ग्रेटर एसपीआर से गुरुग्राम के रियल एस्टेट को कितना फायदा? एक्सपर्ट्स ने बताया

गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार को आने वाले समय में नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. हरियाणा सरकार ने प्रस्तावित ग्रेटर साउदर्न पेरिफेरल रोड (Greater SPR) परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए छह गांवों के लिए मुआवजे की दरें तय कर दी हैं. इसके तहत करीब 160 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए लगभग 986 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इस सड़क परियोजना से गुरुग्राम और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सड़क के आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग और विकास की संभावनाएं बढ़ सकती हैं.

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हरियाणा के भूमि अधिग्रहण विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की ओर से करीब 160 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है. इसके लिए छह गांवों में 4.92 करोड़ रुपये से लेकर 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजे की दरें तय की गई हैं.

इनमें बादशाहपुर को सबसे ज्यादा 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा. इसके बाद मैदावास में 6.17 करोड़ रुपये, बेहरामपुर में 5.26 करोड़ रुपये, धुमासपुर में 5.19 करोड़ रुपये, उल्लावास में 4.96 करोड़ रुपये और कादरपुर में 4.92 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर तय की गई है. इसके अलावा सड़क परियोजना के लिए जरूरी 116 एकड़ जमीन पहले ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) के बदले सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है. इस तरह परियोजना के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एलिवेट होम्स के सीईओ सुधांशु दत्त के मुताबिक, रियल एस्टेट की मांग और किसी इलाके में लंबे समय तक विकास की संभावनाओं को तय करने में कनेक्टिविटी की अहम भूमिका होती है. Greater SPR परियोजना में हो रही प्रगति उत्साहजनक है. खासकर सेक्टर 63A और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सटे उभरते इलाकों के लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क बेहतर होने से इन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और आवासीय इलाकों के रूप में उनकी मांग बढ़ सकती है. इस तरह के बुनियादी ढांचे में निवेश से न केवल घर खरीदने वालों की पसंद प्रभावित होती है, बल्कि शहर के योजनाबद्ध विकास के नए अवसर भी बनते हैं. हालांकि, इन परियोजनाओं का पूरा फायदा तभी मिलेगा, जब निर्माण कार्य समय पर पूरा होगा.

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BPTP के प्रेसिडेंट और सीईओ मानिक मलिक ने कहा कि किसी भी शहर के विकास में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है. ग्रेटर SPR परियोजना गुरुग्राम की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अच्छी सड़कें बनने से रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों तक पहुंच आसान होगी. इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर होगी और नए रिहायशी इलाकों के विकास का रास्ता भी खुलेगा. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पहले से ही घर खरीदने वालों की पसंद बना हुआ है. ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से यहां घरों की मांग बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ लंबे समय में निवेश का फायदा भी मिल सकता है.

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पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ पेरिवाल कहते हैं- "ग्रेटर एसपीआर प्लान, गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाज़ार के लिए एक बड़ा ग्रोथ कैटेलिस्ट बनने की ताकत रखता है. खास तौर से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) और आस-पास के नए रिहायशी और कमर्शियल इलाकों को इससे फायदा हो सकता है. इन जगहों और मुख्य नौकरियों व कमर्शियल हब्स के बीच बेहतर रास्ते होने से यहां आसानी से आया-जाया जा सकेगा, दूसरी मुख्य सड़कों पर भीड़ कम होगी और ये इलाके घर ढूंढने वालों के साथ-साथ निवेशकों के लिए और अच्छे लगेंगे.

व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (स्ट्रैटेजी) सुदीप भट्ट के मुताबिक, साउदर्न पेरिफेरल रोड का इलाका गुरुग्राम के तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट क्षेत्रों में शामिल हो गया है. यहां घरों के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने की भी काफी संभावनाएं हैं. ग्रेटर एसपीआर बनने से इस पूरे क्षेत्र में आवाजाही आसान होगी और बेहतर सुविधाओं वाले नए रिहायशी इलाकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे यहां आवासीय परियोजनाएं पूरी होंगी और लोग रहने आएंगे, वैसे-वैसे शॉपिंग सेंटर, दफ्तरों, कारोबार और दूसरी जरूरी सुविधाओं की मांग भी बढ़ेगी. इससे यह क्षेत्र घर खरीदने वालों के साथ-साथ कारोबारियों और निवेशकों के लिए भी आकर्षक बन सकता है.

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