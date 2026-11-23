Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों काफी चर्चा में है. शादी की तैयारियों के बीच एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है. दरअसल, बेटी की शादी के दिन ही उनके छोटे बेटे का जनेऊ संस्कार भी होना है. हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार को बहुत खास माना जाता है. इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं. यह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है. इस संस्कार के बाद बच्चे के जीवन में शिक्षा, अनुशासन और धार्मिक जिम्मेदारियों की शुरुआत मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनेऊ संस्कार क्यों किया जाता है और इसे कराने के पीछे क्या मान्यता है? आइए जानते हैं.

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कब होगा अनंत सिंह के बेटे का जनेऊ संस्कार?

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर 2026 को होने वाली है. इसी दिन उनके छोटे बेटे अभिनव कुमार का जनेऊ संस्कार भी कराया जाएगा. शादी के कार्ड में भी उपनयन संस्कार का जिक्र किया गया है. इस तरह परिवार में एक ही दिन दो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

क्या होता है जनेऊ संस्कार?

हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता है. इसमें बालक को पवित्र धागा पहनाया जाता है. इस धागे को यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं. पारंपरिक रूप से इसे पहनने के बाद बालक के जीवन में शिक्षा और धार्मिक नियमों का पालन करने की शुरुआत मानी जाती है. इसे गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम भी माना जाता है.

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क्यों कराया जाता है जनेऊ संस्कार?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जनेऊ संस्कार बच्चे को अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाने के लिए किया जाता है. पुराने समय में इस संस्कार के बाद बालक गुरुकुल जाकर पढ़ाई करता था. वहां वह गुरु से वेद, धर्म और जीवन की जरूरी बातें सीखता था. इसलिए जनेऊ संस्कार को शिक्षा की शुरुआत माना जाता है. इसके जरिए बच्चे को अच्छे संस्कार, बड़ों का सम्मान और अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी जाती है. हालांकि, अलग-अलग परिवारों में इस संस्कार को करने का तरीका और उम्र अलग-अलग हो सकती है.

जनेऊ में तीन धागे होने का क्या है मतलब?

जनेऊ में आमतौर पर तीन धागे होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का प्रतीक हैं. इसका मतलब है कि इंसान को देवताओं, गुरु और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान रखना चाहिए. साथ ही अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए.

कुछ परंपराओं में इन तीन धागों को शरीर, मन और वाणी की पवित्रता से भी जोड़ा जाता है. जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति को अच्छे विचार रखने और हमेशा सही काम करने की सीख दी जाती है.

कैसे होता है उपनयन संस्कार?

जनेऊ संस्कार पूजा-पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ किया जाता है. सबसे पहले पूजा और हवन होता है. इसके बाद गुरु या आचार्य बालक को जनेऊ पहनाते हैं. कई परंपराओं में इस दौरान गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी जाती है. कुछ रीति-रिवाजों में बालक से भिक्षा मंगवाने की रस्म भी कराई जाती है. इसके जरिए उसे विनम्र और सादा जीवन जीने की सीख दी जाती है. इस तरह जनेऊ संस्कार सिर्फ धागा पहनने की रस्म नहीं है, बल्कि इसे अच्छे संस्कार और अनुशासित जीवन की शुरुआत माना जाता है.

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