजनों के मुताबिक, जब युवती और उसके परिवार ने रकम वापस मांगी तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा. शिकायत में जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है.

Advertisement

bijnor woman alleges rape on marriage pretext boyfriend takes rs 20 lakh

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि युवती से रकम कब और किस माध्यम से ली गई. जांच में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया जा सकता है.

पुलिस के अनुसार, नजीबाबाद थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद घटनाक्रम से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं. फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    प्रयागराज में उफान पर गंगा-यमुना, रोड तक पहुंचा पानी, प्रशासन अलर्ट पर |
    गांजा पीकर बैन हुआ था दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर, वापसी पर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड |
    डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भड़का ईरान, अमेरिका को दी सख्त चेतावनी! |
    प्लेन में एक तरफ लाल और एक तरफ हरी लाइट क्यों होती है? |
    भदोही में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र गैंग का पर्दाफाश, NEET 2025 में कम अंक वाले 9 छात्रों का MBBS में कराया था एडमिशन |
    9 महीने पानी में तैनात रहे 5000 सैनिक, अब घर वापसी कर रहा US का वॉटर रनवे अब्राहम लिंकन |
    इमरान खान के अस्पताल पहुंचते ही हाई अलर्ट पर इस्लामाबाद पुलिस |
    'पत्नी को धोखा देगा तो भीख मांगेगा', गोविंदा को मां से मिली थी वॉर्निंग, सास की लाडली थीं बहू सुनीता |
    Hindu Dharam: रामायण के अनसुलझे रहस्य, जिन्हें सुनकर आज भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे! |
    22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में गोचर, चमकेगा इन राशियों का भाग्य!
    Advertisement