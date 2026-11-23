बिहार विधान परिषद में आठ नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पहुंचते ही उनके बैठने की व्यवस्था कराई. इसके लिए उन्होंने अपने बगल में बैठे मंत्री रामकृपाल यादव को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा. इसके बाद तेजस्वी यादव को मंच पर डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव के बगल में बैठाया गया.

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दरअसल, विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर बैठे थे. उनके बगल में डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे, जबकि बिजेंद्र यादव के पास वाली कुर्सी पर मंत्री रामकृपाल यादव बैठे थे. इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समारोह में पहुंचे. उस वक्त तेजस्वी यादव सभागार में नीचे लगी कुर्सियों पर बैठे थे.

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जब सीएम सम्राट चौधरी की पड़ी तेजस्वी यादव पर नजर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नजर जब तेजस्वी यादव पर पड़ी तो उन्होंने एक अधिकारी को भेजकर उन्हें मंच पर बुलवाया. तेजस्वी के मंच पर पहुंचने के बाद उनकी निर्धारित सीट पर कुर्सी नहीं होने की बात सामने आई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठने की व्यवस्था बदलवाई. उन्होंने मंत्री रामकृपाल यादव से अपनी कुर्सी छोड़ने का अनुरोध किया, ताकि तेजस्वी यादव को उनकी निर्धारित जगह पर बैठाया जा सके.

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रामकृपाल यादव के उठने के बाद तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव के बगल में जगह दी गई. इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत भी हुई. दोनों नेता एक-दूसरे से मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए.

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शपथ ग्रहण समारोह में दिखा प्रोटोकॉल

विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने आठ नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राज्य सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे. राजनीतिक विरोध के बावजूद नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा और प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से की गई इस व्यवस्था की चर्चा हो रही है.

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