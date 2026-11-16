रियल एस्टेट में बदल रहा निवेश का ट्रेंड, होटल-हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 6 गुना बढ़ा पैसा

एशिया-पैसिफिक के 9 बड़े बाजारों में रियल एस्टेट निवेश 13% बढ़कर 167 अरब डॉलर पहुंचा. भारत में जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान कुल निवेश में 39% की बढ़ोतरी हुई. विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी अब ऑफिस और रिटेल के साथ होटल और दूसरे नए एसेट क्लास में भी बढ़ रही है.

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भारत के रियल एस्टेट बाजार में निवेश का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब निवेशकों की दिलचस्पी केवल ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है. होटल, हॉस्पिटैलिटी और दूसरे वैकल्पिक रियल एस्टेट एसेट्स में भी पैसा बढ़ रहा है. इसकी एक बड़ी मिसाल है भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश, जो 2026 के पहले 9 महीनों में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 6 गुना बढ़ गया है.

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी Colliers की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान भारत में रियल एस्टेट निवेश में सालाना आधार पर 39% की बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में एशिया-पैसिफिक के 9 प्रमुख बाजारों में कुल निवेश 13% बढ़कर 167 अरब डॉलर पहुंच गया. रिपोर्ट बताती है कि निवेशक अब पारंपरिक प्रॉपर्टी के अलावा नए सेक्टर और निवेश के दूसरे विकल्पों की तरफ भी रुख कर रहे हैं.

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होटल-हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्यों बढ़ा निवेश?

भारत में जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान ऑफिस प्रॉपर्टी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा बनी रही. कुल रियल एस्टेट निवेश में इसकी हिस्सेदारी 37% रही. हालांकि, सबसे तेज बढ़ोतरी हॉस्पिटैलिटी और अल्टरनेटिव एसेट्स में देखने को मिली. इन दोनों सेक्टर में निवेश पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 6 से 7 गुना बढ़ा. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होटल, रिसॉर्ट और इससे जुड़ी प्रॉपर्टी शामिल होती हैं.

वहीं, अल्टरनेटिव एसेट्स में पारंपरिक ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टी से अलग निवेश के विकल्प आते हैं. इन सेक्टर में बढ़ता निवेश दिखाता है कि रियल एस्टेट निवेशक अब अपनी पूंजी को अलग-अलग तरह की प्रॉपर्टी में लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं. इस बदलाव में विदेशी निवेशकों की भूमिका भी अहम रही. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अल्टरनेटिव एसेट्स में हुए निवेश का करीब तीन-चौथाई हिस्सा विदेशी निवेशकों से आया. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो लगभग पूरा निवेश विदेशी निवेशकों की तरफ से हुआ.

एशिया-पैसिफिक में जापान सबसे आगे, सिंगापुर में 3 गुना निवेश

एशिया-पैसिफिक के 9 प्रमुख बाजारों में जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान रियल एस्टेट निवेश 167 अरब डॉलर रहा. ये पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13% ज्यादा है. इस दौरान विदेशी निवेशकों ने 53.5 अरब डॉलर का निवेश किया. खास बात है कि विदेशी निवेशक पहले 9 महीनों में ही 2025 के पूरे साल के निवेश के बराबर पैसा लगा चुके हैं.

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जापान 40.6 अरब डॉलर के निवेश के साथ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार रहा. इसके बाद चीन में 32.5 अरब डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 25.9 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया में 22.8 अरब डॉलर और सिंगापुर में 20.4 अरब डॉलर का निवेश हुआ. सिंगापुर में निवेश सबसे तेजी से बढ़ा. वहां जनवरी-सितंबर 2026 में रियल एस्टेट निवेश पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3 गुना हो गया. वहीं, भारत में निवेश की कुल रकम इन बड़े बाजारों से कम रही, लेकिन 39% की सालाना बढ़ोतरी ने इसे निवेशकों के लिए एक अहम बाजार बनाए रखा.

ऑफिस के साथ रिटेल-डेटा सेंटर में भी बढ़ा पैसा

एशिया-पैसिफिक में ऑफिस प्रॉपर्टी अब भी निवेश का सबसे बड़ा सेक्टर है. जनवरी-सितंबर 2026 में इसमें 59.1 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जो कुल निवेश का करीब 35% है. पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले ऑफिस निवेश 8% बढ़ा. हालांकि, रिटेल और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में निवेश की रफ्तार ज्यादा तेज रही. रिटेल प्रॉपर्टी में निवेश 44% बढ़कर 35.9 अरब डॉलर पहुंच गया. वहीं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में 35.6 अरब डॉलर का निवेश हुआ. डेटा सेंटर में निवेश 14.6 अरब डॉलर रहा. ये रकम 2025 के पूरे साल में हुए निवेश से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर निवेश बढ़ाने वाले सेक्टरों में रिटेल और डेटा सेंटर ही शामिल रहे.

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विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा

भारत में जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान विदेशी निवेश में सालाना आधार पर 17% की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, कुल निवेश में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी अब भी ज्यादा रही. इस अवधि में भारत के रियल एस्टेट निवेश का 59% हिस्सा घरेलू निवेशकों से आया. कनाडा, अमेरिका और यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका यानी EMEA क्षेत्र के निवेशकों की ओर से भारत में निवेश खास तौर पर देखने को मिला.

विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी अब पारंपरिक ऑफिस प्रॉपर्टी से आगे बढ़कर हॉस्पिटैलिटी और अल्टरनेटिव एसेट्स में भी दिखाई दे रही है. Colliers India के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बादल याग्निक के मुताबिक, भारत के रियल एस्टेट बाजार में घरेलू निवेश के साथ विदेशी पूंजी की भागीदारी भी मजबूत बनी हुई है. जनवरी-सितंबर 2026 में विदेशी निवेश में 17% की बढ़ोतरी वैश्विक निवेशकों के भारत के लंबी अवधि के विकास पर भरोसे को दिखाती है. उनके मुताबिक, विदेशी निवेशक अब पारंपरिक प्रॉपर्टी के अलावा हॉस्पिटैलिटी और अल्टरनेटिव सेक्टर में भी मौके तलाश रहे हैं.

2027 में रियल एस्टेट निवेश की दिशा क्या होगी?

Colliers की रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में निवेशक उन बाजारों को प्राथमिकता दे सकते हैं जहां आर्थिक विकास, सीमित सप्लाई और किरायेदारों की मांग से प्रॉपर्टी की कमाई बढ़ने की संभावना हो. इसके साथ पुरानी इमारतों को नए सिरे से तैयार करने, उनकी सुविधाएं बेहतर बनाने और उनकी कीमत बढ़ाने वाली रणनीतियों पर भी जोर रह सकता है. रिपोर्ट में डेटा सेंटर के लिए बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को अहम बताया गया है.



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